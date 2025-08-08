Новини
Млад мъж се самоуби със скок от блок в Бургас

Млад мъж се самоуби със скок от блок в Бургас

8 Август, 2025 22:18

До този момент не е ясно дали той е скочил от някой апартамент или от прозорците на междуетажната площадка. Той е паднал точно пред входа и е загинал на място

Млад мъж се самоуби със скок от блок в Бургас - 1
Мария Атанасова

Млад мъж сложи край на живота си, скачайки от блок 39 в бургаския ж.к. "Зорница".

От ОДМР-Бургас съобщиха, че до този момент самоличността на загиналия не е установена, като се знае единствено, че той не е жител на блока.

До този момент не е ясно дали той е скочил от някой апартамент или от прозорците на междуетажната площадка. Той е паднал точно пред входа и е загинал на място. За съжаление на гледката са станали свидетели много от жителите на блока, включително малки деца.

Мъжът имал в себе си чип, но той не бил за никой от входовете на жилищния блок.

Полицията разпитва живущи в блока, като разследващи проверяват и други възможни версии за действията предприети от младия мъж, събощи Бургас24.


България
  • 1 бгполитик

    7 1 Отговор
    краднене краднене краднене!

    22:22 08.08.2025

  • 2 ужас

    4 3 Отговор
    Прекалено радостен е бил за това ,че левовете стават Евро .

    22:24 08.08.2025

  • 3 Кънчо

    2 4 Отговор
    Лошо. Нещата винаги са поправими и това не е решение. Обикновено хората, които са зависими посягат на живота си.

    22:25 08.08.2025

  • 4 1488

    3 3 Отговор
    то оставаше не със скок от блок, а с разходка с лодка

    22:25 08.08.2025

  • 5 мърсула-бойко

    7 2 Отговор
    важното е ко пише в конвергентния доклад

    22:26 08.08.2025

  • 6 Комшията

    1 2 Отговор
    Мъжът и се е прибра по-рано...

    22:27 08.08.2025

  • 7 мърсула-бойко

    8 3 Отговор
    и за 349 евро ще ми бачкате, че и рька ше ми целувате

    22:27 08.08.2025

  • 8 Тома

    12 3 Отговор
    Пак млад мъж е скочил.Преди него в Пловдив друг е скочил от мост.

    22:28 08.08.2025

  • 9 хората започнаха

    12 2 Отговор
    да се самоубиват по няколко на ден заради некадърниците които "управляват" България...

    Коментиран от #11

    22:29 08.08.2025

  • 10 Какво друго да направи човек !

    8 2 Отговор
    Какво друго да направи човек !

    В Безсмислието в тази страна !

    Само пръдли !

    И Пръдльовци !

    Коментиран от #13

    22:34 08.08.2025

  • 11 Други пък -

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "хората започнаха":

    защото Господ Ленин им е отредил толкова...

    22:34 08.08.2025

  • 12 За един ден двама се самоубиха

    10 1 Отговор
    Значи Политиците си вършат добре работата като внушават на младите че няма никакъв смисъл да живеят

    22:34 08.08.2025

  • 13 Бъркаш

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Какво друго да направи човек !":

    - паркинсон
    - заекване
    - нарцистичност

    И ти - ТРИ в ЕДНО !!!

    22:38 08.08.2025

  • 14 Неееее

    8 0 Отговор
    Такова падение на държавата ни НИКОГА не е било !!!
    Хората с по-слаба психика не издържат. Жалко за погубените млади животи !!!

    23:18 08.08.2025

