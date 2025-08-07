Новини
България »
Керемедчиев: Русия протакаше започването на сериозни преговори, за да спечели повече на бойното поле

Керемедчиев: Русия протакаше започването на сериозни преговори, за да спечели повече на бойното поле

7 Август, 2025 11:55 610 22

  • милен керемедчиев-
  • русия-
  • преговори

По думите му Москва използва всеки дипломатически контакт, включително пратеника на американския държавен глава - Стив Уиткоф, основно за икономически разговори

Керемедчиев: Русия протакаше започването на сериозни преговори, за да спечели повече на бойното поле - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне лично с руския президент Владимир Путин още следващата седмица. Такава информация съобщи „Ню Йорк Таймс“, като се позова на свои източници от Белия дом. Възможна ли е среща на лидерско ниво?

„Русия протакаше максимално започването на сериозни преговори, за да спечели колкото може повече на бойното поле“, заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

По думите му Москва използва всеки дипломатически контакт, включително пратеника на американския държавен глава - Стив Уиткоф, основно за икономически разговори:

„Всеки път Уиткоф е посрещан от съветника на президента Путин по икономическите и инвестиционните въпроси - господин Дмитриев. Русия показва възможности за инвестиции, а не готовност за мирни преговори.“

Керемедчиев отбеляза, че Русия напредва на фронта и това също обяснява липсата на воля за преки разговори:

„Само този месец Русия е превзела най-голямата площ от началото на годината - 502 квадратни километра. Това става с цената на огромни жертви, но с цел по-силна позиция в бъдещи преговори.“

Според него Тръмп е подценявал необходимостта от сериозен диалог с Русия:

„Още от началото на конфликта Тръмп настояваше за среща с Путин. Тази среща се отлагаше, а Русия я избягва, защото на такава среща трябва да се вземат конкретни решения.“

Керемедчиев коментира и разликата в подходите на Москва и Вашингтон:

„Тръмп говори за спиране на огъня и спасяване на човешки животи. Путин - за цялостно отрегулиране на конфликта. Той не е мръднал и на милиметър от началната си позиция вече три години.“

Относно новите мита срещу Индия, наложени заради покупките на руски петрол, Керемедчиев беше категоричен:

„Търпението на Тръмп се изчерпа. Налагането на още 25% мита е директен натиск върху Индия. Това е ясен сигнал: или спирате да търгувате с Русия, или губите достъп до американския пазар“.

Той припомни, че „преди войната Индия купуваше само 2% от петрола си от Русия, а сега - 36%“.

По отношение на Китай, Керемедчиев заяви, че натиск и към Пекин е възможен:

„Китай категорично отказва да се откаже от руската подкрепа. Там митата на Тръмп вече действат – за първи път търговският дефицит с Китай е в полза на САЩ.“

В заключение, Керемедчиев каза:

„Натискът се засилва. От думите и жестовете на Тръмп личи, че този път не протака. Но дали Русия ще изчака още време на бойното поле - това е големият въпрос.“

Керемедчиев коментира и разликата в подходите на Москва и Вашингтон:

„Тръмп говори за спиране на огъня и спасяване на човешки животи. Путин - за цялостно отрегулиране на конфликта. Той не е мръднал и на милиметър от началната си позиция вече три години.“

Относно новите мита срещу Индия, наложени заради покупките на руски петрол, Керемедчиев беше категоричен:

„Търпението на Тръмп се изчерпа. Налагането на още 25% мита е директен натиск върху Индия. Това е ясен сигнал: или спирате да търгувате с Русия, или губите достъп до американския пазар“.

Той припомни, че „преди войната Индия купуваше само 2% от петрола си от Русия, а сега - 36%“.

По отношение на Китай, Керемедчиев заяви, че натиск и към Пекин е възможен:

„Китай категорично отказва да се откаже от руската подкрепа. Там митата на Тръмп вече действат – за първи път търговският дефицит с Китай е в полза на САЩ.“

В заключение, Керемедчиев каза:

„Натискът се засилва. От думите и жестовете на Тръмп личи, че този път не протака. Но дали Русия ще изчака още време на бойното поле - това е големият въпрос.“


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Керемедчиев е страшно заблуден

    21 0 Отговор
    Току-що Тръмп съобщи че Русия няма никакво намерение да прекратява бойните действия до полската граница по информация от вчерашната среща Русия САЩ.
    Но Керемедчиев сигурно знае повече защото говори лично с дядо Господ.

    11:58 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    13 1 Отговор
    Кой е пък тоя ?

    Коментиран от #15

    11:59 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Леле - леле ! 😜

    13 0 Отговор
    Дори Марчето не е прочела статията с този натовски натегач , та я е копирала два пъти . Въпросът е : Защо губих време аз да я чета ?

    12:03 07.08.2025

  • 6 Аве тоопан

    10 0 Отговор
    Руснаците коги искАха да преговарят зеленияпор кво направи?
    1. Послуша Борис рошавия
    2. Забрани преговорите с РУсия
    3. Убиха един от преговарящие.
    И сега реват, щото губят, ако не губеха нямаше да искат преговори.
    Още нещо трябва ли да ти се обясни?

    12:05 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Голям експерт!! Сарказъм

    12:11 07.08.2025

  • 10 пешо

    4 0 Отговор
    така ли бе куха лейко

    12:13 07.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Товариш Путин - МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ !!!
    С удоволствие го каня в заведението ми.

    12:16 07.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    1 5 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    12:17 07.08.2025

  • 13 Тъмна Индия

    0 0 Отговор
    Убава работа, ама циханска.

    12:19 07.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Товариш Путин - МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ !!!
    С удоволствие го каня в заведението ми.

    Коментиран от #18

    12:21 07.08.2025

  • 17 Без Китай

    0 3 Отговор
    Рашата е умрела за 24 часа.

    12:21 07.08.2025

  • 18 Въпрос :

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Той ли да си носи хартиики, или ти с неудоволствие ще му представиш ???

    12:23 07.08.2025

  • 19 Хвала

    0 0 Отговор
    Много ги разбира тоя! Той мисли като президент на САЩ или Русия, или общо като двамата президенти!!!

    12:23 07.08.2025

  • 20 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Абе керемидо РУСИЯ се бие срещу цялото натю и западналия запад и не се огъна ......, а побеждава и взема това което е нейно , а крадливия запад искаше да присвои !!!!!!

    12:30 07.08.2025

  • 21 Зрасти маро

    1 0 Отговор
    Довечера те чакам на околовръстното !!!!

    12:31 07.08.2025

  • 22 Западняците

    0 0 Отговор
    подписваха мирни договори с цел да се подготвят за война. Путин протаква за да си вземе своето и като подпише такъв договор, който трудно да бъде използван по същия начин.

    12:45 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове