Хампарцумян: Има само едно лекарство срещу поскъпването на храните - конкуренция и контрол на качеството

8 Август, 2025 21:55 873 50

  • левон хампарцумян-
  • цени-
  • евро-
  • храни

Не е еврото това, което влияе върху банковите лихви, а икономиката и кредитоспособността на самия държател на ипотеките. Истината е, че хората с по-добри заплати, с по-добър бизнес получават и по-добро финансиране. За банката е важно да си млад, здрав и добре платен

Хампарцумян: Има само едно лекарство срещу поскъпването на храните - конкуренция и контрол на качеството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Който пазарува с телефона си, който плаща с карта ще е облекчен от цялата тази работа с превалутирането на лева в евро. Тези хора няма как да пострадат от фалшиви евробанкноти например или пък курса. Оттам-нататък е необходимо малко повишено внимание за тези хора, които ще боряват със самите евробанкноти. Хората ще свикнат с времето. Днес даже стана дума, че ако някой има големи запаси от монети, не бива да чака последния момент. На много места има машини, където човек може да изсипе кош монети и да получи ваучер, с който да пазари в съответния магазин. Ако се направи такова нещо предварително, преди Нова година би било добре, защото има около 70-80 тона монети в обращение в България. Това обясни в ефира на БТВ банкерът Левон Хампарцумян.

Има потребители, които не обръщат чак толкова голямо внимание на цените, но има други, които цепят стотинката на две. Сега ще цепят евроцента на две. Различни са хората. Навремето когато френските франкове се смениха с евро, сумати време смятаха в старите франкове, имаше някакъв сантимент. Много е вероятно и в България да има нещо подобно, но това са неща, които ще ги преживеем и надмогнем, посочи той.

Мерките на държавата по отношение на цените имат по-скоро някакво психовъздействие върху разтревожените хора, отколкото дейност, която ще даде видим резултат. Причината е проста - никой никъде не е успял да направи това. Прекаленият натиск върху пазара или води до влошаване на качеството на стоките, или в дефицит на дадена стока, или дори до изчезване на стоки. Това сме го изживяли през комунизма, когато имаше магазини с празни щандове и беше много популярно да се казва "пуснаха банани", "пуснаха едни какво си", поясни Хампарцумян.

Това сме го изживяли и сме го видали и дори още имаме дейци от онова време, които сега отговарят за някакви ценови контроли. Тогава не са успели и сега няма д а могат, посочи финансистът. На руснаците със сигурност не им е приятна по-високата степен на интеграция на България в ЕС и в НАТО. Това е. Плюс разни хора, които са против еврото, просто защото обичат да са против каквото и да се случи, коментира банкерът.

Не е еврото това, което влияе върху банковите лихви, а икономиката и кредитоспособността на самия държател на ипотеките. Истината е, че хората с по-добри заплати, с по-добър бизнес получават и по-добро финансиране. За банката е важно да си млад, здрав и добре платен. Звучи цинично, но е така. Това влияе на лихвата и кредита, а не еврото, посочи той.

Еврото може да повлияе за по-доброто кредитиране на държавата чрез по-добри условия. Ще създаде възможности за бизнесите, за хората, които пътуват да бъдат облекчени и по-стабилни и ще повиши репутацията на държавата, коментира банкерът.

За да не поскъпват храните лекарството е само едно - конкуренция и контрол на качеството. Всякакви други мерки изкуствени може да видим примери от Румъния и Унгария. Няма причина в България тези техни мерки да са по-успешни. От ковид насам живеем в проинфлационна среда. Това е, поясни Хампарцумян.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мицкоски

    20 2 Отговор
    А бухаххахаха мизернициииии развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца в жалката ви циганска държавица

    21:58 08.08.2025

  • 2 Махнете

    31 2 Отговор
    Тоя мазен химик агент на ДС....

    Коментиран от #14

    21:59 08.08.2025

  • 3 Този

    27 2 Отговор
    Много неприятен и отблъскващ човек!

    21:59 08.08.2025

  • 4 Лъжеш

    20 1 Отговор
    Производство е начина. Останалото е дрънкане от крими приватизаторите.

    21:59 08.08.2025

  • 5 Майна

    30 2 Отговор
    Има лекарство
    Подобни организми като теб да бъдат отстранени
    Как се вади кърлеж?

    Коментиран от #17

    22:01 08.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    21 2 Отговор
    АРМЕНЕЦ И АКЪЛ!...АБСУРД...!✝️

    22:01 08.08.2025

  • 7 Голямо качество

    23 1 Отговор
    В съседна Гърция - сирене фета , правено с истинско мляко, а не палмово, е два пъти по-евтино. В България, сирене със сухо мляко и химия, е по-скъпо , а изкупната цена при нас е ниска. Производителя краде с надценки, търговеца също. Контрол няма.

    22:02 08.08.2025

  • 8 Да бе да , глупости

    14 0 Отговор
    Като гледам каква конкуренция има в банковия сектор. Всичките банки в България увеличихте и си измислихте какви ли не такси при обслужването на клиенти на банката . Само как така не сте сложили още такса ," Добър ден,".
    В банките я евро зоната тези такси ги няма пък и нали и ние сме в евро зоната

    Коментиран от #11

    22:02 08.08.2025

  • 9 Хаха

    9 0 Отговор
    Бегай бе Шрек кви лихви кви пет лева да не съм луд да тегля кредити.

    22:02 08.08.2025

  • 10 За какво го канят?

    11 1 Отговор
    Този и за извънземните може да има мнение, но и то не е меродавно!

    22:03 08.08.2025

  • 11 Монопол

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе да , глупости":

    Преди 15-20 години, собственици на банки бяха французи, японци, чехи , германци , а сега ДСК унгарците изкупиха всички банки.

    Коментиран от #15

    22:05 08.08.2025

  • 12 интересно

    2 1 Отговор
    Кога е имало контрол на качеството? А с тeзи "магазини за хората" такъв автогол ще си вкарат, че няма да поварват.😏

    22:06 08.08.2025

  • 13 Майна

    6 1 Отговор
    Не го и четох..
    Писал за кредити- ясно, те с тях заробиха света..
    Няма да обяснявам..
    На смъртен одър са - сбогом , скъсайте си проектите..
    Боли a?

    22:06 08.08.2025

  • 14 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Махнете":

    Не само на ДС и ГРУ Москва

    22:07 08.08.2025

  • 15 Културен Антрополог

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Монопол":

    Унгарския Орбан ДЪРЖИ бат ЛОЙКО Борисов за топките с 1 компромат за убийство на Унгарски граждани и лежане 6 месеца в Пражкия затвор Панкратц

    22:09 08.08.2025

  • 16 Коментиращ

    14 0 Отговор
    Бокян, шишан, денкян, кирилян и др подобни като хампарцумян, заедно всичките в зандан!

    Такива антибългари като тоя и управляващите, не е имало през цялата история на България!
    Продават се и ни продават ежедневно, докато накрая не остане нищо за продаване! Тогава щели да бягат по островите?! Или поне за това си мечтаят!

    22:09 08.08.2025

  • 17 Арена Арменец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Какво против имате с-у Левон
    Болт райфал пушки ОРСИС Т5000, Мак Милан Так,Акураси интернашинъл

    22:12 08.08.2025

  • 18 тоя

    6 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    22:13 08.08.2025

  • 19 Явно !

    2 1 Отговор
    За Теорията Пука ми !

    За хората !

    Не може да се каже да печеливша !

    Щом Ще се работи така !

    Аз мога да кажа !

    Пука ми За Държавата !

    Да си Гледа работата !

    22:14 08.08.2025

  • 20 Тома

    13 0 Отговор
    Личи си че си химик левоне.Каква конкуренция на пазара след като при нас са картел до картела.

    Коментиран от #26, #39

    22:25 08.08.2025

  • 21 долу ес

    4 0 Отговор
    лекарството ЕЗ ни го дадохте вие, копе лета нещастни! да ви пукната децата на всички предатели

    22:27 08.08.2025

  • 22 Хахаха

    2 0 Отговор
    Заради един екзот, така се поражда неприязън към цяла общност

    22:28 08.08.2025

  • 23 Ъхъъ, Хампарцумян....

    5 0 Отговор
    А иначе загубата на ЕЦБ за годината е в размер на 7,9 млрд. евро (вижте раздел 1.3.3 „Отчет за приходите и разходите“). Както в предишната година Управителният съвет реши да пренесе тази загуба в баланса на ЕЦБ и тя да бъде компенсирана от бъдещи печалби. Печалбите и загубите са страничен ефект от първостепенната цел на ЕЦБ – ценова стабилност....34%
    покачване на пазарната цена на златото в евро е за 2024 г. ......След като ни нахакат еврото,от
    Нова година автоматично 8% от българските евра стават собственост на ЕЦБ ! Дали предателите в парламента не го знаят а? А ти велики ми Хампарцумян ?

    22:29 08.08.2025

  • 24 Анджелина

    2 0 Отговор
    Боже с коя ръка да се кръстя,,,,........
    Подигравка към България и българите....

    22:30 08.08.2025

  • 25 Име

    4 0 Отговор
    Бесило за този паразит!

    22:30 08.08.2025

  • 26 какъв химик

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    е тоя жалък мошеник...

    22:31 08.08.2025

  • 27 провинциалист

    7 0 Отговор
    "лекарството е само едно - конкуренция и контрол на качеството" - в тази рецепта липсва само писмо до дядо Мраз. Но виж, ако във всеки областен град на лампите по централните площади увиснат по десетина хърмърпръцуяна, това гарантирано ще разклати цените!

    22:34 08.08.2025

  • 28 Само глупости дрънка

    3 0 Отговор
    банковите лихви, нито от икономиката, нито от кредитоспособността на самия държател на ипотеките зависи. Особенно пък във Европа. То верно така стана че за банката е важно да си млад, здрав и добре платен но това по никакъв начин не значи кредитоспособен. Просто това са директивите за финансиране спуснати от горе.

    22:36 08.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе нищожествоооо....

    6 0 Отговор
    разни хора вика , "които са против еврото, просто защото обичат да са против каквото и да се случи, коментира банкерът."........хм.....разни хора а? Така ли бре бооооооклук...Нещо не почна ли много да се самозабравяш ? А? ...разни хора..

    22:42 08.08.2025

  • 31 ганев

    2 0 Отговор
    ЗА...35.г....ВИДЯХМЕ...ЧЕ КОНКУРЕНЦИЯ ЦЕНИ НЕ СВАЛЯ....ФАКТ

    22:44 08.08.2025

  • 32 конкуренция

    4 0 Отговор
    има в цивилизованите държави а в комунистическите кенефи всичко е ужким и на наши хора...

    22:45 08.08.2025

  • 33 тоя пълшок

    4 0 Отговор
    прилича на laйно!!!!!!

    22:50 08.08.2025

  • 34 фалшивите евробанкноти

    3 0 Отговор
    Са най малкият проблем смооотан! А този който пазарува с телефона си, който плаща с карта ама така яко може да се окаже, че е "облекчен" че не искам и да го мисля даже. Днес точно има един доклад в Глобал Таймс на китайската държавна сигурност който прекрасно описва рисковете от това пазаруване с телефона и плащане с карта. И относно биометрията на пръстовите плащания, ириса на очите и т.н ....и защо в Южна Корея 1 долар кеш се купува за 1,32 долара по карта

    22:51 08.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да имаш да вземаш

    4 0 Отговор
    70-80 тона монети в обращение в България в банките ще ги приемате и бая килограми жълти монетки съм ви приготвил. Няма да ви облекчавам и във машините на хипермаркетите да ги пускам. Ъхъъъъ....акъла ще ви взема гниииди

    22:56 08.08.2025

  • 37 Тоя мръсник и подлец дава акъл

    5 0 Отговор
    Има само едно лекарство за банковата мафия, да се вее на стълба.

    22:56 08.08.2025

  • 38 хаха

    3 1 Отговор
    Призовавам да спрат да представят Левон Хампарцумян като „банкер“, „финансист“ или дори „икономист“. Хампарцумян е инженер-химик.

    Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.

    Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.

    Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.

    След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.

    Добри Божилов

    22:57 08.08.2025

  • 39 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    Не химик, а де Бил

    Коментиран от #40

    22:58 08.08.2025

  • 40 но продажен

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха":

    и наведен пред раша...

    23:02 08.08.2025

  • 41 Що не давате на възрастни хора

    1 0 Отговор
    Кредит срещу ипотека на имот а? Нали уж имотите щели да поскъпват? Какъв ви е проблема? Тва не е ли кредитоспособност а? Ах подли нищожества. За банката било важно видиш ли да си млад, здрав и добре платен. Хахахахаха..... подлоги на ЕЦБ.... ама иначе нещо фиксирани 30 годишни ипотеки няма а? Продължавате да се правите на селски тарикати.

    Коментиран от #42

    23:04 08.08.2025

  • 42 какво очаквате

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Що не давате на възрастни хора":

    от колхозници с петолъчки вместо мозъци? те не се правят те са си истински селяни и им личи МНОГО с дипломите от мацква и лачените костюмчета залъгват само себе си че са нещо различно...

    23:07 08.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лалала

    2 0 Отговор
    Човек, който никога нищо не е създал, произвел, който няма отговорност за работници, осигуровки, работа на хората, пазари, доставчици, клиенти, да коментира производство и качество е нахално и нагло.

    23:11 08.08.2025

  • 45 арменче просто

    1 0 Отговор
    Тая куха лейка може и да разсъждава по банкерски

    23:18 08.08.2025

  • 46 Георгиев

    0 0 Отговор
    Само не ми е ясно кой го дръпна от бившия ЦИИТ и го направи шеф на Агенцията по приватизация. Иван Костов? Откъде го познава? Или водещият го от предишните служби го набута. И там започна играта. Нищо няма в него, един английски и това е достатъчно. Покрай него Мавъра направи добри пари.

    23:19 08.08.2025

  • 47 Маямата

    1 0 Отговор
    Ша права магазини за ората и добитъка.

    23:23 08.08.2025

  • 48 000

    1 0 Отговор
    Инженер-химик, топ банкер. Комбинация, срещана в банановите територии. Харесват ли ни бананите?

    23:24 08.08.2025

  • 49 Лимонко Тотев

    0 0 Отговор
    Левончо, лекарството е Революция :)

    23:25 08.08.2025

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АРМЕНЕЦА Е ОТ ХХ ВЕК
    .....
    СЪВРЕМЕННИТЕ ДРОН ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯВАТ
    СУПЕР КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА
    НА ВРЕДИТЕЛИ КАТО
    МУТРИ БЕЙОВЕ И ТАРИКАТИ КАТО НЕГО
    .....

    23:30 08.08.2025

