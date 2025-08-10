Новини
България »
ТЕЦ "Бобов дол" спря да работи

10 Август, 2025 10:56 1 015 7

  • тец-
  • бобов дол-
  • площадка-
  • почистване-
  • бали-
  • слама

Почиства се площадката с изгорелите бали слама

ТЕЦ "Бобов дол" спря да работи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се ТЕЦ "Бобов дол", който спря работа в петък вечерта, да заработи отново до края на деня или утре сутрин, пише БНР.

На няколко пъти централата спира работа заради ниските цени към момента на електроенергията на борсата. Сега се прави и ремонт на втори блок, възстановява се изгорелият преди двадесетина дни трансформатор в друг от блоковете.

Почиства се и площадката, където пламнаха вагони със слама, използвана за гориво. След угасяването на пожара площадката беше запръстена с пепелина, която сега се изземва. Това ще приключи до дни, най-късно до края на месеца. Ремонтът на втори блок ще продължи до октомври, коментира изпълнителният директор на ТЕЦ-а инж. Чавдар Стойнев:

"Толкова голям ремонт не е правен със смяна на всички нагревни повърхности. От октомври се очаква да заработи, съответно и на филтри, и на всички прилежащи съоръжения".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коуч Грег

    21 2 Отговор
    Абе вие наистина ли вярвате, че ТЕЦ работи на слама то за овцете няма слама, тези горят вропейски боклуци.

    11:06 10.08.2025

  • 2 Неутрон

    11 0 Отговор
    Не знам, какво горят в този ТЕЦ, обаче съм сигурен, че тези, за които не гласувам, плащат вредните емисии на този екодинозавър от соца, с парите от нашите данъци. Това ако не е корупция на н-та степен

    11:14 10.08.2025

  • 3 сигурно

    6 3 Отговор
    Изгарят спама от Уестингхаус.

    11:17 10.08.2025

  • 5 Манол 24

    5 1 Отговор
    Дано никога да не заработи…
    Наскоро минавах от там и трябва да ви кажа,че е станало екологична катастрофа….
    В реките около теца няма и една жаба,отровено е всичко!

    11:33 10.08.2025

  • 7 дядо Поп

    0 0 Отговор
    нал имахме най-скъпио ток у источна македонио?

    11:56 10.08.2025

