Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 10 август: Слънчево и още по-топло

Времето днес, прогноза за неделя, 10 август: Слънчево и още по-топло

10 Август, 2025 04:27, обновена 10 Август, 2025 03:31 384 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°

Времето днес, прогноза за неделя, 10 август: Слънчево и още по-топло - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Слънчево време ни очаква и в неделния ден, предаде БНТ. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток.

Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°. Заради високите температури предупреждение от първа степен, жълт код е издадено за 21 области от страната.

И на морския бряг ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия за туризъм и в планините – ще бъде слънчево, със слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток.

Над по-голямата част от Европа ще бъде предимно слънчево. Значителна ще е облачността над северната част от континента. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. В Южна Норвегия и Дания ще е ветровито.

На Балканите ще е слънчево и горещо. Временно усилване на вятъра ще има главно в района на Егейско море.

През следващите дни у нас ще е слънчево и горещо. Най-високи ще са температурите в понеделник, когато максималните на отделни места ще са до 39°-40°. Впоследствие слабо ще се понижат, но пак ще е горещо. Временни увеличения на облачността ще има във вторник, но и тогава ще е почти без валежи.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове