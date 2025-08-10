ТЕЦ "Бобов дол" спря да работи

Очаква се ТЕЦ "Бобов дол", който спря работа в петък вечерта, да заработи отново до края на деня или утре сутрин, пише БНР.

На няколко пъти централата спира работа заради ниските цени към момента на електроенергията на борсата. Сега се прави и ремонт на втори блок, възстановява се изгорелият преди двадесетина дни трансформатор в друг от блоковете.

Почиства се и площадката, където пламнаха вагони със слама, използвана за гориво. След угасяването на пожара площадката беше запръстена с пепелина, която сега се изземва. Това ще приключи до дни, най-късно до края на месеца. Ремонтът на втори блок ще продължи до октомври, коментира изпълнителният директор на ТЕЦ-а инж. Чавдар Стойнев:

"Толкова голям ремонт не е правен със смяна на всички нагревни повърхности. От октомври се очаква да заработи, съответно и на филтри, и на всички прилежащи съоръжения".