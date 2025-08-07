Керемедчиев: Русия протакаше започването на сериозни преговори, за да спечели повече на бойното поле

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне лично с руския президент Владимир Путин още следващата седмица. Такава информация съобщи „Ню Йорк Таймс“, като се позова на свои източници от Белия дом. Възможна ли е среща на лидерско ниво?

„Русия протакаше максимално започването на сериозни преговори, за да спечели колкото може повече на бойното поле“, заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

По думите му Москва използва всеки дипломатически контакт, включително пратеника на американския държавен глава - Стив Уиткоф, основно за икономически разговори:

„Всеки път Уиткоф е посрещан от съветника на президента Путин по икономическите и инвестиционните въпроси - господин Дмитриев. Русия показва възможности за инвестиции, а не готовност за мирни преговори.“

Керемедчиев отбеляза, че Русия напредва на фронта и това също обяснява липсата на воля за преки разговори:

„Само този месец Русия е превзела най-голямата площ от началото на годината - 502 квадратни километра. Това става с цената на огромни жертви, но с цел по-силна позиция в бъдещи преговори.“

Според него Тръмп е подценявал необходимостта от сериозен диалог с Русия:

„Още от началото на конфликта Тръмп настояваше за среща с Путин. Тази среща се отлагаше, а Русия я избягва, защото на такава среща трябва да се вземат конкретни решения.“

Керемедчиев коментира и разликата в подходите на Москва и Вашингтон:

„Тръмп говори за спиране на огъня и спасяване на човешки животи. Путин - за цялостно отрегулиране на конфликта. Той не е мръднал и на милиметър от началната си позиция вече три години.“

Относно новите мита срещу Индия, наложени заради покупките на руски петрол, Керемедчиев беше категоричен:

„Търпението на Тръмп се изчерпа. Налагането на още 25% мита е директен натиск върху Индия. Това е ясен сигнал: или спирате да търгувате с Русия, или губите достъп до американския пазар“.

Той припомни, че „преди войната Индия купуваше само 2% от петрола си от Русия, а сега - 36%“.

По отношение на Китай, Керемедчиев заяви, че натиск и към Пекин е възможен:

„Китай категорично отказва да се откаже от руската подкрепа. Там митата на Тръмп вече действат – за първи път търговският дефицит с Китай е в полза на САЩ.“

В заключение, Керемедчиев каза:

„Натискът се засилва. От думите и жестовете на Тръмп личи, че този път не протака. Но дали Русия ще изчака още време на бойното поле - това е големият въпрос.“

