Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе
Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе

7 Август, 2025 21:39 484 6

Инцидентът е станал на кръстовището при Симовата мелница

Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена се вряза в полицейски автомобил на възлово кръстовище в Русе тази вечер. Патрулката е била с включена звукова и светлинна сигнализация и е отивала на сигнал.

Инцидентът е станал на кръстовището при Симовата мелница. Лекият автомобил се е движил по ул. “Бозвели“, като по думите на шофьорката пред нея е имало друг автомобил.

Той е преминал през кръстовището, а тя се е врязала странично в автомобила на полицията, който е идвал от бул. “Христо Ботев“ и е завивал наляво към гарата.

Патрулката е със смачкана дясна странична врата и счупено стъкло, а леката кола с разпиляна предница и изкъртена предна маска.

Тримата полицаи, които са били в колата, и водачката на другия автомобил са откарани за преглед в болница от екипи на Спешна помощ. За щастие не са пострадали сериозно.

От трите ленти две са заети от пострадалите коли и преминаването е в една лента. Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, като ще се прегледат и записите от камерите.

Според думите на шофьорката пред съпруга ѝ тя е слушала музика в колата и не е чула сирените, а после е видяла късно светлинната сигнализация.


България
  • 1 Мите

    3 1 Отговор
    Директно в Белене....по новия закон!

    22:19 07.08.2025

  • 2 Един от русенско

    7 0 Отговор
    Новина от преди 3 дни ..да не би да не ви работи вай фито ...

    22:24 07.08.2025

  • 3 Браво!

    3 0 Отговор
    В тая държава само жените останаха истински мъже!

    22:28 07.08.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    Слушала музика и не чула сирените??
    И колко децибела е била музиката и?
    А на бас, че тая живее във "фермата", "брадъра", "тортата" и се чуди сега защо и се подигравам.
    А на бас, че в монета на катастрофата тая е била заюснала по супер-мега-турбо чалга.
    А на бас, че в момента е била безсмъртна.

    22:32 07.08.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    Жена шофьор и жена инженер НЕ съществуват

    22:32 07.08.2025

  • 6 Айзомби

    2 0 Отговор
    Какво са показали тестовете за алкохол и наркотици на водачите ? Или пак на полицая не е правено нищо ?

    22:35 07.08.2025

