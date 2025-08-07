Министър Гуцанов: Задачата ни е да откажем децата ни от употребата на вейпове

Това е огромен бич на съвремието ни, но съм убеден, че ще има положителен ефект. Това заяви пред медии министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след откриването на информационна кампания срещу употребата на вейпове, райски газ и дизайнерска дрога сред подрастващите.

„Безкрайно много благодаря на спортистите и на лекарите, защото няма болница, която да не се е включила в тази кампания на Агенцията за закрила на детето. Един човешки живот да спасим, значи сме свършили работа, но аз смятам, че много повече от един ще бъдат спасени и много деца ще намерят своята реализация по един нормален и естествен начин“, добави министърът.

Колко смъртни случая трябва да се случат и колко още деца трябва да бъдат увредени трайно до края на живота си, за да разберем, че дизайнерската дрога и вейповете са изключително вредни. Това наистина е пандемия. Затова съм убеден, че ефект ще има, но трябва да стигне и до повече родители. Това е нещо, което зависи от всеки един от нас, няма как само правителството да се справи, апелира Гуцанов.

Социалният министър информира още, че от началото на годината са били подадени общо 1239 сигнала за деца в риск и допълни, че Агенцията за закрила на детето се е самосезирала поне десет пъти досега и то само за случаи с вейпове.

По думите му стотици хиляди деца по света са починали в резултат от употребата на съвременната дизайнерска дрога, която залива улиците ни.

„Няма някой, който да не е наясно за какво става въпрос, но не знам защо нищо не се прави – родителите ли не разбират, до децата ли не можем да достигнем... Но ще направим всичко възможно, за да може тази информация да достигне до колкото се може повече деца и да разберат, че не това е начинът на живот“, каза още той.

Социалният министър не пожела да отговаря на въпроси от друго естество, подчертавайки, че темата с вейповете е изключително важна, тъй като касае спасяването на човешки животи и бъдещето ни като нация.