Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе тази вечер. Патрулката е била с включена звукова и светлинна сигнализация и е отивала на сигнал.
Инцидентът е станал на кръстовището при Симовата мелница. Лекият автомобил се е движил по ул. “Бозвели“, като по думите на шофьорката пред нея е имало друг автомобил.
Той е преминал през кръстовището, а тя се е врязала странично в автомобила на полицията, който е идвал от бул. “Христо Ботев“ и е завивал наляво към гарата.
Патрулката е със смачкана дясна странична врата и счупено стъкло, а леката кола с разпиляна предница и изкъртена предна маска.
Тримата полицаи, които са били в колата, и водачката на другия автомобил са откарани за преглед в болница от екипи на Спешна помощ. За щастие не са пострадали сериозно.
От трите ленти две са заети от пострадалите коли и преминаването е в една лента. Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, като ще се прегледат и записите от камерите.
Според думите на шофьорката пред съпруга ѝ тя е слушала музика в колата и не е чула сирените, а после е видяла късно светлинната сигнализация.
И колко децибела е била музиката и?
А на бас, че тая живее във "фермата", "брадъра", "тортата" и се чуди сега защо и се подигравам.
А на бас, че в монета на катастрофата тая е била заюснала по супер-мега-турбо чалга.
А на бас, че в момента е била безсмъртна.
