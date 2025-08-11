Потребителската кошница поскъпна с 1 лев за седмица

Потребителската кошница в България се е увеличила с един лев през изминалата седмица - от 97 на 98 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Той подчерта, че промяната се дължи на сезонни и климатични фактори и няма връзка с предстоящото въвеждане на еврото.

"За последната седмица има изменение на потребителската кошница с 1 лев - от 97 на 98 лв. Към момента се установява, че няма никаква тенденция, която да е продиктувана от въвеждането на еврото", заяви Владимир Иванов на пресконференция в централата на комисията.

Председателят на ДКСБТ обясни, че покачването се дължи изцяло на сезонни и климатични изменения, като пазарът продължава да показва спокойни характеристики с нормални пазарни взаимодействия без външни влияния.

При плодовете и зеленчуците увеличение на цените се наблюдава при доматите с 16 стотинки, краставиците с 27 стотинки, лимоните с 20 стотинки, червения пипер с 5 стотинки, тиквичките със 7 стотинки, ябълките с 5 стотинки и кайсиите с 5 стотинки.

От основните хранителни продукти поскъпват свинското месо на едро с 12 стотинки, киселото мляко със 7 стотинки, пилешкото месо с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки, сиренето с 5 стотинки и олиото с 5 стотинки.

Спад в цените се отчита при дините с 5 стотинки, прасковите с 9 стотинки, морковите с 8 стотинки, зелето с 2 стотинки, зеления пипер с 4 стотинки и лука с 2 стотинки. Картофите запазват цената си от миналата седмица.

При основните хранителни продукти намаляват цените на маслото, брашното и яйцата, според данните от седмичния обзор на ДКСБТ.

Иванов подчерта, че движението на цените на храните е характерно за месец август и отразява нормални сезонни колебания. "Продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като движението на цените на храните е нормално за месец август", обясни той.

Председателят на комисията категорично отхвърли връзката между ценовите промени и предстоящото въвеждане на еврото в България, като подчерта, че пазарът се влияе единствено от климатични и сезонни фактори.