Новини
България »
Желязков: На събора в Копривщица с песен, танц, слово и облекло показваме духа на българина и нашата традиция

Желязков: На събора в Копривщица с песен, танц, слово и облекло показваме духа на българина и нашата традиция

9 Август, 2025 13:12 691 51

  • росен желязков-
  • събор-
  • копривщица

На церемонията присъстват още кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов

Желязков: На събора в Копривщица с песен, танц, слово и облекло показваме духа на българина и нашата традиция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е един събор на българи, в който с песен, танц, слово, облекло, ние показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашия поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба в песни и танци. Това заяви премиерът Росен Желязков на откриването на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

На церемонията присъстват още кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов.

Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Премиерът Желязков изтъкна, че за него е голямо вълнение да е патрон на този прекрасен събор, който отдавна е надминал границите да е един фестивал на народното творчество.

Българската песен е съвкупност от лирика, съвкупност от епичност, има много елегия в нея, защото българската историческа съдба не е била радостна, но ние имаме и горди юнашки песни, имаме много красиви любовни песни, отбеляза Желязков. Днес всички тук ще се наслаждаваме на това. Ще чуем неповторимата Валя Балканска, която ще изпее "Излел е Дельо хайдутин" и тази песен в нейно изпълнение ще се слее в един неповторим дует на нашия всемир с вселенската песен на Валя Балканска някъде далече в звездите.

Българският неповторим танц присъства на всяко едно българско събитие. Няма повод - сватба, кръщене, рождени дни, събиране, в което да няма право хоро, каза премиерът. По думите му това е неповторимостта на българската традиция, на българското народно творчество, което няма писан автор. Всеки един през вековете е бил автор на българското творчество. Всеки един от вас е автор на това творчество, обърна се премиерът към гостите и участниците в събора. Дори в тези прекрасни костюми, в които сте в накитите в пендарите в пафтите шевиците, допълни Желязков.

Българската шевица съчетава в себе си онази символичност на земното и неземното - елбетицата, мечата стъпка, петлето, всичко онова, което прави тази мистика на народното творчество неповторима, посочи министър-председателят. Всичко това тук днес на това място, в което има красотата на българската природа, цветето, което сте закичили и усмивките, които ни карат да се чувстваме щастливи, че сме заедно, щастливи, че сме заедно като народ, каза още българският премиер на откриването на събора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО!

    2 45 Отговор
    ИСТИНСКИ ПАТРИОТ И РОДОЛЮБЕЦ!

    Коментиран от #7, #9, #51

    13:15 09.08.2025

  • 2 Други

    28 3 Отговор
    клишета не му ли роди главата ? Що се е нагласил с костюм , а не е с шаячни потури ?

    Коментиран от #19, #38

    13:17 09.08.2025

  • 3 гарибалдиту

    16 3 Отговор
    я на макя му фстата

    13:17 09.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Росен Желязков е любимец на народа.На Шипка на 3 ти март му счупиха две ребра и се лекува в Турция.

    Коментиран от #10

    13:17 09.08.2025

  • 5 Бегай бе...

    22 3 Отговор
    Скрий се в Зайчарнико.

    13:19 09.08.2025

  • 6 На най-голямо магаре.

    24 3 Отговор
    А този индивид е много малко под нивото на Пастирката ,но има време да му вземе титлата .

    13:19 09.08.2025

  • 7 БЕНОВСКА

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО!":

    прав си - типичен българси шиб@ня

    13:19 09.08.2025

  • 8 тиквенсониада

    27 3 Отговор
    На събора в Копривщица може да покажем , че не сме завладяни от просташката БОЙКОВЩИНА . Естествено , това не важи за Росен Желязков. Той е изцапан доживотно от това , че се е подложил на байганьовщината на един лицемер !

    13:20 09.08.2025

  • 9 УРА и НАПРЕД

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО!":

    Сигурно си се ПОШЕГУВАЛ , при това много неуместно ! Карай , всеки може да сгреши.

    13:21 09.08.2025

  • 10 Извинявай,

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това вярно ли е?

    Коментиран от #30

    13:23 09.08.2025

  • 11 факт

    24 3 Отговор
    Желязков, България продължава да гори, ти за песни и танци ни говориш. Вместо да си на мястото, където хората се борят с огнената стихия, ти си на мястото, където пеят и танцуват. Веселяк ти, роден наш безхаберник. Само като си помислят колко българи те "благославят" хич не ми се иска да съм на мястото ти. Нито на твоето, нито на мястото на началниците ти.

    Коментиран от #15

    13:24 09.08.2025

  • 12 тия

    19 3 Отговор
    СРАМА НЯМАТ ЛИ БЕ?

    13:26 09.08.2025

  • 13 жяаве

    20 5 Отговор
    ГЕРБ , боклук, хората нямат вода за пиене заради лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и крадливите ви ръчички. От 2009 г до днес вашата банда разбойници харчите парите на българите, и изгоря половин България, а другата половина няма вода за пиене. Пътищата са окрадени, от вашата банда, ней бедни са българите от европейците и на всичкото от горе си си показал нааканата Костинбродска муцуна да ти слушат лъжите хората. С камъни и дърве, трябва да ви посрещат и изпращат българите. Слава на Господ Иисус Христос, все още мълчи и търпи българина да му се подигравате, но не прекаляваите с търпението им. Оставка некадърници. Оставка.

    Коментиран от #24

    13:27 09.08.2025

  • 14 Виждащ

    15 2 Отговор
    Ето какъв е духът на българина:
    70% населяващи територията от инат и простотия не отидоха да гласуват и по този начин докараха мафията на власт.
    Друга част си продаде гласът за 2 кебабчета и 1 бира.
    На хора със зависимости, ракиджии и потънали в борчове, за правилно гласуване се зачеркваха част от борчовете.
    Те затова и 3 милиона се изнесоха в чужбина, защото "българският дух" им дойде малко в повече.

    13:28 09.08.2025

  • 15 Лост

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "факт":

    Важно е ,че пожарите според правителството са по-малко от миналата година.И добре,че не казал-"Не се гаси туй що не гасне!".

    13:32 09.08.2025

  • 16 Снимколог

    16 1 Отговор
    Присвити очички, лукава мутра, която не кореспондира със събитието. Говори с красиви думи, но докато говори, за война и пари си мисли....

    13:32 09.08.2025

  • 17 Гошо

    15 2 Отговор
    Марш бе, марионетко.....

    13:32 09.08.2025

  • 18 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    БЕЗРОДНИКОО, НЯМАШ МЯСТО ТАМ!

    13:32 09.08.2025

  • 19 Боруна Лом

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Други":

    ЗАЩОТО НЯМА МоДУРИ!

    13:33 09.08.2025

  • 20 Добре че

    11 1 Отговор
    Фестивалът в Копривщица не е като нози в Жеравна. Там боковистите ходеха със специално ушити носии. Селски сбор на тиквопоклонници. Обърнаха нещата на евтин цирк с кебапчета, лимонада и софри. Сигурно ако отиде в Жеравна и РЖ ще се премени с потурки и гугличка-като бащицата-слуга на 🐽

    13:33 09.08.2025

  • 21 Иван Иванов

    16 2 Отговор
    АЛО, ДЪРВЕНИЯ, ТИ КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЧЕ РАБОТОДАТЕЛ ТИ Е БЪЛГАРСКИЯ НАРОД , А НЕ КРАДЛИВКАТА УРСУЛА ОТ БРЮКСЕЛ.

    13:34 09.08.2025

  • 22 царя

    7 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:34 09.08.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    В Копривщица живеят най-злобните, най-завистливите, най - алчните и най гадните животински видове във вселената. Който е ходил там знае. По добре е да не стъпвате там. Далеч по големи градове са от тези в Северозапада.

    13:37 09.08.2025

  • 24 оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "жяаве":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:37 09.08.2025

  • 25 бръмбара

    9 1 Отговор
    На събора в Копривщица с песен, танц, слово и облекло
    залъгваме и манипулираме нашите преизбиратели от граб

    13:39 09.08.2025

  • 26 3.14К

    10 1 Отговор
    Костинбродският измамник ще е между първите трима, изправени пред Народния съд! Тоя за половин година изтегли дълг равен на този, до момента на встъпването му като премиер, пионка на мафията и украинския наркоман.

    13:42 09.08.2025

  • 27 Тома

    7 1 Отговор
    Роско вярно ли е че златния плакет подарък от зельо че давате милиони за войната в Украйна вече е в зайчарника

    13:46 09.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зумкович

    8 1 Отговор
    Мръ.сен гербе.растки лице.мер. Докато се хвалиш с българщината, разпродавате България , мър.ши без.родни. Проте.сти срещу разпродажбата на 4400 имота .

    13:47 09.08.2025

  • 30 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Извинявай,":

    При поднасянето на венци стана разбъркване,паднаха загражденията и няколко момчета от Възраждане го докопаха.Радев го измъкна и НСО го оградиха и изведоха на бегом.После на слизане познат полицай ни каза че Желязков има две пукнати ребра.На другия ден спешно замина за Турция.

    13:48 09.08.2025

  • 31 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    А тази мутра какво общо има с българския дух и традиции???

    Коментиран от #32

    13:49 09.08.2025

  • 32 поругава ги

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    за пари!!

    13:50 09.08.2025

  • 33 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    2 1 Отговор
    КОЙ......ГО ПОКАНИ?

    Коментиран от #34

    13:50 09.08.2025

  • 34 сам се е натресъл

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО":

    да се покаже като много интелегентен пред хората...

    13:54 09.08.2025

  • 35 Никой

    8 1 Отговор
    Цял живот на държавна службица и - говори за българските традиции.

    Коментиран от #40

    13:54 09.08.2025

  • 36 Папагал

    4 0 Отговор
    Показваш загубения вече български дух и българщината.

    13:58 09.08.2025

  • 37 Фолклор

    1 0 Отговор
    Фолклор

    13:59 09.08.2025

  • 38 🐎🐎🐎🐎🐎🐎

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Други":

    Добре че не е с копие и на кон

    14:00 09.08.2025

  • 39 За Желязков

    2 0 Отговор
    Живота е песен и чудесен, ама ще му се стъжни!

    14:07 09.08.2025

  • 40 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Никой":

    Е то за него това да не бачкаш и да се къпеш в пари е традиция!

    14:09 09.08.2025

  • 41 Джилязков

    2 0 Отговор
    Ще покаже какъв завършен крадец и мошеник е. Истински гербераст.

    14:09 09.08.2025

  • 42 Чудя се

    1 0 Отговор
    Защо мощно не го освиркаха??????!!!!

    14:12 09.08.2025

  • 43 Кво па общо има

    1 0 Отговор
    Премиерчето дЖилезку с народното творчество

    Коментиран от #44

    14:19 09.08.2025

  • 44 Как кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кво па общо има":

    Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.Премиерът Желязков изтъкна, че за него е голямо вълнение да е патрон.... хахахаха....

    14:21 09.08.2025

  • 45 плужека

    0 0 Отговор
    хаха кой разказва за Българския дух... роско украйната....

    14:22 09.08.2025

  • 46 Лелеееее

    1 0 Отговор
    Какви глупости е дрънкал

    14:24 09.08.2025

  • 47 срам

    1 0 Отговор
    Този некадърник е уникум .

    14:24 09.08.2025

  • 48 Факт

    2 0 Отговор
    Оправиха държавата. Започват песни и танци на народите!

    14:25 09.08.2025

  • 49 Чи къде

    2 0 Отговор
    Без неповторимата Валя Балканска, която ще изпее "Излел е Дельо хайдутин"...... обаче няма вече хайдути а има само атлантически хайдуци и дудуци

    14:27 09.08.2025

  • 50 ха ха

    0 0 Отговор
    истинска урсулетка , говори едно , а прави обратното на правилното

    14:28 09.08.2025

  • 51 ИСТИНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО!":

    .. ПЕНДЕЛЛ И РОДООТСТЪПНИК мен да питаш на 200

    14:29 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове