Млад мъж скочи от моста Адата в Пловдив и загина

Трагедия разтърси Пловдив. Млад мъж е скочил от моста Адата и се е самоубил.
Човекът е сложил край на живота си около 04.00 часа в петък сутринта.
От полицията посочват, че сигналът постъпил към 04.30 часа.
Мъжът се качил на парапета на моста и от там се хвърлил във водите на реката. Преминаващи шофьори са станали свидетели на трагедията и потресени от това, което са видели, веднага са звъннали на телефон 112. На място пристигнали униформени, медици, както и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града по. Тялото на младежа било открито и извадено, но медиците само констатирали смъртта, съобщава "Марица".
Тепърва ще се установява какво е подтикнало човека да се самоубие.
Служителите на реда успели да установят самоличността на починалия.
Роднините му са открити и уведомени за трагедията.
