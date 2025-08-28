Христо Гаджев: България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи

"Българската държава и „Райнметал“ ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната", каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Той присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, предаде БТА.
На събитието беше и президентът Румен Радев, който е на официална двудневна визита в Германия.
Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. "Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България", допълни той.
По думите на Гаджев, още през юли правителството на Росен Желязков е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.
„България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим“, каза още председателят на комисията по отбрана.
В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на „Райнметал“ в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.
Така че правителството свърши своята работа, допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Бойко Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А къде
08:09 28.08.2025
2 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!
Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха, задраскахме помощите за деца и стари хора!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко и готово!
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
Живееха по
08:09 28.08.2025
3 1488
хем строиме завод, хем сме зелени
08:09 28.08.2025
4 бай Бай
Позор!
08:10 28.08.2025
5 провинциалист
08:10 28.08.2025
6 Наблюдател
Време е за Възраждане!!!
08:11 28.08.2025
7 Нищонеразбираща Калинка от Герб
08:16 28.08.2025
8 Порно
Коментиран от #44
08:16 28.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ганьо
08:19 28.08.2025
11 Рейнметал, не Райнметал
08:20 28.08.2025
12 Не е за
Коментиран от #14
08:22 28.08.2025
13 йодирана СОЛ
Ако го няма - какво ли ще правим ?
Дали не е време да видим как наистина ще е БЕЗ НЕГО ?
08:23 28.08.2025
14 Не е
До коментар #12 от "Не е за":за хвалене......
08:23 28.08.2025
15 Бай той Толстой
08:23 28.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПО Е ВАЖНО
08:25 28.08.2025
18 българина
08:26 28.08.2025
19 Лайнпидал
08:26 28.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПО Е ВАЖНО
08:27 28.08.2025
22 э абаротное
Бойковщината няма граници !
Коментиран от #35
08:28 28.08.2025
23 Тома
08:29 28.08.2025
24 Госあ
08:31 28.08.2025
25 КОМЕНТАР
08:31 28.08.2025
26 Авджия
Коментиран от #34
08:32 28.08.2025
27 Мунчо
08:33 28.08.2025
28 Дядо Гъдю
08:34 28.08.2025
29 КОМЕНТАР
08:34 28.08.2025
30 Заводът на Райнметал
08:39 28.08.2025
31 Никъде и никога
08:40 28.08.2025
32 Копейки,
08:40 28.08.2025
33 123456
08:41 28.08.2025
34 Точно!
До коментар #26 от "Авджия":Ще има барут да думнем Альоша
08:41 28.08.2025
35 Пластичен експлозив
До коментар #22 от "э абаротное":Трябват отчисления от милиардите инвестиции, защото чекмеджето вече паяжини хвана.
08:42 28.08.2025
36 Механик/полезен идиот/
08:43 28.08.2025
37 ТЕСТВАТ ТЕ ГЛУП.КО
08:43 28.08.2025
38 Сийка
08:45 28.08.2025
39 Точно този
08:46 28.08.2025
40 ТШАЯТВ
08:48 28.08.2025
41 Местен референдум
08:50 28.08.2025
42 личният ангажимент на Бойчо а?
08:52 28.08.2025
43 Тези милиарди съИнвестиции
08:57 28.08.2025
44 Бедняшката русофилска иzмет
До коментар #8 от "Порно":От нова година ще получава заплати в евро.
08:57 28.08.2025
45 Няма да ви мине номера само
08:57 28.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оракула от Делфи
защото проблема с работната ръка, няма да спре в бъдещите 30 години!
Капацитета на такива фабрики , говори за огромни нужди за барут,
но има и един огромен проблем , ако войната спре , барута става ненужен ,кой ще плаща инвестицийте!,
Тези линий не са без пари, "ноу-хау" струва винаги огромни суми, да не стане така ,
че ние да плащаме каляската , като" ударим чертата" най на края???
То е явно, че тази фирма е на "Чекмеджето" и компания, и е ясно кой ще строи, завода ,
без съмнение е фирма "Главбулгарстой", то други няма!!!
Гаранцийте за този "частен барутен проект," забележете е Българската държава ,
или по точно ние гражданите!!!Парите за проекта ще бъдат пак заем , а заемите трябва да се връщат!
08:58 28.08.2025
48 Ха ха ха
08:59 28.08.2025
49 Германците се изцепиха
08:59 28.08.2025
50 Италия дори
09:01 28.08.2025
51 Абориген
09:04 28.08.2025
52 Ей тоя "завод"
09:06 28.08.2025
53 Помните ли фойервеките?
09:07 28.08.2025