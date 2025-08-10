Огромен пожар гори в ромската махала до летището в София (СНИМКИ)

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в София. На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната, които се борят с огнената стихия. Изгорели са постройки в квартал „Христо Ботев”, изброи "Нова телевизия".

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, към момента няма данни за опасност за работата на летището.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.

Снимка: Нова телевизия