Новини
България »
Влак удари камион в Пловдивско, спряно е движението между гарите Маноле и Белозем

Влак удари камион в Пловдивско, спряно е движението между гарите Маноле и Белозем

8 Август, 2025 15:54 479 1

  • влак-
  • удар-
  • камион

При инцидента няма жертви. Очаква се нарушение в графика за движение на влаковете по това направление

Влак удари камион в Пловдивско, спряно е движението между гарите Маноле и Белозем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поради инцидент с товарен влак временно е преустановено движението между гарите Маноле и Белозем, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

В 11:40 часа в междугарието Маноле-Белозем на прелез с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация е ударен тежкотоварен автомобил.

При инцидента няма жертви. Очаква се нарушение в графика за движение на влаковете по това направление.

Пътническият влак Пловдив-Чирпан се отменя в участъка Пловдив-Белозем. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.

В началото на юли дете на 14 години загина при инцидент на жп прелез в района на карловското село Певците.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    3 0 Отговор
    Половината от тези които карат с 200 км/ч по пътищата били съмнителни фигури, които се водят информатори и "сътрудници на МВР"... Тоест те са недосегаеми за всякакви закони и наредби и няма да платят 10 000 лева глоба за превишена скорост...

    15:58 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове