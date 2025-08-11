Корнелия Нинова: Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е

Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Много ми е интересно каква ще е длъжностната характеристика на този човек, за какво точно ще получава заплата поредната калинка на държавната хранилка.

Ще намали ли цената на един километър магистрала от 50 млн. лв. на толкова, колкото реално струва, за да не крадат управляващите от строителството. Почтено е например народните представители , МС, президент, вицепрезидент и още около 200 висши длъжности да си намалят и замразят заплатите.

Техните, ако не знаете, се увеличават автоматично с ръста на средната заплата. Имам право да настоявам за това, защото когато бях депутат дадох личен пример и внасях такъв закон 4 пъти, а ГЕРБ го отхвърляха.

Почтено е да слязат от служебните коли на НС и МС и да се откажат от НСО охрана, та да спестят някой лев на данъкоплатеца. И за това имам самочувствие да го кажа, защото като депутат не ползвах служебна кола на парламента и писмено отказах охрана от НСО като вицепремиер.

Цялата ни държава е прогнила от кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони.

Вместо да изринат цялата тази мърсотия и да сложат ред и правила, те ще се съветват как да бъдат почтени. Няма как да станат почтени родените в непочтеност: да не забравяме, че КС обяви фалшиви избори и фалшиви депутати, които избраха фалшиво правителство.

Няма как да станат почтени лъжците и предателите, които се клеха, че взаимно ще се изчегъртват, а стигнаха до страстна целувка. Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност."