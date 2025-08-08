Влак удари камион в Пловдивско, спряно е движението между гарите Маноле и Белозем

Поради инцидент с товарен влак временно е преустановено движението между гарите Маноле и Белозем, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

В 11:40 часа в междугарието Маноле-Белозем на прелез с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация е ударен тежкотоварен автомобил.

При инцидента няма жертви. Очаква се нарушение в графика за движение на влаковете по това направление.

Пътническият влак Пловдив-Чирпан се отменя в участъка Пловдив-Белозем. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.

В началото на юли дете на 14 години загина при инцидент на жп прелез в района на карловското село Певците.