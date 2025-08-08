Млад мъж се самоуби със скок от блок в Бургас

Млад мъж сложи край на живота си, скачайки от блок 39 в бургаския ж.к. "Зорница".

От ОДМР-Бургас съобщиха, че до този момент самоличността на загиналия не е установена, като се знае единствено, че той не е жител на блока.

До този момент не е ясно дали той е скочил от някой апартамент или от прозорците на междуетажната площадка. Той е паднал точно пред входа и е загинал на място. За съжаление на гледката са станали свидетели много от жителите на блока, включително малки деца.

Мъжът имал в себе си чип, но той не бил за никой от входовете на жилищния блок.

Полицията разпитва живущи в блока, като разследващи проверяват и други възможни версии за действията предприети от младия мъж, събощи Бургас24.