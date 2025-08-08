Новини
Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

8 Август, 2025 08:37

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нови два пожара се разгоряха в последните часове на 7 август - около Хасково и в Шуменското плато. Пламна землището между хасковските села Момино и Елена - огънят обгърна горски масив, сухи треви и храсти. В гасенето освен пожарни автомобили се включи и тежка верижна техника. Опасност за населените места няма.

Според директора на Пожарната в Хасково Митко Чакалов обстановката при двата пожара е спокойна. "Част от пожарните от Сакар бяха преместени между двете села. Тук пожарът гори на 1000 дка. Огънят тръгва навътре в гората - покрай микроязовир, така че ще бъдат проверени всички версии. Край село Йерусалимово имаме отделни огнища, които тлеят", съобщи той.

Зам.-кметът на Община Хасково Динко Тенев посочи, че е обявено частично бедствено положение край Момино. "Изгорели са стотици декари пасища, както и дърва на горското стопанство", поясни той.

Областният управител на Хасково Стефка Здравкова отбеляза, че щети са понесли стопани и земеделци, които не носят вина за пожарите. "Ако няма обявено частично бедствено положение те няма да бъдат обезщетени, а дори ще понесат санкции за неопазени площи", каза Здравкова в ефира на Нова телевизия.

Продължава гасенето на активните огнища и на пожара в Сакар. Огнеборците работят на фронта към село Йерусалимово, за да не се допусне разпространение на пламъците към населеното място. Въпреки че за хората опасност вече няма, бедственото положение в Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила.

А пожарът на Шуменското плато бе локализиран малко след пламването му. В гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Пожарникари останаха на място през нощта, за да следят за ново огнище. Предполага се, че причината за избухването на огъня е човешка небрежност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    09:01 08.08.2025

  • 2 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    Коментиран от #5

    09:01 08.08.2025

  • 3 гаси пали

    0 2 Отговор
    да гасят . за какво им плащат . лопатарите са без пари . да пратят няколко там . и 3-4 коли вода . така по скоро ще се справят . а младите огнеборци е нужно да добият опит . днес 800 пожара . утре 400 пожара . така се придобиват знания . не е много умно само на дъждовете и бурите да разчитат . е в румъния имат много пожарникари . да викнат 8-9 хиляди за месец и готово .

    09:01 08.08.2025

  • 4 Пожарна команда

    0 1 Отговор
    По цял ден дават интервюта путиливизора как се борят с пожарите и как им трябвали още пари.

    Коментиран от #6

    09:04 08.08.2025

  • 5 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Тежка пропаганда!!!Именно руски саботьори палят пожарите с цел насаждане на напрежение.

    09:39 08.08.2025

  • 6 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пожарна команда":

    оня под тебе писа че това е руска пропаганда.. вярвай му

    09:50 08.08.2025

