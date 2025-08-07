Мария Филипова е номинирана за заместник-омбудсман

Българската асоциация за активни потребители предложи председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за заместник-омбудсман на България. Номинирани са още Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова, съобщи bTV Новините.
Предложенията за поста са публикувани на сайта на институцията на омбудсмана. На 30 юли новоизбраният омбудсман Велислава Делчева даде едноседмичен срок, в който неправителствените организации да предложат неин заместник.
Позицията на заместник-омбудсман попада в така наречената "домова книга", от която президентът може да избира бъдещ служебен премиер. Това прави поста особено значим в контекста на политическата нестабилност в страната.
Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, министерството на правосъдието, министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.
Според приетата процедура предстои публично изслушване на предложените кандидати пред комисия по оценяването, включваща членове на консултативния съвет по конституционни и правни въпроси към омбудсмана.
Комисията трябва да излезе със свои оценки и класиране на кандидатите до три дни след изслушването. След това Делчева трябва да излъчи свое предложение към депутатите.
По закон изборът на заместник трябва да стане до месец след избора на самия омбудсман. Предвид парламентарната ваканция не е ясно дали този срок ще бъде спазен, като се очаква изборът да стане до септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никакви
16:42 07.08.2025
2 Спиро
Коментиран от #15
16:50 07.08.2025
3 Шопо
16:51 07.08.2025
4 Боре
16:53 07.08.2025
5 Наблюдател
16:56 07.08.2025
6 Уса
16:57 07.08.2025
7 Стига
16:58 07.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Състудент
17:02 07.08.2025
10 Бандера
Коментиран от #17
17:05 07.08.2025
11 3.14К
17:05 07.08.2025
12 Дедо
-Коя ?
-Ами ,ако може изпратете заместничката на омбудсмана
-Разбира се , след 30 минути ще е при вас
Коментиран от #18
17:05 07.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бойко си пробутва "пъргавелките"
17:07 07.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 факт
До коментар #10 от "Бандера":Така и проф. Константин Рамшев от ВМА искал да оправи една фармацевт. представителка, като заключил вратата на кабинета си, но тя се развикала. Той пък, като се стреснал и почнал да пелтечи, а цялото му лице се зачервило.
17:09 07.08.2025
18 чичко тревичко
До коментар #12 от "Дедо":Абе, туй добре! Ама ако ти натресе някой отлежал 20-годишен трипер.
17:10 07.08.2025
19 Майко мила, Майко мила
17:12 07.08.2025
20 Укр@инската посланичка
17:12 07.08.2025
21 ние от подмяната
17:14 07.08.2025
22 хххх
Коментиран от #35
17:15 07.08.2025
23 Българин
17:16 07.08.2025
24 Гост
17:17 07.08.2025
25 Мдаа
17:17 07.08.2025
26 Рамбо
17:19 07.08.2025
27 омаза Агенцията по вписванията ..
Коментиран от #38
17:23 07.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БялаКраставица
17:32 07.08.2025
30 Горски
17:35 07.08.2025
31 Всичко 6 бе ....
17:39 07.08.2025
32 да да
17:39 07.08.2025
33 СИНИЯ ЛЪВ
17:39 07.08.2025
34 Тити
Коментиран от #39
17:39 07.08.2025
35 Лопата Орешник
До коментар #22 от "хххх":А дребния интелект никога не може да види как го лъжат, дори да е пред очите му! Едноклетъчно!!
17:41 07.08.2025
36 Ай, ай....Ай, ай....
По думите й той я е опипвал, целувал и е направил опит да я изнасили.
17:43 07.08.2025
37 Ахаа
17:46 07.08.2025
38 И това е само един от над 800 случая
До коментар #27 от "омаза Агенцията по вписванията ..":На 19.05.2019 г. /неделя/ вечерта, сайтът „Биволъ“ публикува статия със заглавие „Апартаментгейт: След затварянето на имотния регистър, името на Цацаров изчезна от скандална сделка. Цацарови – редовни клиенти на имоти от съдружник на „Мултак № 1“ в Пловдив“. Според изложените твърдения, по повод извършено през 2007 г. от търговско дружество дарение на семейството ми с недвижим имот /апартамент в гр. Пловдив/, в края на 2012 г. имотният регистър е бил подменен със задна дата, като сделката била „преформатирана на покупко-продажба“. Това се случило и сега, след като на 19.05.2019 г. имотният регистър бил „затворен“ за повече от 36 часа и така информацията за тази сделка – дарение „изчезнала“. Твърди се също, че за нея, въпреки мои изявления по медиите, не са били показани никакви автентични документи, като „по тъмна доба вписването беше променено от „Дарение“ на „Покупко-продажба“.
17:46 07.08.2025
39 Тихо бе...
До коментар #34 от "Тити":опитвали са да я изнасилят 100-200 пъти, но тя не се е дала ....ъхъъъ....
17:50 07.08.2025