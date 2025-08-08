Млад мъж се самоуби със скок от блок в Бургас

Млад мъж сложи край на живота си, скачайки от блок 39 в бургаския ж.к. "Зорница".
От ОДМР-Бургас съобщиха, че до този момент самоличността на загиналия не е установена, като се знае единствено, че той не е жител на блока.
До този момент не е ясно дали той е скочил от някой апартамент или от прозорците на междуетажната площадка. Той е паднал точно пред входа и е загинал на място. За съжаление на гледката са станали свидетели много от жителите на блока, включително малки деца.
Мъжът имал в себе си чип, но той не бил за никой от входовете на жилищния блок.
Полицията разпитва живущи в блока, като разследващи проверяват и други възможни версии за действията предприети от младия мъж, събощи Бургас24.
1 бгполитик
22:22 08.08.2025
2 ужас
22:24 08.08.2025
3 Кънчо
22:25 08.08.2025
4 1488
22:25 08.08.2025
5 мърсула-бойко
22:26 08.08.2025
6 Комшията
22:27 08.08.2025
7 мърсула-бойко
22:27 08.08.2025
8 Тома
22:28 08.08.2025
9 хората започнаха
Коментиран от #11
22:29 08.08.2025
10 Какво друго да направи човек !
В Безсмислието в тази страна !
Само пръдли !
И Пръдльовци !
Коментиран от #13
22:34 08.08.2025
11 Други пък -
До коментар #9 от "хората започнаха":защото Господ Ленин им е отредил толкова...
22:34 08.08.2025
12 За един ден двама се самоубиха
22:34 08.08.2025
13 Бъркаш
До коментар #10 от "Какво друго да направи човек !":- паркинсон
- заекване
- нарцистичност
И ти - ТРИ в ЕДНО !!!
22:38 08.08.2025
14 Неееее
Хората с по-слаба психика не издържат. Жалко за погубените млади животи !!!
23:18 08.08.2025