Министър Гуцанов: Задачата ни е да откажем децата ни от употребата на вейпове

7 Август, 2025 13:50

Това е огромен бич на съвремието ни, но съм убеден, че ще има положителен ефект. Това заяви пред медии министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след откриването на информационна кампания срещу употребата на вейпове, райски газ и дизайнерска дрога сред подрастващите.

„Безкрайно много благодаря на спортистите и на лекарите, защото няма болница, която да не се е включила в тази кампания на Агенцията за закрила на детето. Един човешки живот да спасим, значи сме свършили работа, но аз смятам, че много повече от един ще бъдат спасени и много деца ще намерят своята реализация по един нормален и естествен начин“, добави министърът.

Колко смъртни случая трябва да се случат и колко още деца трябва да бъдат увредени трайно до края на живота си, за да разберем, че дизайнерската дрога и вейповете са изключително вредни. Това наистина е пандемия. Затова съм убеден, че ефект ще има, но трябва да стигне и до повече родители. Това е нещо, което зависи от всеки един от нас, няма как само правителството да се справи, апелира Гуцанов.

Социалният министър информира още, че от началото на годината са били подадени общо 1239 сигнала за деца в риск и допълни, че Агенцията за закрила на детето се е самосезирала поне десет пъти досега и то само за случаи с вейпове.

По думите му стотици хиляди деца по света са починали в резултат от употребата на съвременната дизайнерска дрога, която залива улиците ни.

„Няма някой, който да не е наясно за какво става въпрос, но не знам защо нищо не се прави – родителите ли не разбират, до децата ли не можем да достигнем... Но ще направим всичко възможно, за да може тази информация да достигне до колкото се може повече деца и да разберат, че не това е начинът на живот“, каза още той.

Социалният министър не пожела да отговаря на въпроси от друго естество, подчертавайки, че темата с вейповете е изключително важна, тъй като касае спасяването на човешки животи и бъдещето ни като нация.


  • 1 Щом допускат вейпове а после

    5 1 Отговор
    Ще отказват младежта значи България е разграден двор и няма контрол

    13:54 07.08.2025

  • 2 Превенция

    5 1 Отговор
    Сменете шефовете на районните и ще хванете дилърите и на вейповете и на дрогата.

    13:55 07.08.2025

  • 3 Защо така?

    7 0 Отговор
    Защо децата на български министър употребяват вейпове?

    14:00 07.08.2025

  • 4 Или

    5 0 Отговор
    си луд , или правиш хората на луди ! Вече и репертоара ти със заблуди и обещания "в името на хората " се изчерпи ! Оставка !

    14:08 07.08.2025

  • 5 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Гуца Гуца,а нашето желание е такива жалки подлоги като теб никога повече да не влезете в Парламента и да получиш доживотна присъда и ти и цялото ОПГ БСП слуги на Буда и Шиши.

    14:10 07.08.2025

  • 6 Тома

    3 0 Отговор
    Гуци е най смешния министър

    14:22 07.08.2025

  • 7 бобошен

    1 0 Отговор
    Една квадратна миля е равна на 2,9 квадратни километра.За америте,дето искали да изграждат ядрен реактор на Луната.

    14:25 07.08.2025

  • 8 Даа!

    0 0 Отговор
    Като всички сте толкова" загрижени" за бъдещето на Нацията- децата,лекарството е много лесно.В Парламента със едно гласуване налагате пълна забрана за внос и продажба.Без изключение,тези били вредни, другите по малко вредни.Придружени със огромни санкции към разпространители- продавачи.Давате им тримесечен срок,да си изчистят складовите наличности+ техен проблем,а не ,на държавата..След това,с голямата бухалка на закона.Но това не може да се случи.Забъркани са много хора , огромни финансови интереси.

    14:25 07.08.2025

  • 9 Чочо

    0 0 Отговор
    Докато го има на "пазара" не можеш да откажеш никого.
    Забраняваш вноса и го криминализиращ от 10 до 25 години затвор.....

    14:31 07.08.2025

