Властите проверяват пазари за животни

10 Август, 2025 10:10 513 5

Те са свързани с разпространението на шарка по овцете и козите

Акция на МВР в Пловдивско във връзка с усложнената обстановка с шарката по дребните преживни животни. Проверки и на един от най-големите пазари за животни в областта - този в град Раковски, пише bTV.

„Проверяват се МПС-та и търговци, тъй като има забрана за продажба, търговия и придвижване на овце и кози. До момента не са констатирани нарушения“.

Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ Георги Казаков от Икономическа полиция в Пловдив.

„Проверките текат вече от месец на всички регламентирани и нерегламентирани пазари. За този месец няма нарушения, свързани с животни, има нарушения, свързани със закона за движение по пътищата“, посочи още Казаков.


  • 1 Гост

    7 2 Отговор
    Хората по селата вече нищо не гледат нито кокошки нито градини ядат боклуците по магазините и се чудят що са болни, Трудът класи човека седне ли да мързелува и пропие, като копейките е пътник.

    10:17 10.08.2025

  • 2 Да се чудим ли

    8 1 Отговор
    Още ли има животни в тази страна?

    10:18 10.08.2025

  • 3 Пич

    5 2 Отговор
    "... никой който не се поклони на числото на звяра няма да може да яде , да се облича , да купува и продава..."
    Цитат по памет !

    10:22 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оурко

    0 0 Отговор
    Да пратят ДАНС и НСБОП да борят тези престъпници, които са дръзнали да си отглеждат животни. Евро съюза казва, че всичко тук трябва да яде вносни меса, българското в забранено

    11:34 10.08.2025

