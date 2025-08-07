Зловеща трагедия: Младеж изчезна в бурните вълни на наш плаж

Зловещият инцидент се разиграл в четвъртък, като за него първа алармира потресена очевидка в социалните мрежи.

Потребители споделят във Facebook, че младият мъж е бил погълнат от морето пред очите на десетки хора, а спасителите са направили всичко възможно, но без успех.

„Моля ви, не подценявайте морето. Не влизайте, когато има червен флаг. Един живот си отиде днес – нека не допускаме още“, написа Петя Христева в емоционален пост, който светкавично се разпространи, съобщава "Телеграф".

Официална информация от институциите към момента няма, но трагедията идва само ден след като други двама души – възрастен мъж и 93-годишен турист от Полша – загубиха живота си в морето при сходни условия.

Плажът „Аркутино“ е добре познат не само с дивата си красота, но и с опасното вълнение, което често го прави смъртоносен капан. Червеният флаг там е редовна гледка, а спасителите от години повтарят едно и също – не влизайте, когато морето е бурно. За съжаление, този призив отново остана нечут.