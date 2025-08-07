Новини
КЗК започва секторен анализ на пазара на управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

7 Август, 2025

В сигнала се изразяват съмнения за евентуални нарушения на конкуренцията

КЗК започва секторен анализ на пазара на управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията започва секторен анализ на конкурентната среда на пазара, свързан с управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

С оглед значимостта на сектора за икономиката и околната среда, Комисията ще изследва цялата верига – от пускането на пазара на електрическо и електронно оборудване до дейностите по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци.

Решението за откриване на производство за образуване на секторен анализ е взето след извършеното предварително проучване от КЗК, инициирано по сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В сигнала се изразяват съмнения за евентуални нарушения на конкуренцията, включително за координирани действия между лицензираните организации чрез едновременно повишение на екотаксите от 8 до 10 пъти.

В рамките на предварителното проучване беше събрана пазарна информация, бяха изискани данни от Министерството на околната среда и водите и Българската асоциация по рециклиране и бе направен анализ на националната и европейската нормативна уредба. Според институциите “внушенията за огромен скок в размера на продуктовите такси, оттам и на цените на електрическите уреди, в случая са неоснователни”. Посочва се, че размерът на продуктовата такса в националното законодателство не е променян от 2008 г., а лицензионните възнаграждения, заплащани към организации по оползотворяване, които да послужат за изпълнение на националните цели на страната по управление на отпадъците, в сегмента на ел. уредите, са най-ниските в сравнение с останалите европейски страни.

Противоположните твърдения на засегнатите страни, както и спецификите и характеристиките на пазара, водят до извода, че е необходимо извършване на по-детайлно и всеобхватно проучване на поведението на участниците на различните нива, на цялостна оценка на конкурентната среда и на причините и факторите за повишението на лицензионните възнаграждения.

Секторният анализ ще предостави детайлна оценка на структурата и функционирането на пазара — от излизането на оборудването на пазара, през образуването и събирането на отпадъци, до тяхното оползотворяване. Специално внимание ще бъде отделено на начина на формиране на лицензионните възнаграждения и на това как те влияят върху цените на електрическото и електронно оборудване и крайния потребител. На базата на резултатите ще се прецени дали са необходими последващи мерки за възстановяване или насърчаване на ефективната конкуренция в сектора.


България
