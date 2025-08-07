Новини
Зловеща трагедия: Младеж изчезна в бурните вълни на наш плаж

7 Август, 2025 22:45 1 467 7

  • созопол-
  • плаж-
  • аркутино-
  • удавник-
  • младеж

Трагедията се е разиграла на плаж „Аркутино“ край Созопол

Зловеща трагедия: Младеж изчезна в бурните вълни на наш плаж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зловещият инцидент се разиграл в четвъртък, като за него първа алармира потресена очевидка в социалните мрежи.

Потребители споделят във Facebook, че младият мъж е бил погълнат от морето пред очите на десетки хора, а спасителите са направили всичко възможно, но без успех.

„Моля ви, не подценявайте морето. Не влизайте, когато има червен флаг. Един живот си отиде днес – нека не допускаме още“, написа Петя Христева в емоционален пост, който светкавично се разпространи, съобщава "Телеграф".

Официална информация от институциите към момента няма, но трагедията идва само ден след като други двама души – възрастен мъж и 93-годишен турист от Полша – загубиха живота си в морето при сходни условия.

Плажът „Аркутино“ е добре познат не само с дивата си красота, но и с опасното вълнение, което често го прави смъртоносен капан. Червеният флаг там е редовна гледка, а спасителите от години повтарят едно и също – не влизайте, когато морето е бурно. За съжаление, този призив отново остана нечут.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    10 3 Отговор
    Зловеща трагедия е журнализма ви...

    22:49 07.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Аркутино е доста далеч от Созопол. Откакто нацвъкаха хотели върху дюните, не стъпвам. Само минавам по пътя с колата когато ми се наложи.

    22:49 07.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    И аз съм на Созопол.Морето вчера беше много бурно но днес е тихо.

    22:52 07.08.2025

  • 4 Мнение

    5 2 Отговор
    Ами щото все има "ербап" курортисти. Хора, съобразявайте се с Морето.То много дава, ама и много взема!" - народна мъдрост.

    22:54 07.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коста

    3 5 Отговор
    Каква красота може да има в един ръган плаж? Красотата е в шаффрантийският мозък на софийските шаффрантии

    22:58 07.08.2025

  • 7 Коста

    4 4 Отговор
    Преди години се сещам Веселина Денчева една софийска шаффрантии го поемаше отсекъде само щот е на морето

    23:00 07.08.2025

