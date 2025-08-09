Денис Ризов: Американската мечта почти се изпарява

Музикантът, продуцент и предприемач Денис Ризов, който живее между България и САЩ вече над 30 години, разказа в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV за живота си в двете държави и как пандемията промени ежедневието в Америка.
Днес той е отново на българска почва заради съвместното турне с Б.Т.Р., но отвъд Океана живее във Флорида.
„Животът в САЩ стана много по-скъп, а американската мечта почти се изпарява. Цените на храните и жилищата се покачиха драстично, а заплатите не следват темпа,“ сподели Ризов.
И допълни, че „хората са уморени и много от тях търсят възможности извън страната.“
В същото време, според него, в България се забелязват положителни промени, макар и с по-бавни темпове.
„Виждам, че тук има потенциал и хората са по-оптимистично настроени,“ каза той.
Денис Ризов коментира и политическата ситуация в САЩ, като призна, че по време на първия мандат на Доналд Тръмп е бил негов привърженик.
„Подкрепях Тръмп, защото вярвах, че ще промени системата. Но сега виждам, че нещата не се развиха както очаквах,“ заяви музикантът.
В момента Денис участва като специален гост в новото турне на легендарната рок група Б.Т.Р.
„Винаги ми е било удоволствие да се качвам на сцената с Б.Т.Р. и да споделям музиката с феновете. Очаквам с нетърпение последния концерт в София,“ каза Ризов.
