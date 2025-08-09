Новини
Денис Ризов: Американската мечта почти се изпарява

9 Август, 2025 11:02 1 930 35

Певецът живее 30 години между България и САЩ

Денис Ризов: Американската мечта почти се изпарява - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Музикантът, продуцент и предприемач Денис Ризов, който живее между България и САЩ вече над 30 години, разказа в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV за живота си в двете държави и как пандемията промени ежедневието в Америка.

Днес той е отново на българска почва заради съвместното турне с Б.Т.Р., но отвъд Океана живее във Флорида.

„Животът в САЩ стана много по-скъп, а американската мечта почти се изпарява. Цените на храните и жилищата се покачиха драстично, а заплатите не следват темпа,“ сподели Ризов.

И допълни, че „хората са уморени и много от тях търсят възможности извън страната.“

В същото време, според него, в България се забелязват положителни промени, макар и с по-бавни темпове.

„Виждам, че тук има потенциал и хората са по-оптимистично настроени,“ каза той.

Денис Ризов коментира и политическата ситуация в САЩ, като призна, че по време на първия мандат на Доналд Тръмп е бил негов привърженик.

„Подкрепях Тръмп, защото вярвах, че ще промени системата. Но сега виждам, че нещата не се развиха както очаквах,“ заяви музикантът.

В момента Денис участва като специален гост в новото турне на легендарната рок група Б.Т.Р.

„Винаги ми е било удоволствие да се качвам на сцената с Б.Т.Р. и да споделям музиката с феновете. Очаквам с нетърпение последния концерт в София,“ каза Ризов.


България
Подобни новини


  • 1 Ахаха

    18 26 Отговор
    Даже и децата на руския крадлив милиционерски "елит" бягат от там

    Коментиран от #6

    11:03 09.08.2025

  • 2 милчо

    31 4 Отговор
    Да беше се подстригал....

    Коментиран от #7

    11:05 09.08.2025

  • 3 Този

    42 2 Отговор
    Не заслужава уважение ! Заряза си жената защото тя надебеля , хойка насам натам , но докато мигна , и пак с дебеланата ! Тя също не заслужава уважение - от готина мацка допусна да се превърне в повлекана !

    Коментиран от #17

    11:06 09.08.2025

  • 4 АМЕРИКАН ДРИИМ

    17 2 Отговор
    ИН ХЕАД ОФ ФУЛИШ

    11:10 09.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    53 4 Отговор
    Американската мечта отдавна се изпари. Да бачкаш на две места за да има какво да ядеш, не е мечта на никого.

    11:11 09.08.2025

  • 6 Ох0х0х флорида

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    Мия туалетни , мечтая да мия чинии на децата на руските 0лигарси ! Слааа !

    11:12 09.08.2025

  • 7 Подстригвам Изгодно

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "милчо":

    Само за 50 долара !

    Коментиран от #24, #31

    11:13 09.08.2025

  • 8 Шукар

    14 1 Отговор
    момче, от ма’алата…

    11:13 09.08.2025

  • 9 И все пак

    27 11 Отговор
    Простата Тиква Борисов превърна китното ни Отечество в миризливо блато. Младите хора и да се върнат в нашето миризливо блато, ще им е още по трудно от където и да е.

    11:15 09.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Американска Мечта

    6 4 Отговор
    за КОМУНИЗМА ИМАШЕ ВИЦ ---Всичката ПАРА ц СВИРКАТА-ОК сега да ви представяКАРТИНА -БЯЛО ПЛАТНО И ТРИ ЧЕТИРИ РЕДА ЛЪЖИЧКИ ЗЛАТНИ ЛЪЖИЧКИ в НЯКОЛКО РЕДОВ КРЪГ -----ПРЕДСТАВИХ СИ ------СЛЪНЦЕ ОТ много ЛЪЖИ чки

    11:20 09.08.2025

  • 12 Американската мечта

    20 4 Отговор
    е като жената на Стиви Уондър.
    Никой не я е виждал.
    Даже и Стиви Уондър не я е виждал.

    11:23 09.08.2025

  • 13 Милчо

    18 3 Отговор
    Живее във Флорида?В дървена барака нали?Там уличните музиканти са с класи над оркестъра на БНТ,ако съществува още.Този е мияч на чинии,шофьор,моряк и какво ли не.Лошо няма.Трябва да се работи.Но тук е звезда.Някои като него се мислиха,че в САЩ само тях чакат да им дрънкат на китара.Не.Те си имат достатъчно и в пъти по-виртуозни музиканти.Там е борба за позиция всеки ден.Няма чичо,стрина и брат,чед да те уредят.Там плащат за можене!

    Коментиран от #30

    11:25 09.08.2025

  • 14 От Варна

    13 2 Отговор
    Денис беше симпатяга. И още може да мине за такъв, но да подстриже тази грива! С косата прилича на възрастна лелка, не му ходи вече. Да е жив и здрав и да слуша Наталия. Тя го обича явно наистина, щом изтърпя глупостите му толкова години…А колкото до сцената-всички “стари муцуни” откраднаха печелившата тактика на Лили Иванова… да будят носталгични спомени в своя полза. Ами да радват хората все още, няма лошо…

    11:28 09.08.2025

  • 15 Животът поскъпна

    4 8 Отговор
    в целия свят. Но САЩ. си остават притегателен център за хората от всички държави. Американският стандарт за средата класа си остава ненадминат. Едно нещо не трябва да имаш в САЩ- работа! И осигуровки.

    Коментиран от #23

    11:32 09.08.2025

  • 16 Край

    12 0 Отговор
    Къпете го този преди да го показвате. И го пострижете. 20 годишен дългокос и кирлив е чаровен но дърт непран и рошав пес е противен.

    11:35 09.08.2025

  • 17 Барби

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Този":

    От дядо знам,че когато търсиш жена за живеене и да ражда деца,първо погледни майка и.На такова ще заприлича и дъщеря и.Грешка няма.Иначе Америка си е същата.Скоро бях в Ню Орлиънс и Хюстън.

    Коментиран от #18

    11:35 09.08.2025

  • 18 Това

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Барби":

    Е много вярно ! Открих го лично , без да ми го казва никой. А в САЩ препоръчвам Сан Франциско ако не си била !

    11:39 09.08.2025

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    АМИ ДА . АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА , ЗАПОЧВА ДА СЕ ИЗПАРЯВА , СЛЕД КАТО ....................... В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА ДА СЕ ЖИВЕЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПО ДОБРЕ ................... ФАКТ !

    11:41 09.08.2025

  • 20 За "Американската мечта"

    15 1 Отговор
    Само неадекватни хора може да говорят. Това е нещо изпразнено от съдържание. САЩ е коптор и полицейска държава и нито върховенство на правото има нито нищо. Сега и мизерията я превзе и все по лошо ще става за хората

    11:43 09.08.2025

  • 21 така ли

    4 0 Отговор
    Не цъфнал,ke не вързал каратията перерунген.....

    11:49 09.08.2025

  • 22 Ирония

    8 0 Отговор
    Денис Ризов прилича на изстрадала баба...

    11:57 09.08.2025

  • 23 Миме

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Животът поскъпна":

    десетките милиони говедардки клошари-най-богатите клошари на света

    11:57 09.08.2025

  • 24 Пимен

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Подстригвам Изгодно":

    Има много субекти с отвратителни бради.Обръсни тях.Тези пък дето си бръснат тиквите много ли са красиви?

    11:58 09.08.2025

  • 25 Хахаха

    4 0 Отговор
    С тази опърпана изтъняла коса прилича на дърта лелка след климактериум...пълна пародия....

    12:01 09.08.2025

  • 26 хората са по-оптимистично настроени

    4 0 Отговор
    младоци и ИТ калинки на службица аутсорсинг
    с шефкинки и шефчета набори на техния акъл

    12:07 09.08.2025

  • 27 Хейт

    3 0 Отговор
    Тоя още ли е жив?

    12:07 09.08.2025

  • 28 бивш тиквен мирянин

    2 1 Отговор
    Подкрепях Тиквата, защото вярвах, че ще промени системата

    12:09 09.08.2025

  • 29 Механик

    4 0 Отговор
    Ако българите сме по-щастливи от американците/западняците, за къф ни е да се прикрепяме към тях и да копираме всичко???
    И все пак, ако верно сме по-щастливи, значи САЩ много яко са го закъсали.

    Коментиран от #32

    12:12 09.08.2025

  • 30 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милчо":

    Ми, изобщо не си прав. Ама грам.
    В САЩ също има чичо, стринка и вуйчо. И ако си момчето на правилния вуйчо, не се иска да си особено талантлив, че да имаш всичко. Дори е желателно изобщо да нямаш талант.
    Давам само един пример. Какви са талантите на Хънтър Байдън, та е милиардер??? М????

    Коментиран от #33

    12:17 09.08.2025

  • 31 Сивилския бръснар

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Подстригвам Изгодно":

    Навремето остригани бяха затворници,войници и ученици като наказание за неизвинени отсъствия.Никой не си бръснеше главата.Дори във висшите военни училища първите 3 години стрижеха,а в четвърти и пети курс даваха до 3 см. но само на темето.Така беше.А днес за много е гордост да си обръсне празната тиква.

    12:21 09.08.2025

  • 32 Извод

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Тръмп ще ги довърши,майсторе!

    12:27 09.08.2025

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    КАКВИ СА ТАЛАНТИТЕ НА ..................... КРЪВОЛОКА ПУТЛЕР И РЕZИДЕНТА "ЕЛ МУНЧО" ? ? ? .....................

    12:28 09.08.2025

  • 34 Читател

    1 1 Отговор
    Американската мечта е да се набълбукаш с кредити и да си роб цял живот.

    12:28 09.08.2025

  • 35 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Защо не премахват безвизово пътуване и режим? Ами точно заради онова,което казва Денисчо.Не ги е страх от мигрантска вълна.Един щат,ще ни погълне всичките 6 милиона заедно с пеленачета и старци.Без дори да се уригне.От другото ги е страх.Че от тук ще хукнат десетки хиляди ,да търсят Земния рай.Кой с умения,кой почти без никакви.Но като се отзове в суровата действителност,и му падне тавана на главата,още на третия месец,най късно,първо ще псува себе си,след което ще намрази Рая,към който е тичал.От това ги е страх.Да няма вълни от негативни отзиви.Богаташи и заможни ,никога не хукват.За тях проблем никакъв.Заминава от раз.Но отива да харчи,където е скъпото,лъскавото.А в това отношение,американеца няма равен.От там са се зараждали тези мечти: Голивуд,кифлата слиза от колата и пазарува в гучи,версаче,а той пред басейна обсъжда цената на чесъна и лука,с чаша уиски в ръка.Ще бачкате като луди.На две места,иначе на улицата.Познаваме всички такива лековерници.Продал тук жилище - мечта ,а сега ни там,ни за тук.Бачка в мебелна фабрика,и допълнително на бензиностанция, всичко на кредит,сигурно и гащите са му ипотекирани.По добро от Родината няма Важното е,ние да изберем читави Управници.

    12:30 09.08.2025

