Огромен пожар гори в ромската махала до летището в София (СНИМКИ)

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в София. На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната, които се борят с огнената стихия. Изгорели са постройки в квартал „Христо Ботев”, изброи "Нова телевизия".
Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, към момента няма данни за опасност за работата на летището.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.
Снимка: Нова телевизия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нека да гори
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
18:19 10.08.2025
2 от шоплъка
18:19 10.08.2025
3 Представителна
Коментиран от #4
18:19 10.08.2025
4 Маала
До коментар #3 от "Представителна":имах предвид !
18:20 10.08.2025
5 Галя от ПосолствоТО
18:21 10.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БгТопИдиот🇧🇬
18:29 10.08.2025
8 Гробар
18:35 10.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъу
18:42 10.08.2025