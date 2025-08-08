Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Нови два пожара се разгоряха в последните часове на 7 август - около Хасково и в Шуменското плато. Пламна землището между хасковските села Момино и Елена - огънят обгърна горски масив, сухи треви и храсти. В гасенето освен пожарни автомобили се включи и тежка верижна техника. Опасност за населените места няма.
Според директора на Пожарната в Хасково Митко Чакалов обстановката при двата пожара е спокойна. "Част от пожарните от Сакар бяха преместени между двете села. Тук пожарът гори на 1000 дка. Огънят тръгва навътре в гората - покрай микроязовир, така че ще бъдат проверени всички версии. Край село Йерусалимово имаме отделни огнища, които тлеят", съобщи той.
Зам.-кметът на Община Хасково Динко Тенев посочи, че е обявено частично бедствено положение край Момино. "Изгорели са стотици декари пасища, както и дърва на горското стопанство", поясни той.
Областният управител на Хасково Стефка Здравкова отбеляза, че щети са понесли стопани и земеделци, които не носят вина за пожарите. "Ако няма обявено частично бедствено положение те няма да бъдат обезщетени, а дори ще понесат санкции за неопазени площи", каза Здравкова в ефира на Нова телевизия.
Продължава гасенето на активните огнища и на пожара в Сакар. Огнеборците работят на фронта към село Йерусалимово, за да не се допусне разпространение на пламъците към населеното място. Въпреки че за хората опасност вече няма, бедственото положение в Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила.
А пожарът на Шуменското плато бе локализиран малко след пламването му. В гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Пожарникари останаха на място през нощта, за да следят за ново огнище. Предполага се, че причината за избухването на огъня е човешка небрежност.
1 Град Козлодуй
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
09:01 08.08.2025
2 Град Козлодуй
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
Коментиран от #5
09:01 08.08.2025
3 гаси пали
09:01 08.08.2025
4 Пожарна команда
Коментиран от #6
09:04 08.08.2025
5 55555
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Тежка пропаганда!!!Именно руски саботьори палят пожарите с цел насаждане на напрежение.
09:39 08.08.2025
6 голям смях
До коментар #4 от "Пожарна команда":оня под тебе писа че това е руска пропаганда.. вярвай му
09:50 08.08.2025