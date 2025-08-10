Новини
Огромен пожар гори в ромската махала до летището в София (СНИМКИ)

10 Август, 2025 18:17 926 10

  • пожар-
  • летище-
  • софия-
  • ромски квартал-
  • христо ботев

На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната

Огромен пожар гори в ромската махала до летището в София (СНИМКИ) - 1
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромен пожар избухна в близост до летище „Васил Левски” в София. На място незабавно бяха изпратени екипи на пожарната, които се борят с огнената стихия. Изгорели са постройки в квартал „Христо Ботев”, изброи "Нова телевизия".

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, към момента няма данни за опасност за работата на летището.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Мястото е известно с честите инциденти от подобен характер.

Снимка: Нова телевизия


  • 1 нека да гори

    13 3 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    18:19 10.08.2025

  • 2 от шоплъка

    23 1 Отговор
    Поддържайте огъна още 24 часа .

    18:19 10.08.2025

  • 3 Представителна

    14 1 Отговор
    масла до летището !

    Коментиран от #4

    18:19 10.08.2025

  • 4 Маала

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Представителна":

    имах предвид !

    18:20 10.08.2025

  • 5 Галя от ПосолствоТО

    15 1 Отговор
    На всички засегнати незабавно тристайни в центъра с безплатен ток парно и вода.

    18:21 10.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    8 1 Отговор
    Теорията на Дарвин работи идеално при пар азитите.

    18:29 10.08.2025

  • 8 Гробар

    11 0 Отговор
    Цигански коптор до международно летище. Това го има само на територията.

    18:35 10.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъу

    0 0 Отговор
    Гнусна уродлива циганска паплач изгорете всички цигански изчадия адови

    18:42 10.08.2025

