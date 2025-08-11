Новини
Подозрения за незаконна търговия на границата между България и Гърция

11 Август, 2025 11:06 1 305 11

Граничният контрол вече не се извършва, след като България се присъедини към Шенгенското пространство на 1 януари 2025 г.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Търговско-промишлената палата в Солун отправи искане към независимата данъчна служба в Гърция да следи камионите, идващи от и за България, за незаконен внос и износ, предаде БГНЕС.

Председателят на палатата Янис Масутис изпрати писмо до данъчната служба, в което се посочва, че получава жалби от много членове, че стоки преминават границата в двете посоки без фактури.

  • 2 за незаконен внос и износ

    12 2 Отговор
    нали ни набутахте в шенген и еврозона малаци
    какъв ви е проблема

    искате от ганчо да му измъкнете еврото за ваште чекмеджета
    не стига че пие кафе на плажа ви за безплатен шезлонг

    11:10 11.08.2025

  • 3 Трол

    19 0 Отговор
    За каква незаконна търговия става дума, нали е общ пазар?

    Коментиран от #9

    11:15 11.08.2025

  • 4 QR Виза

    8 0 Отговор
    Гърците не признават Шенген!

    11:18 11.08.2025

  • 5 оня с коня

    8 0 Отговор
    Незаконна търговия съществува още от създаването на Света,имаше я и при Соца независимо от "Желязната завеса".Към момента Незаконната търговия по Бълг Граници е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА по простата причина че НЕ защото сме "най-бедни" като се водим пък в Клуба на богатите,а защото СМЕ "НАЙ-ЕВТИНИ".Затова и тоя вид търговия ще процъфтява неконтролируемо докато цените ни поне малко се изравнят с останалите държави в ЕС

    Коментиран от #10

    11:18 11.08.2025

  • 6 Мустаки Киряки

    3 0 Отговор
    Проверява се крайния получател. Границата се минава свободно. Или го спираш на територията.

    11:38 11.08.2025

  • 7 Алармаааа

    3 0 Отговор
    Щом гръка пищи ме се струва, че търговията с България се засилва и предпочита и гърцките търгаши остават без работа в Гърция.

    11:48 11.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КЪМ БЪЛГАРИЯ ВЪРВЕЛИ ГРЪЦКИ КОМПЮТРИ
    ....
    А КЪМ ГЪРЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЧИПОВЕ ЗА ИИ :))
    ....
    ХИХИ

    11:55 11.08.2025

  • 9 Освен това

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Какъво е това съмнение : че стоки преминават границата в двете посоки без фактури. Фактурите вече са електронни. Спазват се еко-нормите в ЕС да не се изсичат горите и се спестява хартия.

    12:11 11.08.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Цените са изравнени отдавна,но заплатите не!

    Коментиран от #11

    12:16 11.08.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Варно е че цените са изравнени,проблемът е че нито Румънци,нито Гърци ти вярват и купуват от БГ НА ПОРАЗИЯ,да не говорим за Транзитно преминаващите.Пример:В Крайдунавските градове се купуват Цигари масово и "на едро" от румънците защото ако 1 Кутия тук е 6лв,в румъния е малко над 10лвА да говорим ли за Курортите ни където от румънци и всякакви други не можеш да се разминеш?И да уточним:Идват не толкова за Красотите ни,колкото ЗА ЕВТИНИЯТА,щото в Държавата си не могат да си го позволят.И така:Купуваш 1 Бак Цигари/колкото повече - толкова по-добре/ С БАНДЕРОЛ,преминаваш Румъния където цената е почти двойна и влизаш в Западна Европа,където вече струват ТРОЙНО.А да говорим ли за Горивата,които са най-евтини в целия ЕС и всичси транзитнопреминаващи зареждат в БГ?Въпрос:Ти в БГ ли живееш,или пишеш от Друга държава и хал хабер си нямаш от нещата?

    12:30 11.08.2025

