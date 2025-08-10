Новини
Христо Гаджев: Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота

Христо Гаджев: Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота

10 Август, 2025

Христо Гаджев: Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

"Предходното му служебно правителство - 138.

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?"

Това разкри Христо Гаджев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наско

    32 8 Отговор
    Къде са 260 срещу 4400 държавни имота?!

    Коментиран от #19

    12:45 10.08.2025

  • 2 Ами то последното

    25 7 Отговор
    след подигравката с конституцията е пак на мафията ГЕРБ, ДПС. :)))

    Коментиран от #41

    12:46 10.08.2025

  • 3 пеев

    11 27 Отговор
    КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ПО ТЕМАТА ДРУГАРЮ РАДЕВ ,А ЗА БОТАШ ЗАЩО НИКОЙ ОТ ЖУРНАЛИСТИТЕ НЕ ГО ПИТА .

    Коментиран от #6, #11, #37, #47

    12:46 10.08.2025

  • 4 Не знам

    29 2 Отговор
    така ли е не , но кажи нещо за милиардните далавери и криминални престъпления на агент Буда и шайката ви !

    12:46 10.08.2025

  • 5 Ъхъъъъъ....

    28 5 Отговор
    И щом като служебното правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота, дай ние да продадем 4400.....а?

    Коментиран от #8

    12:47 10.08.2025

  • 6 Боташ е договор

    27 7 Отговор

    До коментар #3 от "пеев":

    с Турция от който България би изкарвала милиарди, ако я няма мафията ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ на които този договор разваля схемите за доставка на руски газ през посредници.

    Коментиран от #62

    12:47 10.08.2025

  • 7 И какво всъщност ни казва

    16 2 Отговор
    Тоя Христо Гаджев ?

    Коментиран от #10

    12:48 10.08.2025

  • 8 То служебното си е

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ....":

    пак на ГЕРБ и ДПС. Демек пак те са си продали.

    12:48 10.08.2025

  • 9 Хохо Бохо

    13 3 Отговор
    И като лъжеш кой ти вярва?

    12:49 10.08.2025

  • 10 Нищо

    22 2 Отговор

    До коментар #7 от "И какво всъщност ни казва":

    конкретно , да покаже поне списък ! Гербави пушилки !

    Коментиран от #43

    12:50 10.08.2025

  • 11 Хохо Бохо

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "пеев":

    Защото са лъжи предназначени за безмоьъчен герберастки електорат. Други въпроси имаш ли?

    12:50 10.08.2025

  • 12 Някой

    20 3 Отговор
    А вие искате да продадете 4400 имота. Грабеж си е. Апетитни имоти на изключително занижени цени. Само за правилните хора.

    12:50 10.08.2025

  • 13 НЕ РАЗБИРАМ

    13 2 Отговор
    Те като са продавали неправилно вие защо трябва да продавате???

    12:50 10.08.2025

  • 14 Но иначе тайничко

    7 1 Отговор
    наредбата за реда за определяне на цени на частни имоти, които държавата иска за свои нужди....нали? Вместо земи за замяна да има, жълти стотинки за хората ще ми определят административно гнидите

    12:52 10.08.2025

  • 15 Обективен

    12 2 Отговор
    А герберистката сган за по малко от година е окрала милиарди , защото имат да наваксват за 4 г назад.

    Коментиран от #44

    12:52 10.08.2025

  • 16 Я разкажете на хората

    11 3 Отговор
    В Росенец какво стана след абордажа на оня Ивайло Мирчев? Дали въобще остана и метър държавен имот там а? Какъв е резултата от абордажа ?

    12:54 10.08.2025

  • 17 Гражданин

    11 2 Отговор
    А това .оведо го виждам за първи път и дано да е за последен.

    12:54 10.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 3 Отговор
    Тъ.по дори за тъ.па.ци,
    Служебните правителства НЕ са на Радев, а защото НС не може да състави свои❗
    Ама някой трябва да може да чете и да мисли,
    А НЕ ДА ПОВТАРЯ ЧУЖДИ МИСЛИ‼️

    12:54 10.08.2025

  • 19 Жжжж

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Наско":

    Разликата е, че за тези 4400 знаеш от преди да е започнала продажбата, а за онези 200 и кусур разбираш сега, дълго след като са продадени и сменили по няколко собственика, за да се замажат следите на рублите. Схващаш ли?

    Коментиран от #23, #31

    12:56 10.08.2025

  • 20 Безценните военни имоти

    16 2 Отговор
    ги разпродаде точно ГЕРБ. Всич на лудички да не се правят.

    Коментиран от #30

    12:56 10.08.2025

  • 21 оня с коня

    5 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #50

    12:57 10.08.2025

  • 22 Ромът

    6 4 Отговор
    Стига политически театри !
    Всички сте си в комбинация и знаете ,че друг пасквил не би излъгал българите ! Но помнете ,ние Ромите идваме със 131 депутата следващият парламент ! Няма и ден да Ви държим на свобода ! Ще назначим наши Главен Прокурор ,Шеф на МВР ДАНЪЧНО ,съдии ,а вас Ви чакат години на следствия и затвори

    Коментиран от #55, #60

    12:58 10.08.2025

  • 23 Казваш

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Жжжж":

    че ГЕРБ ги продава за рубли ли? Докато те ползват за глупави лъжи, ГЕРБ обира и продава страната на дедите ти.

    12:58 10.08.2025

  • 24 Много ли му се продава

    8 1 Отговор
    На депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев ? А?

    12:58 10.08.2025

  • 25 душмани на народа

    8 1 Отговор
    Когато няма кой да те накаже най хубавата професия е гербераст еврокрадец

    12:59 10.08.2025

  • 26 Пременил

    5 0 Отговор
    се като оберкелнер през соца , с елече и сако отгоре !

    13:00 10.08.2025

  • 27 Феникс

    7 1 Отговор
    Ако трябва да си ги мерим 260 и многократно по малко от 4400 имота!

    Коментиран от #33

    13:02 10.08.2025

  • 28 Към коментар 3 пеев

    5 0 Отговор
    Нищо няма да кажем другарю Пеев.Цифрите говорят по-добре.Кои глупаци ви плащат на такива като тебе , за да им вкарват автоголове.

    13:03 10.08.2025

  • 29 Аз друго се чудя

    5 0 Отговор
    Коя е била фирмата оценител на тея 4400 държавни имота и колко пари и от кое министерство им е платено. Обществена поръчка имало ли е, и защо и към момента обекти от този списък се продават. В блога на Юруков има информация за такива. Къде можем оценките на имотите да видим ?

    13:03 10.08.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Безценните военни имоти":

    Каракачанката "ПРОДАДЕ" ПЕТСТОТИН декара край Балчик на цената на балатум II качество -
    по ШЕСТ лв квадратния метър‼️

    Коментиран от #34

    13:05 10.08.2025

  • 31 Жжжж

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Жжжж":

    Ами купи си я бе. Или вие рушляците не купувате, а знаете само си вземате, както взехте на дедите ми всичките имоти, пари и собственост при национализацията?

    13:06 10.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Какво ще мериш

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Феникс":

    като с промяната на конституцията тези правителства са на ГЕРБ и ДПС.

    13:06 10.08.2025

  • 34 Каракачанката

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    С кой беше в коалиция докато беше министър?

    Коментиран от #52

    13:06 10.08.2025

  • 35 Лост

    6 0 Отговор
    Ами , защо не пита ПразноГлавчев тогава ами говори за Радев.

    13:07 10.08.2025

  • 36 Кажете бре хора

    7 0 Отговор
    Коя е била фирмата оценител на тея 4400 държавни имота ?

    13:08 10.08.2025

  • 37 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "пеев":

    Какво за Боташ бе, селски!?
    Видял си и си анализирал лично бюджети, отчети, пропуснати ползи, далавери и пр. или четеш пресата и глупостите на любимото ти 🐷...
    Колкото до служебните на "Радев"- гербераста не споменава колко от тях са от "домовата книга" заради променената от тях лично Конституция....

    13:09 10.08.2025

  • 38 нннн

    4 0 Отговор
    Не мога да разбера. Държавата е на загуба от тия имоти, а купувачите ги купуват, за да спечелят. Къде е логиката?

    13:09 10.08.2025

  • 39 Промяна

    2 5 Отговор
    НА РАДЕВ ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО

    13:09 10.08.2025

  • 40 Мутата

    7 1 Отговор
    Какъв е тоя циганин?

    13:10 10.08.2025

  • 41 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами то последното":

    2 ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ КВАЛИФИКАЦИИ

    Коментиран от #54, #57

    13:10 10.08.2025

  • 42 ГЕРБ-аджийската

    7 2 Отговор
    Община Бургас е на първо място за всяка една от последните 10 години по продажби на общинска земя ! Рекордьор е сигурно и във Европа

    13:10 10.08.2025

  • 43 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо":

    ПУШИЛКИ СА ПЛАТЕНИТЕ ТИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАНИЦИ

    13:11 10.08.2025

  • 44 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Обективен":

    СГАН СА ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ НЕДОСЕГАЕВИ АНГИБЪЛГАРСКИ

    13:11 10.08.2025

  • 45 1357

    6 2 Отговор
    Тъпак вие искате 4000 същото има боташ дето тръбите по цял ден той за 10години договора , а вие за година теглите 18 милярда коя кражба е на века ,преди опреквахте Василев ама по голямо крадене от тиквите и 🐷 няма

    13:12 10.08.2025

  • 46 Промяна

    2 7 Отговор
    НА РАДЕВ ВСИЧКО Е ПОЗВОЛЕНО ИМПИЙЧМЪНТ ЗА РАДЕВ

    Коментиран от #48

    13:12 10.08.2025

  • 47 78291

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "пеев":

    И на теб трябва ти се обеснява че те само тая година изтелиха 18 милярда и на теб не ти пука а договорът за боташ е за 10

    13:13 10.08.2025

  • 48 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    А кухия гербераст ти казва директно - "ама и вие биете негрите...", за да оправдае кражбите на 🐷 и безкнижника...

    13:15 10.08.2025

  • 49 Ако твърдо са решили да ги

    4 0 Отговор
    Продават тези 4400 държавни имота то не трябва да се пускат на пазара на куп и не трябва да се продават през сайт а със затворен плик с оферта или с явно наддаване ! Всички сме наясно какво представляват електронните търгове нали?

    13:17 10.08.2025

  • 50 А ти

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    ще останеш ли жив щом генът ти не е български?

    13:17 10.08.2025

  • 51 Гаджо Христое

    4 1 Отговор
    А колко имота продаде Тлъстия Бою от 2001 до 2020?!

    13:17 10.08.2025

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Каракачанката":

    С шайката ГЕ"П на Буци де❗

    13:17 10.08.2025

  • 53 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Овче стадо българско !!!
    Всички са от един дол крадци !
    Единствената резлика е, че едните растат от ЛЯВАТА страна на дола, а другите от ДЯСНАТА. Но, фиданките ги засади Българската комунистическа партия, по време на ВЪТРЕШНО ПАРТИЙНИЯ преврат 1989г

    13:18 10.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лелее

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ромът":

    Много сиган, много нещо. Ама защо досега си нямате никъде по света държава🤔

    13:22 10.08.2025

  • 56 Гаджо Христев

    1 1 Отговор
    ".. .Аз съм Боце идиота,тлъстия кретен,
    на Балканский полуостров нЕма тъп кът мен
    флюбени са в мене всички кържалийски прости... птички,
    блазе тюфлеку като мен,стар ерген.."

    13:23 10.08.2025

  • 57 Като българин

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Българина не е глупак, че мафията ГЕРБ да го ползва за простттт тролей докато ограбва и разпродава България.

    13:23 10.08.2025

  • 58 Е ,последното

    5 1 Отговор
    Служебно правителство беше с премиер Главчев,т.е на ГЕРБ и Пеевски.Или вече Главчо не е ваш?

    13:24 10.08.2025

  • 59 101

    3 0 Отговор
    Покажи документите за продажбата на всичките тия имоти господине!
    И 260 не са 4440!!!

    13:25 10.08.2025

  • 60 Много ти личи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ромът":

    Като чета какво и как си го написал, ми става ясно че и двамата ти родители са били милиционери по соца.

    13:26 10.08.2025

  • 61 Аз съм веган

    0 3 Отговор
    Браво на мунчо. А ние се притеснявахме за боташ

    13:29 10.08.2025

  • 62 До коментар 6

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Боташ е договор":

    Мафията са генералите на рЕзидент Смрадеф

    Коментиран от #64

    13:32 10.08.2025

  • 63 Политкоректен

    2 0 Отговор
    262 е около 16 пъти по-малко число от 4400, Гаджев. Ако можеш да смяташ сравнението ти е неуместно.

    Коментиран от #65

    13:33 10.08.2025

  • 64 Мафията в България

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "До коментар 6":

    са двата олигархични кръга стоящи зад политическите проекти ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. А такива като теб са потвърждението за това.

    13:34 10.08.2025

  • 65 Няма какво да сравняваш

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Политкоректен":

    Защото тези 262 са пак от правителствата на ГЕРБ и ДПС.

    13:35 10.08.2025

  • 66 ха ха

    2 0 Отговор
    явно е лично заинтересован от продажбата на 4400 държавни имота , да връща комисионната за "закона"

    13:36 10.08.2025

  • 67 Явно

    0 0 Отговор
    ...на КОЙ е гадже тоя....Гаджев...

    13:41 10.08.2025

  • 68 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    За пореден път престъпленията на мутрите са разкрити, а те наглеят без капка свян....

    13:41 10.08.2025

  • 69 Абе маааа ви

    1 0 Отговор
    Точно вие ли пък долни атлантенца ще кажете че "Явно лицемерието е заразно"..... а?

    13:41 10.08.2025

