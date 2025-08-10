Христо Гаджев: Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота

Явно лицемерието е заразно. Последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Това написа във фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.
"Предходното му служебно правителство - 138.
Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?"
Това разкри Христо Гаджев.
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наско
Коментиран от #19
12:45 10.08.2025
2 Ами то последното
Коментиран от #41
12:46 10.08.2025
3 пеев
Коментиран от #6, #11, #37, #47
12:46 10.08.2025
4 Не знам
12:46 10.08.2025
5 Ъхъъъъъ....
Коментиран от #8
12:47 10.08.2025
6 Боташ е договор
До коментар #3 от "пеев":с Турция от който България би изкарвала милиарди, ако я няма мафията ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ на които този договор разваля схемите за доставка на руски газ през посредници.
Коментиран от #62
12:47 10.08.2025
7 И какво всъщност ни казва
Коментиран от #10
12:48 10.08.2025
8 То служебното си е
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ....":пак на ГЕРБ и ДПС. Демек пак те са си продали.
12:48 10.08.2025
9 Хохо Бохо
12:49 10.08.2025
10 Нищо
До коментар #7 от "И какво всъщност ни казва":конкретно , да покаже поне списък ! Гербави пушилки !
Коментиран от #43
12:50 10.08.2025
11 Хохо Бохо
До коментар #3 от "пеев":Защото са лъжи предназначени за безмоьъчен герберастки електорат. Други въпроси имаш ли?
12:50 10.08.2025
12 Някой
12:50 10.08.2025
13 НЕ РАЗБИРАМ
12:50 10.08.2025
14 Но иначе тайничко
12:52 10.08.2025
15 Обективен
Коментиран от #44
12:52 10.08.2025
16 Я разкажете на хората
12:54 10.08.2025
17 Гражданин
12:54 10.08.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Служебните правителства НЕ са на Радев, а защото НС не може да състави свои❗
Ама някой трябва да може да чете и да мисли,
А НЕ ДА ПОВТАРЯ ЧУЖДИ МИСЛИ‼️
12:54 10.08.2025
19 Жжжж
До коментар #1 от "Наско":Разликата е, че за тези 4400 знаеш от преди да е започнала продажбата, а за онези 200 и кусур разбираш сега, дълго след като са продадени и сменили по няколко собственика, за да се замажат следите на рублите. Схващаш ли?
Коментиран от #23, #31
12:56 10.08.2025
20 Безценните военни имоти
Коментиран от #30
12:56 10.08.2025
21 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #50
12:57 10.08.2025
22 Ромът
Всички сте си в комбинация и знаете ,че друг пасквил не би излъгал българите ! Но помнете ,ние Ромите идваме със 131 депутата следващият парламент ! Няма и ден да Ви държим на свобода ! Ще назначим наши Главен Прокурор ,Шеф на МВР ДАНЪЧНО ,съдии ,а вас Ви чакат години на следствия и затвори
Коментиран от #55, #60
12:58 10.08.2025
23 Казваш
До коментар #19 от "Жжжж":че ГЕРБ ги продава за рубли ли? Докато те ползват за глупави лъжи, ГЕРБ обира и продава страната на дедите ти.
12:58 10.08.2025
24 Много ли му се продава
12:58 10.08.2025
25 душмани на народа
12:59 10.08.2025
26 Пременил
13:00 10.08.2025
27 Феникс
Коментиран от #33
13:02 10.08.2025
28 Към коментар 3 пеев
13:03 10.08.2025
29 Аз друго се чудя
13:03 10.08.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Безценните военни имоти":Каракачанката "ПРОДАДЕ" ПЕТСТОТИН декара край Балчик на цената на балатум II качество -
по ШЕСТ лв квадратния метър‼️
Коментиран от #34
13:05 10.08.2025
31 Жжжж
До коментар #19 от "Жжжж":Ами купи си я бе. Или вие рушляците не купувате, а знаете само си вземате, както взехте на дедите ми всичките имоти, пари и собственост при национализацията?
13:06 10.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Какво ще мериш
До коментар #27 от "Феникс":като с промяната на конституцията тези правителства са на ГЕРБ и ДПС.
13:06 10.08.2025
34 Каракачанката
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":С кой беше в коалиция докато беше министър?
Коментиран от #52
13:06 10.08.2025
35 Лост
13:07 10.08.2025
36 Кажете бре хора
13:08 10.08.2025
37 Гост
До коментар #3 от "пеев":Какво за Боташ бе, селски!?
Видял си и си анализирал лично бюджети, отчети, пропуснати ползи, далавери и пр. или четеш пресата и глупостите на любимото ти 🐷...
Колкото до служебните на "Радев"- гербераста не споменава колко от тях са от "домовата книга" заради променената от тях лично Конституция....
13:09 10.08.2025
38 нннн
13:09 10.08.2025
39 Промяна
13:09 10.08.2025
40 Мутата
13:10 10.08.2025
41 Промяна
До коментар #2 от "Ами то последното":2 ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ КВАЛИФИКАЦИИ
Коментиран от #54, #57
13:10 10.08.2025
42 ГЕРБ-аджийската
13:10 10.08.2025
43 Промяна
До коментар #10 от "Нищо":ПУШИЛКИ СА ПЛАТЕНИТЕ ТИ АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАНИЦИ
13:11 10.08.2025
44 Промяна
До коментар #15 от "Обективен":СГАН СА ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ НЕДОСЕГАЕВИ АНГИБЪЛГАРСКИ
13:11 10.08.2025
45 1357
13:12 10.08.2025
46 Промяна
Коментиран от #48
13:12 10.08.2025
47 78291
До коментар #3 от "пеев":И на теб трябва ти се обеснява че те само тая година изтелиха 18 милярда и на теб не ти пука а договорът за боташ е за 10
13:13 10.08.2025
48 Гост
До коментар #46 от "Промяна":А кухия гербераст ти казва директно - "ама и вие биете негрите...", за да оправдае кражбите на 🐷 и безкнижника...
13:15 10.08.2025
49 Ако твърдо са решили да ги
13:17 10.08.2025
50 А ти
До коментар #21 от "оня с коня":ще останеш ли жив щом генът ти не е български?
13:17 10.08.2025
51 Гаджо Христое
13:17 10.08.2025
52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "Каракачанката":С шайката ГЕ"П на Буци де❗
13:17 10.08.2025
53 АГАТ а Кристи
Всички са от един дол крадци !
Единствената резлика е, че едните растат от ЛЯВАТА страна на дола, а другите от ДЯСНАТА. Но, фиданките ги засади Българската комунистическа партия, по време на ВЪТРЕШНО ПАРТИЙНИЯ преврат 1989г
13:18 10.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лелее
До коментар #22 от "Ромът":Много сиган, много нещо. Ама защо досега си нямате никъде по света държава🤔
13:22 10.08.2025
56 Гаджо Христев
на Балканский полуостров нЕма тъп кът мен
флюбени са в мене всички кържалийски прости... птички,
блазе тюфлеку като мен,стар ерген.."
13:23 10.08.2025
57 Като българин
До коментар #41 от "Промяна":Българина не е глупак, че мафията ГЕРБ да го ползва за простттт тролей докато ограбва и разпродава България.
13:23 10.08.2025
58 Е ,последното
13:24 10.08.2025
59 101
И 260 не са 4440!!!
13:25 10.08.2025
60 Много ти личи
До коментар #22 от "Ромът":Като чета какво и как си го написал, ми става ясно че и двамата ти родители са били милиционери по соца.
13:26 10.08.2025
61 Аз съм веган
13:29 10.08.2025
62 До коментар 6
До коментар #6 от "Боташ е договор":Мафията са генералите на рЕзидент Смрадеф
Коментиран от #64
13:32 10.08.2025
63 Политкоректен
Коментиран от #65
13:33 10.08.2025
64 Мафията в България
До коментар #62 от "До коментар 6":са двата олигархични кръга стоящи зад политическите проекти ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. А такива като теб са потвърждението за това.
13:34 10.08.2025
65 Няма какво да сравняваш
До коментар #63 от "Политкоректен":Защото тези 262 са пак от правителствата на ГЕРБ и ДПС.
13:35 10.08.2025
66 ха ха
13:36 10.08.2025
67 Явно
13:41 10.08.2025
68 az СВО Победа80
13:41 10.08.2025
69 Абе маааа ви
13:41 10.08.2025