Намушкаха мъж с нож в Самоков

Мъж е бил нападнат и ранен с нож в Самоков, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 23:30 часа на 8 август.

Около 00:20 часа на 9 август в Районно управление-Самоков е получен сигнал от Спешна помощ за приет мъж с порезна рана над лакътя.

Пострадалият е криминално проявен, а след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

След проведени бързи оперативни действия, криминалистите са установили и задържали извършителя, който също е познайник на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.