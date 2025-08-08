Елена Поптодорова: Войната в Украйна ще продължи и през 2026-та година

Новини
8 Август, 2025 14:36 839 42

Днес изтича ултиматумът, определен от Белия дом на Москва - да спре войната в Украйна или да се изправи срещу допълнителни санкции

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илюзиите, че войната в Украйна може да бъде решена само на масата на преговорите се изпаряват все повече. Това обясни пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ, вицепрезидент на Атлантическия клуб.

Днес изтича ултиматумът, определен от Белия дом на Москва - да спре войната в Украйна или да се изправи срещу допълнителни санкции.

"Мирът е наистина много далече, би трябвало да обсъждаме примирие. Но има признаци, че и Кремъл, и Вашингтон мислят за среща.

Въпросът е защо сега. Влезе в сила режимът на реципрочни мита, както го определя президентът Тръмп. Към сто милиарда долара се вливат в американската хазна. Това дава препотвърдено самочувствие на Тръмп, че този вид мерки могат да проработят навсякъде и за всичко".

Мисля, че и да стане тази среща, тя ще бъде асиметрична, обобщи Поптодорова.

"В съзнанието на американския президент битува представата, че при налагането на тези вторични санкии, с които заплашва от днес, ще свършат парите на Кремъл и тогава ще спре войната.

Но не това е начинът на разсъждение на президента Путин. Към момента не изглежда вероятно той да се съгласи на примирие.

Двете страни ще влязат с много различни предложения. От Украйна ще се очаква да се откаже от окупирани територии или поне от Крим, да обяви международен неутралитет, да не влиза в НАТО, няма да ѝ се дадат добри гаранции за сигурност. Това е гледната точка на Русия.

От друга страна, Тръмп очаква да види сговорчив събеседник".

На масата е сложена цялостната съдба на Украйна, отбеляза Поптодорова.

"Стремежът на Путин да асимилира Украйна, да установи пълно влияние – чрез вътрешна смяна на режима или чрез външен натиск, няма как да се промени".

Бившият ни посланик в САЩ смята, че за някакъв вид спиране на огъня ще може да се говори най-рано в началото на зимата.

"Тази война ще влезе и в 2026-та година. Европа е жизнено заинтересована да остане в играта. Става въпрос за нашата сигурност. Без видима победа на Украйна няма да се сложи край на войната. За Путин път назад няма".

Поптодорова вярва, че никой няма да предизвика ядрена война.

"Имаме нов вид война – на технологиите".


  • 1 До крадлата

    48 2 Отговор
    Кажи за летището в Полша?как взе козметиката ?

    Коментиран от #8

    14:40 08.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    43 2 Отговор
    вижте как посяга към кремчето , с левачката..

    14:41 08.08.2025

  • 3 пешо

    41 1 Отговор
    каза крадлата

    14:41 08.08.2025

  • 4 СТИГА БЕ

    34 1 Отговор
    Ама тя стана и гадатела ли...

    14:42 08.08.2025

  • 5 Зло под камък

    29 1 Отговор
    Меродия в туршия! Където не я слагаш, там ще я намериш!

    14:42 08.08.2025

  • 6 Перо

    43 1 Отговор
    Какъв посланик е била преводачката на бай Тошо! Един куфар на политическа позиция! Клептоманката коментира събитие станало 20 г. след престоя и във Вашингтон! Защо не си гледа кремчетата или Сюлейман Паси!

    14:43 08.08.2025

  • 7 Вашето мнение

    34 1 Отговор
    Безбожно скъпи тия кремове бе, как да не си крадне човек

    Коментиран от #21

    14:43 08.08.2025

  • 8 Гепи

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "До крадлата":

    го и го отнесе бързо като куцо пиле домат ! Да се клепа с мазило за 1 000 € ! Осъдиха я поляците , но у нея срама няма !

    14:44 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 родител.

    25 0 Отговор
    А тази БАба Яга да се качва на метлата и никога да не се връща от гората ,че плаши децата.

    14:47 08.08.2025

  • 11 Браво браво

    16 1 Отговор
    Кремчето единствена казва истината а аз бих уточнил до.... Полската граница.
    Наивниците могат да продължат да пишат и твърдят глупости.

    14:49 08.08.2025

  • 12 митко мангиша

    17 0 Отговор
    Дъртата овца пак се разбля.

    14:49 08.08.2025

  • 13 Бъдеще

    19 0 Отговор
    Добре де, нали човек който трябва да дава обществени мнения и да дава акъл, трябва да е поне малко честен, морален, и с добродетели... та да го взимаме насериозно! А вие давате трибуна на една НЕчестна, НЕморална и без никакви добродетели, крадлива леля...

    Толко ли не останаха свестни хора да ги интервюирате? Или те не са правилно политически ориентирани?

    Коментиран от #26

    14:50 08.08.2025

  • 14 дрънкалата и колекционерки на одеклони

    15 1 Отговор
    ще продължат и през 2026-та година
    да ни безпокоят с безмислици

    14:50 08.08.2025

  • 15 Пепел

    5 0 Отговор
    ти на езика !

    14:51 08.08.2025

  • 16 Беро

    17 1 Отговор
    Страхотна врачка. Всичко познава! Само дано не е забравила клептоманските си умения по летищата! Гордостта на България, като най-крадлив посланик в САЩ!

    14:54 08.08.2025

  • 17 Питам

    21 1 Отговор
    Кой ви плаща да публикувате глупостите на еврейката клептоманка, Елена Поптодорова ? Да ходи да манипулира евреите в Израел! България няма нужда от нея !

    14:54 08.08.2025

  • 18 Гошо

    10 1 Отговор
    И как си я представяш тая пуста победа за Украйна,бе Ленче-кремче?

    14:57 08.08.2025

  • 19 Гост

    9 1 Отговор
    Добре де, тази е най известна с това, че краде от магазините. Защо трябва да и давате трибуна? То не че другите - боцета, шишита и прочее са по малки крадци от нея, ама поне пипат на едро, не са толкова долни кокошкари.

    14:58 08.08.2025

  • 20 !!!?

    1 5 Отговор
    Войната няма как да свърши преди Путлер да не е отишъл при Хитлер...в Пъкъла !!!?

    14:59 08.08.2025

  • 21 Знаещ

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Кръвта вода не става ! Кражбите , лъжите, манипулациите и измамите са в кръвта на евреите. За информация на матряла , Елена Поптодорова е юдейка . Нека нееврейското и име не ви заблуждава ! Евреите живеещи сред други етноси приемат техните имена , за да могат по лесно да ги лъжат , крадат , мамят и манипулират !

    14:59 08.08.2025

  • 22 Пламен

    6 1 Отговор
    Таз не беше ли кумунистка ?

    Политическата ѝ кариера започва през 1990 г. Избирана е за народен представител последователно във Великото народно събрание (с листата на БСП), в XXXVI (БСП), в XXXVII (БСП) и в XXXVIII народно събрание (с листата на Българска евролевица).

    Коментиран от #24, #40

    15:00 08.08.2025

  • 23 Блез Паскал

    9 0 Отговор
    Крадлата на Парфюми,
    Срама за Дипломацията в България,
    Елена Поптодорова - Крадлова
    дава прогнози и за войната в Укрия

    15:03 08.08.2025

  • 24 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Беше, ама се поправи. Виж я, сега е вицепрезидент на Атлантическия клуб. Ето затова никой не вярва на евроатлантиците - всичките са пребоядинани комунисти.

    15:04 08.08.2025

  • 25 оня с коня

    4 3 Отговор
    И ще попитам ДЕБИЛИТЕ с Тролски наклонности тука:ИМА ЛИ НЕЩО НЕВЕРНО в това което казва Поптодорова ,или ХИЧ?Вепоятно обаче е наивно да нпитам,щото явно не можете да четете и гледате само снимката,след което почвате да драскате за разни "Кремчета","Баби Яги" и т.н.Възклицание:ИЗЧЕЗВАЙТЕ ОТ БГ бе,немо ви дишаме повече!Явно по желание няма се пръждосате,с Метла няма стане,но...С ВОДНО ОРЪДИЕ няма начин да не ви изринем през широко отворените Шенгенски граници като посоката е без значение!

    Коментиран от #33

    15:04 08.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ганя Путинофила

    2 5 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    15:06 08.08.2025

  • 28 Чичо

    3 0 Отговор
    От митата все още не се влива нищо.Поскъпването в САЩ и инфлацията ще процъфтят.

    15:07 08.08.2025

  • 29 Ленче Кремче

    5 0 Отговор
    Аааа да ги нямаме тези, войната и през 2026 ще продължи, както казах , не съм откраднала коремчето.

    15:07 08.08.2025

  • 30 Крият Зеленски от путин

    2 3 Отговор
    путин не знае, че над 1 000 000 руснака не са сред живите!

    15:08 08.08.2025

  • 31 Пешо z

    3 1 Отговор
    До месец фронта в Покровск ще бъде пробит ,нищо че има там 12 бригади.

    15:10 08.08.2025

  • 32 Путин няма полезен ход!

    0 5 Отговор
    Каквото и да стане, той прати великата матушка за зелен хайвер!

    15:11 08.08.2025

  • 33 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Качил се чичо Пейо на кобилата си и тръгнал за града. Пътят му минавал между градините и над главата му се надвесвали клони, отрупани с узрели череши.
    Спрял кобилката си чичо Пейо, опрял краката на стремената, поизправил се малко и почнал да бере. Бере, яде, бере, яде и си мисли:
    „Както съм сега, да има някой да каже на кобилката: «дий!» — ще падна да се пребия.“
    Както си мислил чичо Пейо, тъй, без да иска, изплеснал му се езикът и казал:
    — Дий!
    Кобилката тръгнала и чичо Пейо се намерил на земята
    Такива ми ти евроатлантически работи.....

    Коментиран от #42

    15:15 08.08.2025

  • 34 елена ще продължи да краде кремчета ,

    2 0 Отговор
    но ще се набръчка още толкова !

    15:16 08.08.2025

  • 35 Хе хе...

    2 1 Отговор
    Абе фaTkи, тука в квартала има отскоро едно ново бездомно куче, което още не е дало експертното си мнение по повод 4о4.
    Я му дайте думата и на него.

    15:17 08.08.2025

  • 36 Мисит

    2 0 Отговор
    Тая клептоманка( щото нейното не е от ,нямане,и неможене),,,,,,пророкува,,нещо което е ясно. Гнусс!

    15:19 08.08.2025

  • 37 Миле Попиванов

    1 0 Отговор
    Ще продължи и 2036 !

    15:20 08.08.2025

  • 38 Дервишоглу

    2 0 Отговор
    Този крокодил е синтезиран образ на еманацията на обществото. А обществото е нация от изроди.

    15:20 08.08.2025

  • 39 ДААААА

    0 0 Отговор
    ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА КРЪДААААА.

    15:22 08.08.2025

  • 40 той и бойко беше комунист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    като кремчева но той не краде кремчета , а говори за мир в украйна а ленчето иска война ! ЗАТУЙ ТИКВАТА Е НОМИНИРАН ЗА НОБЕЛ ЗА МИР !

    15:25 08.08.2025

  • 41 Граматик

    0 0 Отговор
    Крадливата "дипломатка", кажи нещо за Газа и Израел?! За Украйна всеки знае- бла, бла,бла!

    15:26 08.08.2025

  • 42 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Сполай ти за Притчата,няма да допусна внуците ми да бъдат кръстени "Пейо",нито пък да им бъдат купувани Кобилки от които да падат.Няма как обаче след наследяване на Значителните Земи и Имоти от мен да станат Русофили,щото Русофилът ПРИНЦИПНО е беден и го влече Повторна национализация от която да се облажи!

    15:26 08.08.2025

