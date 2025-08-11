Новини
Корнелия Нинова: Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е

11 Август, 2025 16:12 1 305 32

Цялата  ни държава е прогнила от  кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони

Корнелия Нинова: Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството щяло да има съветник по почтеност. Не е шега, истина е. Това си е направо признание, че управляващите са непочтени и имат нужда от коректив.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Много ми е интересно каква ще е длъжностната характеристика на този човек, за какво точно ще получава заплата поредната калинка на държавната хранилка.

Ще намали ли цената на един километър магистрала от 50 млн. лв. на толкова, колкото реално струва, за да не крадат управляващите от строителството. Почтено е например народните представители , МС, президент, вицепрезидент и още около 200 висши длъжности да си намалят и замразят заплатите.

Техните, ако не знаете, се увеличават автоматично с ръста на средната заплата. Имам право да настоявам за това, защото когато бях депутат дадох личен пример и внасях такъв закон 4 пъти, а ГЕРБ го отхвърляха.

Почтено е да слязат от служебните коли на НС и МС и да се откажат от НСО охрана, та да спестят някой лев на данъкоплатеца. И за това имам самочувствие да го кажа, защото като депутат не ползвах служебна кола на парламента и писмено отказах охрана от НСО като вицепремиер.

Цялата ни държава е прогнила от кражби, зависимости, задкулисие и рекет. Където и да бръкнеш, вони.

Вместо да изринат цялата тази мърсотия и да сложат ред и правила, те ще се съветват как да бъдат почтени. Няма как да станат почтени родените в непочтеност: да не забравяме, че КС обяви фалшиви избори и фалшиви депутати, които избраха фалшиво правителство.

Няма как да станат почтени лъжците и предателите, които се клеха, че взаимно ще се изчегъртват, а стигнаха до страстна целувка. Липсата на морал не може да се компенсира със съветник по почтеност."


България
  • 1 Мафията която ни управлява вони от кражб

    31 3 Отговор
    Кражба, корупция и лъжи! А за цените и инфлацията как лъжат

    16:16 11.08.2025

  • 2 Калинката

    4 13 Отговор
    Четох ти мемоарите

    16:16 11.08.2025

  • 3 БСП = Непокорна България

    7 9 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    16:18 11.08.2025

  • 4 Каката - Ново начало

    20 4 Отговор
    Нашата добра корупция не е като вашата лоша корупция.

    16:19 11.08.2025

  • 5 Пецо

    20 2 Отговор
    Съветник по почтеност :Д :Д :Д ма то нема един които да е почтен в тия партиии беее :Д Какво е следващото драние? Съветник по акане? Ретардирал народ ретардирала държава

    16:21 11.08.2025

  • 6 Бай Иван

    18 14 Отговор
    Краднелия ти най не ставаш за тая позиция, защото си изтакана от главата до петите в болшевишки гнусни миризливи лай.....на

    16:21 11.08.2025

  • 7 мърсула

    15 4 Отговор
    от българи ора не става

    16:22 11.08.2025

  • 8 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓 ПРОЧЕТОХ

    8 13 Отговор
    ЧЕ КОРНЕЛА СТАВА МИНИСТЪР ПОТЕНТНОСТ

    Коментиран от #30

    16:27 11.08.2025

  • 9 Ура,,Ура

    14 11 Отговор
    И ти си виновна за това, защото искаш гласуване само на хартия, където най много се фалшифицират и купуват избори. Уйдисаха ти мафиотите, а сега ти най много ревеш.

    Коментиран от #15

    16:28 11.08.2025

  • 10 Цирк Москва

    6 2 Отговор
    БКП-Луканов срещу БКП-байТошУУУ 🤣🤣🤣🤣

    16:39 11.08.2025

  • 11 Р Г В

    6 6 Отговор
    Другарко Нинова добре че в 21 век не се издава вестник " Стършел" ,вие винаги щяхте да сте на първа страница както се четеше уводната статия на в-к " Работническо дело " горе вдясно , а горе вляво преди надписа щеше да е снимката ви емблема на изданието.

    16:45 11.08.2025

  • 12 мдаа

    7 2 Отговор
    Когато сам не си научен на почтеност, налага се в напреднала възраст да се учиш.

    16:50 11.08.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    ДРУГАРКО "ЛЪЖА" ТЕХНОИМПЕКСОВА ................. ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ВZEME ТЕБЕ ЗА ..................... МИНИСТЪР НА ПОЧТЕННОСТА.(ВРЕМЕННО) , ДОКАТО ИЗТЕЧД МАНДАТА НА .................. РЕZИДЕНТА МАФИОТ "ЕЛ МУНЧО" , ТОЙ Е НАЙ ПОЧТЕННИЯ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ................... СЛЕД ВОЕННО - ПРЕСТЪПНИКА ПУТЛЕР .................... ФАКТ !

    16:52 11.08.2025

  • 14 Макс

    7 2 Отговор
    Това може да е единствено Пеевски . Никой друг не е по-почтен от него , дори и Борисов .Как мислите ?

    Коментиран от #16

    16:52 11.08.2025

  • 15 Напротив!

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ура,,Ура":

    Мафиотите нарочно и занижиха резултата, за да я мотивират да участва в хартиената коалиция, и тя се хвана. Това беше капан!

    16:53 11.08.2025

  • 16 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Макс":

    МНОГО ПРАВ! С РАДОСТ ЗА КОЛЕДА ДА НЯМА КЪСМЕТ!

    16:54 11.08.2025

  • 17 Георгиев

    3 2 Отговор
    Много силно! Аз непрекъснато съм я критикувал, че като вицепремиер е продавала оръжие и боеприпаси без инфо за краен получател. Така ли е? Почтено ли е? Аз прав ли съм? При непочтени сделки има сериозни комисионни. При нея как стои въпросът? Няма отговори, но в случая е права. Не говорим защо министър председателя се отказа от място евродепутат с 20 000 € месечно и прие длъжност с 12 000 лева. Откъде са компенсациите? От Сорос, от Урсула? Почтено ли е?
    Напоследък чета, че А1 са определени да доставят без конкурс ренгени за митниците. Всичката Марс втасала, че и ренгени ще внася и ще поддържа. А че това не им е работа и нищо не разбират е публична тайна. Почтено ли е? Много въпроси и един извод - вижте го в думите на Корнелия.

    Коментиран от #19

    16:56 11.08.2025

  • 18 Непокорен Техноимпекс 💩

    4 2 Отговор
    ... съветник по почтеност 💩💩

    16:57 11.08.2025

  • 19 разпространявате митове

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георгиев":

    Нито една сделка не е била без краен получател.

    16:58 11.08.2025

  • 20 Нина Корнелиева

    5 2 Отговор
    Тая и тя с какви очи говори за кражби и злоупотреби,като тя е една от тия които години наред водят четата по слоупотреби...

    17:00 11.08.2025

  • 21 Само кака

    4 1 Отговор
    ви Корни може да заеме тази длъжност!

    17:01 11.08.2025

  • 22 ГЕРБ

    3 4 Отговор
    Злобна и нещастна бабичка пууууууу......

    Коментиран от #27

    17:11 11.08.2025

  • 23 Нормално е

    4 1 Отговор
    Понеже правителството е съставено от всички комунистически партии на куп, дегизирани като евроатлантици (за да крадат от ЕС), нормално е да не знаят какво е почтеност, нито да са имали опит с почтеността през годините на власт..Упс, не им трябва съветник, а ОСТАВКА!

    17:14 11.08.2025

  • 24 Кую

    2 1 Отговор
    И къде ще го намерят?Поне да е честен само във ушите.

    17:19 11.08.2025

  • 25 А бе

    3 3 Отговор
    Айде млъкни вече! Дотегнала си ни достатъчно!

    17:19 11.08.2025

  • 26 Дааа,

    1 2 Отговор
    А около теб не са ли същите?? Даже в последните парламенти не беше ли един от твоите, дето три пъти му искаха имунитета? Тези сегашните, дето подгъзyват на Боко и Шиши, не бяха ли твои???

    Коментиран от #28

    17:21 11.08.2025

  • 27 Виж себе си

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "ГЕРБ":

    Пр0ста тиква!

    17:29 11.08.2025

  • 28 народна мъдрост

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дааа,":

    Краставите магарета през 9 планини се намират!

    17:30 11.08.2025

  • 29 Ще им Трябва !

    1 0 Отговор
    Ще им Трябва !

    Цял Отбор !

    Но !

    Дали Някой !

    Ще Чуе !

    17:38 11.08.2025

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА🤓 ПРОЧЕТОХ":

    Потърси още, може да си намериш и акъла.

    17:41 11.08.2025

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КОРИ , КОЛКО И .................... ДА СЕ ПУДРИШ , ДЖУСТРИШ И ТЕZИ ОЧИЛА ................... ВЛАСТ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ВИДИШ ....................... ФАКТ !

    17:42 11.08.2025

  • 32 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    А почтенноста на "другарката" е започнала от "Техноимпекс"...
    Не, че това което пише не е истина...
    Истина е, но написано от нея някак си.....

    17:43 11.08.2025

