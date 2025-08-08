Новини
България »
Млад мъж скочи от моста Адата в Пловдив и загина

8 Август, 2025 16:22 827 10

  • мъж-
  • скок-
  • мост-
  • адата

Мъжът се качил на парапета на моста и от там се хвърлил във водите на реката. Преминаващи шофьори са станали свидетели на трагедията и потресени от това, което са видели, веднага са звъннали на телефон 112

Млад мъж скочи от моста Адата в Пловдив и загина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедия разтърси Пловдив. Млад мъж е скочил от моста Адата и се е самоубил.

Човекът е сложил край на живота си около 04.00 часа в петък сутринта.

От полицията посочват, че сигналът постъпил към 04.30 часа.

Мъжът се качил на парапета на моста и от там се хвърлил във водите на реката. Преминаващи шофьори са станали свидетели на трагедията и потресени от това, което са видели, веднага са звъннали на телефон 112. На място пристигнали униформени, медици, както и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града по. Тялото на младежа било открито и извадено, но медиците само констатирали смъртта, съобщава "Марица".

Тепърва ще се установява какво е подтикнало човека да се самоубие.

Служителите на реда успели да установят самоличността на починалия.

Роднините му са открити и уведомени за трагедията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЛЬО ПАРЪМА

    11 1 Отговор
    Как какво без работа без пари как да живее в кочината.

    Коментиран от #9

    16:27 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Октопод Корупция 🐙

    4 0 Отговор
    Цялата шайка на задкулисието за 36 години видя сметката на държавата и продължават и днес обединени в новата власт да грабят! Докато хората загиват. Долара и до състояние сами да искат своята гибел.

    16:32 08.08.2025

  • 4 Сигурно

    4 2 Отговор
    е влязъл в клуба на богатите !

    16:34 08.08.2025

  • 5 Вече

    5 1 Отговор
    е в €врозоната !

    16:35 08.08.2025

  • 6 Прекрасния Живот !

    4 0 Отговор
    Прекрасния Живот !

    В България !

    Рожба на 36 години !

    Анархо-Демокрация !

    16:36 08.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Имате точен

    1 0 Отговор
    пример на самоубил се морално стопанисващ сайта!

    16:49 08.08.2025

  • 9 358

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Чешем си езиците тука

    16:58 08.08.2025

  • 10 Пловдив

    0 0 Отговор
    По-скоро да открият какво би подтикнало човек да живее в Територията на двамата дебели хайдуци.

    17:00 08.08.2025

