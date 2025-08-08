Времето днес, прогноза за петък, 8 август: Слънчево. Над планините ще има купеста облачност

Минималните температури ще са от 16° до 23°, в София – 16°, предаде БНР.
През деня ще е слънчево. Над планините ще има купеста облачност, с много малка вероятност за изолирани следобедни валежи. Вятърът ще бъде от североизток, слаб, по Черноморието след обяд до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° до 36°, за столицата ще е около 31°.
По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър.. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 30°. Температурата на морската вода е 26-27°. Вълнението на морето ще е бурно до 3-4 бала.
В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на надморска височина от 1200 м. ще е около 25°, на 2000 м. - около 17°.
