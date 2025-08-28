Христо Гаджев: България и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи

"Българската държава и „Райнметал“ ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната", каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Той присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, предаде БТА.

На събитието беше и президентът Румен Радев, който е на официална двудневна визита в Германия.

Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. "Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България", допълни той.

По думите на Гаджев, още през юли правителството на Росен Желязков е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.

„България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим“, каза още председателят на комисията по отбрана.

В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на „Райнметал“ в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.

Така че правителството свърши своята работа, допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Бойко Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".