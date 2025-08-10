Времето днес, прогноза за неделя, 10 август: Слънчево и още по-топло

Слънчево време ни очаква и в неделния ден, предаде БНТ. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток.

Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°. Заради високите температури предупреждение от първа степен, жълт код е издадено за 21 области от страната.

И на морския бряг ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия за туризъм и в планините – ще бъде слънчево, със слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток.

Над по-голямата част от Европа ще бъде предимно слънчево. Значителна ще е облачността над северната част от континента. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. В Южна Норвегия и Дания ще е ветровито.

На Балканите ще е слънчево и горещо. Временно усилване на вятъра ще има главно в района на Егейско море.

През следващите дни у нас ще е слънчево и горещо. Най-високи ще са температурите в понеделник, когато максималните на отделни места ще са до 39°-40°. Впоследствие слабо ще се понижат, но пак ще е горещо. Временни увеличения на облачността ще има във вторник, но и тогава ще е почти без валежи.