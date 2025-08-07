Новини
Мария Филипова е номинирана за заместник-омбудсман

7 Август, 2025 16:41 1 515 39

  мария филипова
  кзп
  заместник омбудсман

Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година

Мария Филипова е номинирана за заместник-омбудсман - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската асоциация за активни потребители предложи председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за заместник-омбудсман на България. Номинирани са още Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова, съобщи bTV Новините.

Предложенията за поста са публикувани на сайта на институцията на омбудсмана. На 30 юли новоизбраният омбудсман Велислава Делчева даде едноседмичен срок, в който неправителствените организации да предложат неин заместник.

Позицията на заместник-омбудсман попада в така наречената "домова книга", от която президентът може да избира бъдещ служебен премиер. Това прави поста особено значим в контекста на политическата нестабилност в страната.

Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, министерството на правосъдието, министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Според приетата процедура предстои публично изслушване на предложените кандидати пред комисия по оценяването, включваща членове на консултативния съвет по конституционни и правни въпроси към омбудсмана.

Комисията трябва да излезе със свои оценки и класиране на кандидатите до три дни след изслушването. След това Делчева трябва да излъчи свое предложение към депутатите.

По закон изборът на заместник трябва да стане до месец след избора на самия омбудсман. Предвид парламентарната ваканция не е ясно дали този срок ще бъде спазен, като се очаква изборът да стане до септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никакви

    36 0 Отговор
    изненади ! Освен срам и гняв !

    16:42 07.08.2025

  • 2 Спиро

    42 0 Отговор
    Тази снимка е подходяща за друга професия, не за омбудсман..

    Коментиран от #15

    16:50 07.08.2025

  • 3 Шопо

    23 0 Отговор
    Заместник на заместника

    16:51 07.08.2025

  • 4 Боре

    25 0 Отговор
    Може да ми помогне като Чичолина.

    16:53 07.08.2025

  • 5 Наблюдател

    34 0 Отговор
    България копае дъното с предложения на некомпетентни персони! С какво ще запомним тази госпожица? С публикуваните SMS-и, че била "момиче за специални поръчки", с местенето й от пост на пост, с отвореното писмо на служители на КЗП, които я обвиниха, че не:познава законите, че енекомпетентна епревишава правомощията си за лична реклама, с влизанео й в конфликт със сериозни институции в държавата.

    16:56 07.08.2025

  • 6 Уса

    30 1 Отговор
    Бая е посвирила

    16:57 07.08.2025

  • 7 Стига

    18 0 Отговор
    с тия писарки , вечно от стол на стол и на държавна хранилка ! Полза никаква , само висят бъдева на шията на българските граждани ! Избраната Делчова лъже с 300 и крие неща , поради които в никакъв случай не трябва да бъде омбудсман , тая и тя същия модел !

    16:58 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Състудент

    24 0 Отговор
    МЕДИИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТКАТА ЗА ПОРЕДНАТА КОНЮНКТУРНА ДЛЪЖНОСТ. Питайте защо я скъса на изпит покойния проф. Корнезов и какво я подъветва!

    17:02 07.08.2025

  • 10 Бандера

    20 0 Отговор
    Това нещо е "девойката" , която всеки месец е ходила в кабинета на Черепа!

    Коментиран от #17

    17:05 07.08.2025

  • 11 3.14К

    18 0 Отговор
    Единственото изискване е да е "шавлива".

    17:05 07.08.2025

  • 12 Дедо

    23 0 Отговор
    -Ало добър вечер , може ли да поръчам ?
    -Коя ?
    -Ами ,ако може изпратете заместничката на омбудсмана
    -Разбира се , след 30 минути ще е при вас

    Коментиран от #18

    17:05 07.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бойко си пробутва "пъргавелките"

    14 0 Отговор
    Напред! Хубави жени, но не стават за сериозна работа!!

    17:07 07.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 факт

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бандера":

    Така и проф. Константин Рамшев от ВМА искал да оправи една фармацевт. представителка, като заключил вратата на кабинета си, но тя се развикала. Той пък, като се стреснал и почнал да пелтечи, а цялото му лице се зачервило.

    17:09 07.08.2025

  • 18 чичко тревичко

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Абе, туй добре! Ама ако ти натресе някой отлежал 20-годишен трипер.

    17:10 07.08.2025

  • 19 Майко мила, Майко мила

    16 2 Отговор
    След като Мария Филипова омаза Агенцията по вписванията и извърши куп престъпления за награда е и номинирана за заместник-омбудсман. Кво се случва в тази държава бе хора

    17:12 07.08.2025

  • 20 Укр@инската посланичка

    17 0 Отговор
    Браво на момата. Видяхте ли че с учене и работа не се получава

    17:12 07.08.2025

  • 21 ние от подмяната

    6 4 Отговор
    тази мома е таман за наш киро,кире къде си мама ела да видиш хубава мома не кат лена

    17:14 07.08.2025

  • 22 хххх

    0 13 Отговор
    Дребните душици никога не могат да приемат две неща - че красива жена може да бъде и умна и че мъж на заможни родители може да бъде кадърен.

    Коментиран от #35

    17:15 07.08.2025

  • 23 Българин

    14 0 Отговор
    Това е някаква шега, нали???

    17:16 07.08.2025

  • 24 Гост

    8 0 Отговор
    Мутрите не спят, народа спи

    17:17 07.08.2025

  • 25 Мдаа

    10 0 Отговор
    Поредната 🐞 покатерила се по горните клони на властта.

    17:17 07.08.2025

  • 26 Рамбо

    15 0 Отговор
    Ето какъв тласък в кариерата може да получи една кифла прогресираща с вдигане на краката... Само на Черепа не искала да даде (според нейни твърдения) и се оплака от опит за изнасилване..Смешно.Та защо му трябва да я изнасилва, на нея отдалеч и личи, че е по лесно да я купи

    17:19 07.08.2025

  • 27 омаза Агенцията по вписванията ..

    8 0 Отговор
    Един куп дарения от криминално проявени изведнъж се оказаха "покупко продажба" .... Нали помните случая със Сотир Цацаров ? ...

    Коментиран от #38

    17:23 07.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БялаКраставица

    5 0 Отговор
    Как и е Онлифенса?

    17:32 07.08.2025

  • 30 Горски

    6 0 Отговор
    Особено ако умее да изпълнява "ценни указания"

    17:35 07.08.2025

  • 31 Всичко 6 бе ....

    6 0 Отговор
    Тотален погром на държавност и пожари

    17:39 07.08.2025

  • 32 да да

    4 0 Отговор
    Първо-?!,на го поеми агале,агале и напред.....

    17:39 07.08.2025

  • 33 СИНИЯ ЛЪВ

    2 0 Отговор
    Построихме демокрацията и в постройката намерихме място и за строителките.

    17:39 07.08.2025

  • 34 Тити

    5 0 Отговор
    През колко кревата е минала за да агне до този пост.

    Коментиран от #39

    17:39 07.08.2025

  • 35 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "хххх":

    А дребния интелект никога не може да види как го лъжат, дори да е пред очите му! Едноклетъчно!!

    17:41 07.08.2025

  • 36 Ай, ай....Ай, ай....

    5 0 Отговор
    Както вчера написахме шефката на Държавната комисия по хазарта – Мария Филипова е разкрила, че Васил Божков се опитал да я изнасили. Поводът бил, че отказала да вземе подкуп от него.
    По думите й той я е опипвал, целувал и е направил опит да я изнасили.

    17:43 07.08.2025

  • 37 Ахаа

    1 0 Отговор
    В България докото е така, никога,никога няма да се оправи. Кочината ще е тази и още по лошо. Малко и е това , но и искат още. Стига ,стига тая гавра с нещастното население. Един ден, денят ще дойде ! Хората ще се вдигнат .

    17:46 07.08.2025

  • 38 И това е само един от над 800 случая

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "омаза Агенцията по вписванията ..":

    На 19.05.2019 г. /неделя/ вечерта, сайтът „Биволъ“ публикува статия със заглавие „Апартаментгейт: След затварянето на имотния регистър, името на Цацаров изчезна от скандална сделка. Цацарови – редовни клиенти на имоти от съдружник на „Мултак № 1“ в Пловдив“. Според изложените твърдения, по повод извършено през 2007 г. от търговско дружество дарение на семейството ми с недвижим имот /апартамент в гр. Пловдив/, в края на 2012 г. имотният регистър е бил подменен със задна дата, като сделката била „преформатирана на покупко-продажба“. Това се случило и сега, след като на 19.05.2019 г. имотният регистър бил „затворен“ за повече от 36 часа и така информацията за тази сделка – дарение „изчезнала“. Твърди се също, че за нея, въпреки мои изявления по медиите, не са били показани никакви автентични документи, като „по тъмна доба вписването беше променено от „Дарение“ на „Покупко-продажба“.

    17:46 07.08.2025

  • 39 Тихо бе...

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тити":

    опитвали са да я изнасилят 100-200 пъти, но тя не се е дала ....ъхъъъ....

    17:50 07.08.2025

