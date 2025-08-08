Времето днес, прогноза за петък, 8 август: Слънчево. Над планините ще има купеста облачност

Нов пожар пламна в Хасковско, ситуацията в Сакар не е овладяна все още

17 екипа на пожарната остават в Сакар. Пожарът там все още не е овладян. Над село Йерусалимово все още горят отделни огнища и заради тях пожарът не мо ...