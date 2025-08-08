Хампарцумян: Има само едно лекарство срещу поскъпването на храните - конкуренция и контрол на качеството

Който пазарува с телефона си, който плаща с карта ще е облекчен от цялата тази работа с превалутирането на лева в евро. Тези хора няма как да пострадат от фалшиви евробанкноти например или пък курса. Оттам-нататък е необходимо малко повишено внимание за тези хора, които ще боряват със самите евробанкноти. Хората ще свикнат с времето. Днес даже стана дума, че ако някой има големи запаси от монети, не бива да чака последния момент. На много места има машини, където човек може да изсипе кош монети и да получи ваучер, с който да пазари в съответния магазин. Ако се направи такова нещо предварително, преди Нова година би било добре, защото има около 70-80 тона монети в обращение в България. Това обясни в ефира на БТВ банкерът Левон Хампарцумян.
Има потребители, които не обръщат чак толкова голямо внимание на цените, но има други, които цепят стотинката на две. Сега ще цепят евроцента на две. Различни са хората. Навремето когато френските франкове се смениха с евро, сумати време смятаха в старите франкове, имаше някакъв сантимент. Много е вероятно и в България да има нещо подобно, но това са неща, които ще ги преживеем и надмогнем, посочи той.
Мерките на държавата по отношение на цените имат по-скоро някакво психовъздействие върху разтревожените хора, отколкото дейност, която ще даде видим резултат. Причината е проста - никой никъде не е успял да направи това. Прекаленият натиск върху пазара или води до влошаване на качеството на стоките, или в дефицит на дадена стока, или дори до изчезване на стоки. Това сме го изживяли през комунизма, когато имаше магазини с празни щандове и беше много популярно да се казва "пуснаха банани", "пуснаха едни какво си", поясни Хампарцумян.
Това сме го изживяли и сме го видали и дори още имаме дейци от онова време, които сега отговарят за някакви ценови контроли. Тогава не са успели и сега няма д а могат, посочи финансистът. На руснаците със сигурност не им е приятна по-високата степен на интеграция на България в ЕС и в НАТО. Това е. Плюс разни хора, които са против еврото, просто защото обичат да са против каквото и да се случи, коментира банкерът.
Не е еврото това, което влияе върху банковите лихви, а икономиката и кредитоспособността на самия държател на ипотеките. Истината е, че хората с по-добри заплати, с по-добър бизнес получават и по-добро финансиране. За банката е важно да си млад, здрав и добре платен. Звучи цинично, но е така. Това влияе на лихвата и кредита, а не еврото, посочи той.
Еврото може да повлияе за по-доброто кредитиране на държавата чрез по-добри условия. Ще създаде възможности за бизнесите, за хората, които пътуват да бъдат облекчени и по-стабилни и ще повиши репутацията на държавата, коментира банкерът.
За да не поскъпват храните лекарството е само едно - конкуренция и контрол на качеството. Всякакви други мерки изкуствени може да видим примери от Румъния и Унгария. Няма причина в България тези техни мерки да са по-успешни. От ковид насам живеем в проинфлационна среда. Това е, поясни Хампарцумян.
21:58 08.08.2025
21:59 08.08.2025
21:59 08.08.2025
21:59 08.08.2025
22:01 08.08.2025
22:01 08.08.2025
22:02 08.08.2025
В банките я евро зоната тези такси ги няма пък и нали и ние сме в евро зоната
22:02 08.08.2025
22:02 08.08.2025
22:03 08.08.2025
До коментар #8 от "Да бе да , глупости":Преди 15-20 години, собственици на банки бяха французи, японци, чехи , германци , а сега ДСК унгарците изкупиха всички банки.
22:05 08.08.2025
12 интересно
22:06 08.08.2025
Писал за кредити- ясно, те с тях заробиха света..
Няма да обяснявам..
На смъртен одър са - сбогом , скъсайте си проектите..
Боли a?
22:06 08.08.2025
До коментар #2 от "Махнете":Не само на ДС и ГРУ Москва
22:07 08.08.2025
15 Културен Антрополог
До коментар #11 от "Монопол":Унгарския Орбан ДЪРЖИ бат ЛОЙКО Борисов за топките с 1 компромат за убийство на Унгарски граждани и лежане 6 месеца в Пражкия затвор Панкратц
22:09 08.08.2025
Такива антибългари като тоя и управляващите, не е имало през цялата история на България!
Продават се и ни продават ежедневно, докато накрая не остане нищо за продаване! Тогава щели да бягат по островите?! Или поне за това си мечтаят!
22:09 08.08.2025
17 Арена Арменец
До коментар #5 от "Майна":Какво против имате с-у Левон
Болт райфал пушки ОРСИС Т5000, Мак Милан Так,Акураси интернашинъл
22:12 08.08.2025
22:13 08.08.2025
22:25 08.08.2025
22:27 08.08.2025
22:28 08.08.2025
покачване на пазарната цена на златото в евро е за 2024 г. ......След като ни нахакат еврото,от
Нова година автоматично 8% от българските евра стават собственост на ЕЦБ ! Дали предателите в парламента не го знаят а? А ти велики ми Хампарцумян ?
22:29 08.08.2025
Подигравка към България и българите....
22:30 08.08.2025
22:30 08.08.2025
До коментар #20 от "Тома":е тоя жалък мошеник...
22:31 08.08.2025
22:34 08.08.2025
22:36 08.08.2025
22:42 08.08.2025
22:44 08.08.2025
22:45 08.08.2025
22:50 08.08.2025
22:51 08.08.2025
22:56 08.08.2025
22:56 08.08.2025
Хампарцумян беше заместник-министър при Костов, когато приватизираха Булбанк. Приватизацията беше за 300 милиона долара, след което купувачът изтегли от самата банка 300 милиона долара дивидент. Т.е. получи я безплатно.
Като награда за този подвиг Хампарцумян стана шеф на банката (т.е. това е форма на законен подкуп). През цялото си управление това е най-тъпият банков чиновник в историята. Никаква банкова дейност (кредити-депозити-инвестиции), а единствено вдигане на таксите и доене на клиентите.
Хампарцумян беше изгонен от банката, след като служителка задигна от футболиста Мартин Петров около 4 милиона евро.
След това изгонване, Хампарцумян в никоя банка не го искат, което доказва, че е пълен некадърник.
22:57 08.08.2025
До коментар #20 от "Тома":Не химик, а де Бил
22:58 08.08.2025
До коментар #39 от "Хахаха":и наведен пред раша...
23:02 08.08.2025
41 Що не давате на възрастни хора
23:04 08.08.2025
42 какво очаквате
До коментар #41 от "Що не давате на възрастни хора":от колхозници с петолъчки вместо мозъци? те не се правят те са си истински селяни и им личи МНОГО с дипломите от мацква и лачените костюмчета залъгват само себе си че са нещо различно...
23:07 08.08.2025
23:11 08.08.2025
23:18 08.08.2025
23:19 08.08.2025
23:23 08.08.2025
23:24 08.08.2025
23:25 08.08.2025
