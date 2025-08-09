Желязков: На събора в Копривщица с песен, танц, слово и облекло показваме духа на българина и нашата традиция

Това е един събор на българи, в който с песен, танц, слово, облекло, ние показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашия поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба в песни и танци. Това заяви премиерът Росен Желязков на откриването на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.
На церемонията присъстват още кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов.
Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Премиерът Желязков изтъкна, че за него е голямо вълнение да е патрон на този прекрасен събор, който отдавна е надминал границите да е един фестивал на народното творчество.
Българската песен е съвкупност от лирика, съвкупност от епичност, има много елегия в нея, защото българската историческа съдба не е била радостна, но ние имаме и горди юнашки песни, имаме много красиви любовни песни, отбеляза Желязков. Днес всички тук ще се наслаждаваме на това. Ще чуем неповторимата Валя Балканска, която ще изпее "Излел е Дельо хайдутин" и тази песен в нейно изпълнение ще се слее в един неповторим дует на нашия всемир с вселенската песен на Валя Балканска някъде далече в звездите.
Българският неповторим танц присъства на всяко едно българско събитие. Няма повод - сватба, кръщене, рождени дни, събиране, в което да няма право хоро, каза премиерът. По думите му това е неповторимостта на българската традиция, на българското народно творчество, което няма писан автор. Всеки един през вековете е бил автор на българското творчество. Всеки един от вас е автор на това творчество, обърна се премиерът към гостите и участниците в събора. Дори в тези прекрасни костюми, в които сте в накитите в пендарите в пафтите шевиците, допълни Желязков.
Българската шевица съчетава в себе си онази символичност на земното и неземното - елбетицата, мечата стъпка, петлето, всичко онова, което прави тази мистика на народното творчество неповторима, посочи министър-председателят. Всичко това тук днес на това място, в което има красотата на българската природа, цветето, което сте закичили и усмивките, които ни карат да се чувстваме щастливи, че сме заедно, щастливи, че сме заедно като народ, каза още българският премиер на откриването на събора.
