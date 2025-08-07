Новини
Бизнесът изпрати на властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на храни

Бизнесът изпрати на властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на храни

7 Август, 2025

Възможна е наказателна процедура на Европейската комисия

Бизнесът изпрати на властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на храни - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бизнесът изпрати до властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на хранителни продукти, чиято редакция поставя допълнителни рестрикции. Текстовете предизвикаха реакции с ограничаването на промоциите до 10% и своеобразните квоти за 50% родно производство и 80% български млечни продукти в магазините.

В ефира на БНР, директорът на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов предупреди за възможна наказателна процедура на Европейската комисия.

От Българската стопанска камара смятат, че регулаторните механизми, разписани в новия законопроект ще окажат негативен ефект върху конкурентната среда и предупреждават, че в настоящия си вид, предложените мерки крият риск от ограничаване на достъпа до пазара, намаляване на избора за потребителите и покачване на цените.

Установяването на минимални и максимални надценки за участниците по веригата е груба държавна намеса в частния сектор, възможността на МС да влияе върху цените създава несигурност в пазарната среда, а въвежданите лимити върху промоционалните кампании ограничават потребителите да пазаруват по-изгодно, посочват от бизнеса в писмо до премиера и министрите на земеделието и на икономиката. А налагането на квоти за българските стоки и продукти поставя под риск насрещното предлагане.

Подобни практики са несъвместими с европейското конкурентно право и могат да доведат до санкции за България, заяви в ефира на БНР Николай Вълканов от сдружението, което обединява хипермаркетите:

Общественото обсъждане по проектозакона продължава до 12 август.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моля

    10 1 Отговор
    Бизнес търгашите да ми цунат ....

    17:56 07.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Идва Жан Виденова зима.Купувайте долари и сухари.

    Коментиран от #5

    17:59 07.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 според недоносчето

    5 1 Отговор
    над 50% от доматите във веригата трябва да са български. От къде ще ги произведе България през Декември?

    18:18 07.08.2025

  • 5 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Редовно и Акуратно преди Зимата която можеш да кръщаваш както си искаш ми идва ЯКА РЕНТА от реституираните ми земи в Добруджа ,която ми пълни Джобовете за цяла година напред.Затова и никакви Долари и Сухари няма да купувам за да има за тебе,като ти оставям И Бананите:)

    18:19 07.08.2025

