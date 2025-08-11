Корнелия Нинова: Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е

Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив.
Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Много ми е интересно каква ще е длъжностната характеристика на този човек, за какво точно ще получава заплата поредната калинка на държавната хранилка.
Ще намали ли цената на един километър магистрала от 50 млн. лв. на толкова, колкото реално струва, за да не крадат управляващите от строителството. Почтено е например народните представители , МС, президент, вицепрезидент и още около 200 висши длъжности да си намалят и замразят заплатите.
Техните, ако не знаете, се увеличават автоматично с ръста на средната заплата. Имам право да настоявам за това, защото когато бях депутат дадох личен пример и внасях такъв закон 4 пъти, а ГЕРБ го отхвърляха.
Почтено е да слязат от служебните коли на НС и МС и да се откажат от НСО охрана, та да спестят някой лев на данъкоплатеца. И за това имам самочувствие да го кажа, защото като депутат не ползвах служебна кола на парламента и писмено отказах охрана от НСО като вицепремиер.
Цялата ни държава е прогнила от кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони.
Вместо да изринат цялата тази мърсотия и да сложат ред и правила, те ще се съветват как да бъдат почтени. Няма как да станат почтени родените в непочтеност: да не забравяме, че КС обяви фалшиви избори и фалшиви депутати, които избраха фалшиво правителство.
Няма как да станат почтени лъжците и предателите, които се клеха, че взаимно ще се изчегъртват, а стигнаха до страстна целувка. Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафията която ни управлява вони от кражб
16:16 11.08.2025
2 Калинката
16:16 11.08.2025
3 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
16:18 11.08.2025
4 Каката - Ново начало
16:19 11.08.2025
5 Пецо
16:21 11.08.2025
6 Бай Иван
16:21 11.08.2025
7 мърсула
16:22 11.08.2025
8 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓 ПРОЧЕТОХ
Коментиран от #30
16:27 11.08.2025
9 Ура,,Ура
Коментиран от #15
16:28 11.08.2025
10 Цирк Москва
16:39 11.08.2025
11 Р Г В
16:45 11.08.2025
12 мдаа
16:50 11.08.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
16:52 11.08.2025
14 Макс
Коментиран от #16
16:52 11.08.2025
15 Напротив!
До коментар #9 от "Ура,,Ура":Мафиотите нарочно и занижиха резултата, за да я мотивират да участва в хартиената коалиция, и тя се хвана. Това беше капан!
16:53 11.08.2025
16 Боруна Лом
До коментар #14 от "Макс":МНОГО ПРАВ! С РАДОСТ ЗА КОЛЕДА ДА НЯМА КЪСМЕТ!
16:54 11.08.2025
17 Георгиев
Напоследък чета, че А1 са определени да доставят без конкурс ренгени за митниците. Всичката Марс втасала, че и ренгени ще внася и ще поддържа. А че това не им е работа и нищо не разбират е публична тайна. Почтено ли е? Много въпроси и един извод - вижте го в думите на Корнелия.
Коментиран от #19
16:56 11.08.2025
18 Непокорен Техноимпекс 💩
16:57 11.08.2025
19 разпространявате митове
До коментар #17 от "Георгиев":Нито една сделка не е била без краен получател.
16:58 11.08.2025
20 Нина Корнелиева
17:00 11.08.2025
21 Само кака
17:01 11.08.2025
22 ГЕРБ
Коментиран от #27
17:11 11.08.2025
23 Нормално е
17:14 11.08.2025
24 Кую
17:19 11.08.2025
25 А бе
17:19 11.08.2025
26 Дааа,
Коментиран от #28
17:21 11.08.2025
27 Виж себе си
До коментар #22 от "ГЕРБ":Пр0ста тиква!
17:29 11.08.2025
28 народна мъдрост
До коментар #26 от "Дааа,":Краставите магарета през 9 планини се намират!
17:30 11.08.2025
29 Ще им Трябва !
Цял Отбор !
Но !
Дали Някой !
Ще Чуе !
17:38 11.08.2025
30 Ами
До коментар #8 от "ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓 ПРОЧЕТОХ":Потърси още, може да си намериш и акъла.
17:41 11.08.2025
31 ЕДГАР КЕЙСИ
17:42 11.08.2025
32 АГАТ а Кристи
Не, че това което пише не е истина...
Истина е, но написано от нея някак си.....
17:43 11.08.2025