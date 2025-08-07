Мария Филипова е номинирана за заместник-омбудсман

Българската асоциация за активни потребители предложи председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за заместник-омбудсман на България. Номинирани са още Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова, съобщи bTV Новините.

Предложенията за поста са публикувани на сайта на институцията на омбудсмана. На 30 юли новоизбраният омбудсман Велислава Делчева даде едноседмичен срок, в който неправителствените организации да предложат неин заместник.

Позицията на заместник-омбудсман попада в така наречената "домова книга", от която президентът може да избира бъдещ служебен премиер. Това прави поста особено значим в контекста на политическата нестабилност в страната.

Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, министерството на правосъдието, министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Според приетата процедура предстои публично изслушване на предложените кандидати пред комисия по оценяването, включваща членове на консултативния съвет по конституционни и правни въпроси към омбудсмана.

Комисията трябва да излезе със свои оценки и класиране на кандидатите до три дни след изслушването. След това Делчева трябва да излъчи свое предложение към депутатите.

По закон изборът на заместник трябва да стане до месец след избора на самия омбудсман. Предвид парламентарната ваканция не е ясно дали този срок ще бъде спазен, като се очаква изборът да стане до септември.