Елена Поптодорова: Войната в Украйна ще продължи и през 2026-та година

Илюзиите, че войната в Украйна може да бъде решена само на масата на преговорите се изпаряват все повече. Това обясни пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ, вицепрезидент на Атлантическия клуб.

Днес изтича ултиматумът, определен от Белия дом на Москва - да спре войната в Украйна или да се изправи срещу допълнителни санкции.

"Мирът е наистина много далече, би трябвало да обсъждаме примирие. Но има признаци, че и Кремъл, и Вашингтон мислят за среща.

Въпросът е защо сега. Влезе в сила режимът на реципрочни мита, както го определя президентът Тръмп. Към сто милиарда долара се вливат в американската хазна. Това дава препотвърдено самочувствие на Тръмп, че този вид мерки могат да проработят навсякъде и за всичко".

Мисля, че и да стане тази среща, тя ще бъде асиметрична, обобщи Поптодорова.

"В съзнанието на американския президент битува представата, че при налагането на тези вторични санкии, с които заплашва от днес, ще свършат парите на Кремъл и тогава ще спре войната.

Но не това е начинът на разсъждение на президента Путин. Към момента не изглежда вероятно той да се съгласи на примирие.

Двете страни ще влязат с много различни предложения. От Украйна ще се очаква да се откаже от окупирани територии или поне от Крим, да обяви международен неутралитет, да не влиза в НАТО, няма да ѝ се дадат добри гаранции за сигурност. Това е гледната точка на Русия.

От друга страна, Тръмп очаква да види сговорчив събеседник".

На масата е сложена цялостната съдба на Украйна, отбеляза Поптодорова.

"Стремежът на Путин да асимилира Украйна, да установи пълно влияние – чрез вътрешна смяна на режима или чрез външен натиск, няма как да се промени".

Бившият ни посланик в САЩ смята, че за някакъв вид спиране на огъня ще може да се говори най-рано в началото на зимата.

"Тази война ще влезе и в 2026-та година. Европа е жизнено заинтересована да остане в играта. Става въпрос за нашата сигурност. Без видима победа на Украйна няма да се сложи край на войната. За Путин път назад няма".

Поптодорова вярва, че никой няма да предизвика ядрена война.

"Имаме нов вид война – на технологиите".