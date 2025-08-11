Новини
България »
Жена е загинала, трима с опасност за живота при катастрофа на пътя Асеновград–Смолян

11 Август, 2025 14:39 1 686 25

  • асеновград–смолян-
  • загинала-
  • катастрофа

Движението по пътя беше временно преустановено, като се използваха обходни маршрути през Кричим и Кърджали

Жена е загинала, трима с опасност за живота при катастрофа на пътя Асеновград–Смолян - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението по пътя беше временно преустановено, като се използваха обходни маршрути през Кричим и Кърджали.

Сигналът за катастрофата бе получен в полицията около 15:00 часа. По предварителна информация лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил. При челния сблъсък тежки травми са получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането ѝ към болница, по-младата от пътничките издъхнала.

В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години. И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 37 Отговор
    Бабички и старци. Загуба никаква. Три пенсии по малко от гърба на държавата.

    Коментиран от #5, #7, #18, #20, #25

    14:45 11.08.2025

  • 2 Айде бе

    2 2 Отговор
    Вальо, чакаме да дадеш тон за коментарите

    14:47 11.08.2025

  • 3 то е само бавни завои

    5 2 Отговор
    бойо вземи да не откраднеш някой и друг милион та да се поизправи тоя път а може и трета лента и някой тунел да се измисли

    14:47 11.08.2025

  • 4 СУМПС

    0 5 Отговор
    ВРЪЧЕНО В КЛУБ НА ОФ И ТКЗС....

    14:49 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    К"ва .."лека кола" е Ф-150❗

    14:51 11.08.2025

  • 7 Ти като

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    скочиш в гроба, монтанските цигани ще намалеят с един. Ще спестим сума си пари от помощи. Скачай бързо!

    Коментиран от #10

    14:52 11.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Или":

    Аз съм хотелиер. Смъквам кожите на туристите. Време бол.

    Коментиран от #9

    14:56 11.08.2025

  • 9 Скин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Стига си лъгал, циганино. В твоята гето няма хотели.

    Коментиран от #12

    14:58 11.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ти като":

    Не съм от Монтана. Имам авери в резервата. Иначе монтанските роми работят из Европата. По точно някои работят, други крадат, трети карат на социал. Както дойде.

    Коментиран от #11

    15:00 11.08.2025

  • 11 Стига си лъгал

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Каква е разликата между ром и циганин? Срам те е да се наречеш циганин ли?

    Коментиран от #13, #14

    15:01 11.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Скин":

    Хотелите ми са на морето. Лятото съм там. В резерват Северозапад ходя рядко напоследък...

    Коментиран от #17

    15:02 11.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стига си лъгал":

    При Живков бяха цигани, при демокрацията станаха роми. Лошо няма.

    15:04 11.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стига си лъгал":

    Ромът е за пиенье,
    сиганинът е за биенье❗

    15:07 11.08.2025

  • 15 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!

    8 1 Отговор
    Камери и скрити като мишки милиционерчета, няма да спрат катастрофите!

    15:08 11.08.2025

  • 16 БГ Трол

    6 0 Отговор
    Този път каква е скоростта? Превишена, несъобразена, средна или ъглова?

    15:10 11.08.2025

  • 17 Мноооого

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    лъжеш. И си админ в сайта.

    15:13 11.08.2025

  • 18 Трап

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    НОИ ще намали разходите от следващия месец с три некролога по-малко. Пък се опитал и да убие семейство с дете.

    Коментиран от #19, #21

    15:14 11.08.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Трап":

    Ти как си представяш с Трабант да скочиш да мачкаш ЗиЛ ❗
    Или про.100 пишеш без да знаеш ‼️

    15:18 11.08.2025

  • 20 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ти така ли се отнасяш към твоите прародители?!

    Данко, за такива като теб трябва специално отношение (като за душевно болни)!
    Лекувай се докато е време!

    15:24 11.08.2025

  • 21 пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трап":

    От къде си сигурен кой на кого е скочил да убива. На този човек вече живота му няма да е същият. Ще има съд и така или иначе ще бъде осъден.

    15:29 11.08.2025

  • 22 Бачо

    0 0 Отговор
    Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство. А колко по бързо би се разбрало кой крив кой прав ако направят видеорегистраторите задължителни. Помните случая с Местан,колко години минаха и още търсят кой е виновен

    Коментиран от #24

    15:36 11.08.2025

  • 23 мхмх

    0 0 Отговор
    важното е да има за бмв-та, да се пълнят затворите и да се бият куките от мвр че са свършили нещо.
    и ние заедно да им плащаме заплатите

    15:37 11.08.2025

  • 24 Йдндн

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бачо":

    Там и без камера е ясно ,че помака си изкара връзките .

    15:40 11.08.2025

  • 25 Напротив, губите

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Всичките са от вашите гласоподаватели.

    15:51 11.08.2025

