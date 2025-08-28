Новини
Христо Гаджев: България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи

28 Август, 2025 08:07 889 53

  • христо гаджев-
  • вмз сопот-
  • райнметал-
  • завод за барут-
  • завод за снаряди

България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство

Христо Гаджев: България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Българската държава и „Райнметал“ ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната", каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Той присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, предаде БТА.

На събитието беше и президентът Румен Радев, който е на официална двудневна визита в Германия.

Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. "Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България", допълни той.

По думите на Гаджев, още през юли правителството на Росен Желязков е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.

„България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим“, каза още председателят на комисията по отбрана.

В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на „Райнметал“ в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.

Така че правителството свърши своята работа, допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Бойко Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".


  • 1 А къде

    25 1 Отговор
    Ще намерят роби за тия заводи?

    08:09 28.08.2025

  • 2 Наблюдател

    33 3 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха, задраскахме помощите за деца и стари хора!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко и готово!

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
    А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по

    08:09 28.08.2025

  • 3 1488

    14 1 Отговор
    а що долната и тая статия си противоречат
    хем строиме завод, хем сме зелени

    08:09 28.08.2025

  • 4 бай Бай

    25 1 Отговор
    Намерили с какво да се хвалят.
    Позор!

    08:10 28.08.2025

  • 5 провинциалист

    27 1 Отговор
    "България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията" - а печалбата ще си делят ли? А заплатите на работниците традиционно "съобразени с региона" ли ще бъдат или ще са европейски?

    08:10 28.08.2025

  • 6 Наблюдател

    27 1 Отговор
    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че са им разрешили да го докоснат!

    Време е за Възраждане!!!

    08:11 28.08.2025

  • 7 Нищонеразбираща Калинка от Герб

    26 1 Отговор
    България тегли заем за силно токсично производство на 155мм боеприпаси, забранено за производство в Европа. От кога е Висша технология производството на снаряди. 17 милиарда дълг за 2025 малко ли ви е.

    08:16 28.08.2025

  • 8 Порно

    28 1 Отговор
    Печалбите само за дойчо, нали? Също като със златото.

    Коментиран от #44

    08:16 28.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганьо

    19 1 Отговор
    от къде ще вземе парите за инвестиции ? От българските граждани , а ?

    08:19 28.08.2025

  • 11 Рейнметал, не Райнметал

    10 2 Отговор
    Името е немско и се чете по правилата на немския език. Не на английския.

    08:20 28.08.2025

  • 12 Не е за

    15 0 Отговор
    Галена , че България държи едно от първите места от производството и бизнеса със смърт , господинчо ! А на теб ти е гордост , стига да има яко лапане и грабене !

    Коментиран от #14

    08:22 28.08.2025

  • 13 йодирана СОЛ

    18 0 Отговор
    Ех този господин ББ ! Накъдето и да се обърнеш - все господин Борисов излиза. За къде сме без него ?
    Ако го няма - какво ли ще правим ?
    Дали не е време да видим как наистина ще е БЕЗ НЕГО ?

    08:23 28.08.2025

  • 14 Не е

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не е за":

    за хвалене......

    08:23 28.08.2025

  • 15 Бай той Толстой

    10 0 Отговор
    Ще ви гръмнат руснаците!😁

    08:23 28.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПО Е ВАЖНО

    9 0 Отговор
    ......НЕ ИНВЕСТИЦИЧТА ДА РАЗДЕЛЯТ , А......ПЕЧАЛБАТА.........

    08:25 28.08.2025

  • 18 българина

    14 0 Отговор
    Значи държавата ще инвестира пари назаем, които няма да тежат на бюджета!!! Ами да поискам и аз кредит,който да не ми тежи!?!? Ами защо държавата не взе такива нетежащи заеми магистрали пътища здравеопазване тротоари скоростни влакове и жп линии???? И защо завод за оръжие ще е държавен а не частен? Кой ще му търси пазари? За да го субсидираме и него ли?

    08:26 28.08.2025

  • 19 Лайнпидал

    3 0 Отговор
    Инвестиции в чушки с фасул дават същия взривоопасен ефект. Само дето бойния памперс трябва да се сменя по-често.

    08:26 28.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПО Е ВАЖНО

    6 0 Отговор
    ......НЕ ИНВЕСТИЦИЯТА ДА РАЗДЕЛЯТ , А......ПЕЧАЛБАТА.........

    08:27 28.08.2025

  • 22 э абаротное

    12 0 Отговор
    Значи Христо Гаджев /депутат от ГЕРб/ е ходил чак да Германия , за да каже , че "без ББ тази инвестиция нямало да стане" ли ?
    Бойковщината няма граници !

    Коментиран от #35

    08:28 28.08.2025

  • 23 Тома

    14 0 Отговор
    Май Искедер може да раздели на половина цялата инвестиция

    08:29 28.08.2025

  • 24 Госあ

    6 0 Отговор
    Евала ! Поне е нещо. Фолксваген и дата центрове нема, ама поне оръжие да правим !

    08:31 28.08.2025

  • 25 КОМЕНТАР

    8 0 Отговор
    ще ползват работници за 500 евро, ще изнасят печалбите в германия, и българия става мишена на бомбите! този филм го играем 40 години! стига баламурници! защо не построят завод за коли в България !!!!!!! СТИГА ЕВТИНИ НОМЕРА!!! 40 ГОДИНИ СТИГАТ!!!

    08:31 28.08.2025

  • 26 Авджия

    7 0 Отговор
    Значи ще има барут на корем !

    Коментиран от #34

    08:32 28.08.2025

  • 27 Мунчо

    9 0 Отговор
    А печалбата ще е изцяло за немците.

    08:33 28.08.2025

  • 28 Дядо Гъдю

    10 0 Отговор
    За какво да строим Национална Детска Болница като може да си построим завод за барут?

    08:34 28.08.2025

  • 29 КОМЕНТАР

    7 0 Отговор
    ще ползват работници за 500 евро, ще изнасят печалбите в германия, и българия става мишена на бомбите! този филм го играем 40 години! стига баламурници! защо не построят завод за коли в България !!!!!!! СТИГА ЕВТИНИ НОМЕРА!!! 40 ГОДИНИ СТИГАТ!!!

    08:34 28.08.2025

  • 30 Заводът на Райнметал

    1 7 Отговор
    Мощен удар в зурлите на копейките.

    08:39 28.08.2025

  • 31 Никъде и никога

    4 0 Отговор
    Председателят на парламентарната комисия по Отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ къде е служил като войник и кога?

    08:40 28.08.2025

  • 32 Копейки,

    2 5 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!Ще живнете.

    08:40 28.08.2025

  • 33 123456

    5 0 Отговор
    ахааа - за това било обикалянето на разни глашатаи при райнметал - да ни нахендрят половината разходи за строежа ! А после ще гледаме как приходи и данъци отиват в Германия ... Льохмани и големи продажници са туй !

    08:41 28.08.2025

  • 34 Точно!

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Авджия":

    Ще има барут да думнем Альоша

    08:41 28.08.2025

  • 35 Пластичен експлозив

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "э абаротное":

    Трябват отчисления от милиардите инвестиции, защото чекмеджето вече паяжини хвана.

    08:42 28.08.2025

  • 36 Механик/полезен идиот/

    1 2 Отговор
    Подминава тази новина понеже не пише нищо хубаво за Рассия.

    08:43 28.08.2025

  • 37 ТЕСТВАТ ТЕ ГЛУП.КО

    6 0 Отговор
    бдж отглеждало украински бежанци с наши пари! над 1 милион лева чака бдж от държавата за покриване разходите за настаняване на украински бежанци в базите на бдж, за първото полугодие на 2025 година! а иначе за друго пари няма!!!!!

    08:43 28.08.2025

  • 38 Сийка

    3 0 Отговор
    А комисионните кой ще плаща?

    08:45 28.08.2025

  • 39 Точно този

    3 0 Отговор
    личният ангажимент на господин Бойко Борисов, е за съд !

    08:46 28.08.2025

  • 40 ТШАЯТВ

    2 0 Отговор
    COVID ваксинациите в Япония водят до скок на смъртността. Според данни от Великобритания след ваксинациите са се увеличили смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания, докато тези от респираторни болести намаляват. Освен това е регистриран ръст на някои видове рак (левкемия, рак на гърдата, панкреаса, устната кухина, яйчниците и матката). Известно е, че шиповият протеин може да се свързва с естрогенови рецептори и да прониква в клетъчното ядро, което поражда сериозни опасения.

    08:48 28.08.2025

  • 41 Местен референдум

    5 0 Отговор
    Задължително ! Дали хората искат завод за барути и взривни вещества в града им да има. И широко обществено обсъждане относно евентуалните рискове и вреди от подобно производство. ОВОС и всичко останало ...Не случайно никъде в Европа подобни производства не са желани ..

    08:50 28.08.2025

  • 42 личният ангажимент на Бойчо а?

    2 0 Отговор
    „Всичко това трябва да бъде завършено в рамките на следващите три седмици, за да може да бъде внесено в парламента за ратифициране“, добави Борисов...
     

    08:52 28.08.2025

  • 43 Тези милиарди съИнвестиции

    0 0 Отговор
    кой ще ги плаща? Къде ще отиват печалбите от продажбите, в частни джобове? В Еврогария се трупат огромни дефицити, дългови спирали, лихви 5 милиарда лева само за тази година, чудовищни цени и инфлация. Безводие, пожари. Миналата година 10 милиарда лева за превъоръжаване. . Теглени заеми 16 милиарда и половина от януари. Общо към 20 милиарда лева с новите 4 милиарда. Дреме им в НС взимат 15 000 заплата и си пеят. Готвят ни за пушечно месо, затова бързаха да ни заробят с еврошийта.

    08:57 28.08.2025

  • 44 Бедняшката русофилска иzмет

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Порно":

    От нова година ще получава заплати в евро.

    08:57 28.08.2025

  • 45 Няма да ви мине номера само

    2 0 Отговор
    С едно "ратифициране в парламента" гнусни атлантенца ...

    08:57 28.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Частния бизнес , има нужда от линий за производство с немска автоматизация ,
    защото проблема с работната ръка, няма да спре в бъдещите 30 години!
    Капацитета на такива фабрики , говори за огромни нужди за барут,
    но има и един огромен проблем , ако войната спре , барута става ненужен ,кой ще плаща инвестицийте!,
    Тези линий не са без пари, "ноу-хау" струва винаги огромни суми, да не стане така ,
    че ние да плащаме каляската , като" ударим чертата" най на края???
    То е явно, че тази фирма е на "Чекмеджето" и компания, и е ясно кой ще строи, завода ,
    без съмнение е фирма "Главбулгарстой", то други няма!!!
    Гаранцийте за този "частен барутен проект," забележете е Българската държава ,
    или по точно ние гражданите!!!Парите за проекта ще бъдат пак заем , а заемите трябва да се връщат!

    08:58 28.08.2025

  • 48 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Копейките е несвяст.Хи хи

    08:59 28.08.2025

  • 49 Германците се изцепиха

    1 0 Отговор
    Че завода за барути щял да е най големият в Европа, два пъти по голям от общо двата съществуващи в Германия ..... А единият от Гетманските щял да бъде даже демонтиран видиш ли

    08:59 28.08.2025

  • 50 Италия дори

    1 0 Отговор
    Отказа да прави такъв в Сицилия а в Германия няма община която да е съгласна да е на нейна територия

    09:01 28.08.2025

  • 51 Абориген

    2 0 Отговор
    Най-мръсното, най-трудоемкото, най-опасното и с най-ниска печалба е правенето на барут.

    09:04 28.08.2025

  • 52 Ей тоя "завод"

    1 0 Отговор
    Верно ще свали вече правителството на дЖилезку обаче

    09:06 28.08.2025

  • 53 Помните ли фойервеките?

    0 0 Отговор
    Тук са хиляди тонове барут. Като гръмне цяла община ще я няма.

    09:07 28.08.2025

