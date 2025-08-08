Новини
Катастрофата, при която загина Сияна: Тирът е бил с неравномерно разпределен товар

Катастрофата, при която загина Сияна: Тирът е бил с неравномерно разпределен товар

8 Август, 2025

Заключението на експерти е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя

Катастрофата, при която загина Сияна: Тирът е бил с неравномерно разпределен товар - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран.

От АПИ предоставиха на БНТ схема с натоварването, както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси.

Заключението на експерти е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя.


  • 3 Омръзна ни

    Отговор
    Докога ще набеждавате всеки друг, а не истинските виновници и защо колата е била със син буркан, и защо детето е било без колан и с крака на таблото...

    22:56 08.08.2025

  Пич

    Отговор

    До коментар #3 от "Омръзна ни":

    Не разбираш ли ? Вменяват вина на всички българи , за да не се възмущават от рекета на държавата ( Боко , Шиши и Ристо ) !!! В грабежите са заедно !

    22:59 08.08.2025

  големи разбирачи

    Отговор
    има в България как са измислили тая простотия?

    23:09 08.08.2025

  Малко и е на мръсната Саяна

    Отговор
    Много се радваме.

    23:13 08.08.2025

  ....

    Отговор
    Пълни глупости от страна на пишман експертите,

    23:30 08.08.2025

