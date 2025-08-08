Млад мъж скочи от моста Адата в Пловдив и загина

Трагедия разтърси Пловдив. Млад мъж е скочил от моста Адата и се е самоубил.

Човекът е сложил край на живота си около 04.00 часа в петък сутринта.

От полицията посочват, че сигналът постъпил към 04.30 часа.

Мъжът се качил на парапета на моста и от там се хвърлил във водите на реката. Преминаващи шофьори са станали свидетели на трагедията и потресени от това, което са видели, веднага са звъннали на телефон 112. На място пристигнали униформени, медици, както и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града по. Тялото на младежа било открито и извадено, но медиците само констатирали смъртта, съобщава "Марица".

Тепърва ще се установява какво е подтикнало човека да се самоубие.

Служителите на реда успели да установят самоличността на починалия.

Роднините му са открити и уведомени за трагедията.