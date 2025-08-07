Мъж пострада, след като е бил блъснат от собствената си кола

Нелеп инцидент в късните часове на 6 август едва не завърши фатално за 47-годишен мъж от село Джигурово, след като собствената му кола го прегази в град Сандански.

Случаят е станал около 23:45 часа на улица „Извън регулация север“, съобщиха от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Благоевград.

По информация от полицията, мъжът е спрял лекия си автомобил, излязъл от него и се отправил към портала на частен имот, за да го затвори. В този момент автомобилът, който не е бил обезопасен, потеглил назад по стръмния участък и го блъснал.

Пострадалият е с множество травми – счупена ключица, фрактура на бедро и три ребра. Към момента няма данни за опасност за живота му.

Според информация, разпространена и от bTV, небрежността при спиране на автомобила е била причината за случилото се. Няма данни за употреба на алкохол или други вещества от страна на водача.

Разследващите работят по случая, за да установят всички обстоятелства около инцидента.