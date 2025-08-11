Подозрения за незаконна търговия на границата между България и Гърция

Търговско-промишлената палата в Солун отправи искане към независимата данъчна служба в Гърция да следи камионите, идващи от и за България, за незаконен внос и износ, предаде БГНЕС.
Председателят на палатата Янис Масутис изпрати писмо до данъчната служба, в което се посочва, че получава жалби от много членове, че стоки преминават границата в двете посоки без фактури.
Граничният контрол вече не се извършва, след като България се присъедини към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 за незаконен внос и износ
какъв ви е проблема
искате от ганчо да му измъкнете еврото за ваште чекмеджета
не стига че пие кафе на плажа ви за безплатен шезлонг
11:10 11.08.2025
3 Трол
Коментиран от #9
11:15 11.08.2025
4 QR Виза
11:18 11.08.2025
5 оня с коня
Коментиран от #10
11:18 11.08.2025
6 Мустаки Киряки
11:38 11.08.2025
7 Алармаааа
11:48 11.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А КЪМ ГЪРЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЧИПОВЕ ЗА ИИ :))
....
ХИХИ
11:55 11.08.2025
9 Освен това
До коментар #3 от "Трол":Какъво е това съмнение : че стоки преминават границата в двете посоки без фактури. Фактурите вече са електронни. Спазват се еко-нормите в ЕС да не се изсичат горите и се спестява хартия.
12:11 11.08.2025
10 Анонимен
До коментар #5 от "оня с коня":Цените са изравнени отдавна,но заплатите не!
Коментиран от #11
12:16 11.08.2025
11 оня с коня
До коментар #10 от "Анонимен":Варно е че цените са изравнени,проблемът е че нито Румънци,нито Гърци ти вярват и купуват от БГ НА ПОРАЗИЯ,да не говорим за Транзитно преминаващите.Пример:В Крайдунавските градове се купуват Цигари масово и "на едро" от румънците защото ако 1 Кутия тук е 6лв,в румъния е малко над 10лвА да говорим ли за Курортите ни където от румънци и всякакви други не можеш да се разминеш?И да уточним:Идват не толкова за Красотите ни,колкото ЗА ЕВТИНИЯТА,щото в Държавата си не могат да си го позволят.И така:Купуваш 1 Бак Цигари/колкото повече - толкова по-добре/ С БАНДЕРОЛ,преминаваш Румъния където цената е почти двойна и влизаш в Западна Европа,където вече струват ТРОЙНО.А да говорим ли за Горивата,които са най-евтини в целия ЕС и всичси транзитнопреминаващи зареждат в БГ?Въпрос:Ти в БГ ли живееш,или пишеш от Друга държава и хал хабер си нямаш от нещата?
12:30 11.08.2025