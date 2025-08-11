Новини
Потребителската кошница поскъпна с 1 лев за седмица

11 Август, 2025 16:52 522 21

При основните хранителни продукти намаляват цените на маслото, брашното и яйцата, според данните от седмичния обзор на ДКСБТ

Потребителската кошница поскъпна с 1 лев за седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителската кошница в България се е увеличила с един лев през изминалата седмица - от 97 на 98 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Той подчерта, че промяната се дължи на сезонни и климатични фактори и няма връзка с предстоящото въвеждане на еврото.

"За последната седмица има изменение на потребителската кошница с 1 лев - от 97 на 98 лв. Към момента се установява, че няма никаква тенденция, която да е продиктувана от въвеждането на еврото", заяви Владимир Иванов на пресконференция в централата на комисията.

Председателят на ДКСБТ обясни, че покачването се дължи изцяло на сезонни и климатични изменения, като пазарът продължава да показва спокойни характеристики с нормални пазарни взаимодействия без външни влияния.

При плодовете и зеленчуците увеличение на цените се наблюдава при доматите с 16 стотинки, краставиците с 27 стотинки, лимоните с 20 стотинки, червения пипер с 5 стотинки, тиквичките със 7 стотинки, ябълките с 5 стотинки и кайсиите с 5 стотинки.

От основните хранителни продукти поскъпват свинското месо на едро с 12 стотинки, киселото мляко със 7 стотинки, пилешкото месо с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки, сиренето с 5 стотинки и олиото с 5 стотинки.

Спад в цените се отчита при дините с 5 стотинки, прасковите с 9 стотинки, морковите с 8 стотинки, зелето с 2 стотинки, зеления пипер с 4 стотинки и лука с 2 стотинки. Картофите запазват цената си от миналата седмица.

При основните хранителни продукти намаляват цените на маслото, брашното и яйцата, според данните от седмичния обзор на ДКСБТ.

Иванов подчерта, че движението на цените на храните е характерно за месец август и отразява нормални сезонни колебания. "Продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като движението на цените на храните е нормално за месец август", обясни той.

Председателят на комисията категорично отхвърли връзката между ценовите промени и предстоящото въвеждане на еврото в България, като подчерта, че пазарът се влияе единствено от климатични и сезонни фактори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    17 0 Отговор
    Кошницата ясно, а продуктите в нея с колко поскъпнаха?

    16:54 11.08.2025

  • 2 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Гадовете не спират да манипулират Българският народ.Всяка седмица цените са нагоре.

    16:55 11.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    копеите бяха първите , които продадоха нивите на баба и дядо за за Голф двойка , навремето , а ся се жалват , че нямали пари

    Коментиран от #7

    16:57 11.08.2025

  • 4 всичко поскъпна но не е заради € нали…

    9 0 Отговор
    за ден от седмицата може ама за цяла седмица само един лев яко лъжете!!!

    16:57 11.08.2025

  • 5 Гост

    8 0 Отговор
    Всеки път излиза един платен някакъв председател на търговия на едро и казва няма увеличение, ама то хората пазаруват в магазини на дребно не в складове на едро.8554

    16:58 11.08.2025

  • 6 9689

    6 0 Отговор
    Само костинбродският измамник не е чувал.

    16:58 11.08.2025

  • 7 оо наркоман

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    теб пак ли те пуснаха тука да си изливаш простотията и пумията в мозъка ти? що не се забавляваш с дилдото си ами се излагаш по форумите?

    Коментиран от #8

    16:59 11.08.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "оо наркоман":

    ти кво си купи с нивите на баба и дядо?

    17:02 11.08.2025

  • 9 САМО ЕДИН

    2 1 Отговор
    МОЖЕШЕ И 101

    17:03 11.08.2025

  • 10 тиквата: голям праз че поскъпнало

    5 0 Отговор
    то и чекмеджетата поскъпват
    ама вие си гласувайте за мен
    за новата кошница в евро цени
    и може да е по малко от 100

    17:06 11.08.2025

  • 11 Бедняшката русофилска иzмет

    2 4 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    Коментиран от #20

    17:12 11.08.2025

  • 12 Поредните лъжи на управляващата мафия

    6 0 Отговор
    Къде са тези цени да пазарувам и ние, пък и вие да хапнете от тези ниско качествени продукти

    17:13 11.08.2025

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    1 година обясняваха, че инфлацията е под 3%. Сега всеки обяснява, че цените се качили заради инфлацията.

    17:21 11.08.2025

  • 14 оня с коня

    0 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    дано скоро да гръмнне тоя AEЦ и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:23 11.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ще им дам 100 лв и една кошница и искам да я напълнят.Ама няма да могат.

    17:24 11.08.2025

  • 16 300

    2 0 Отговор
    Еееййй...тия мЪлоу(мници) от тая комисия трябва да бъдат уволнени поголовно и това нещо закрито изцяло!!! Какво ми излиза някакъв през ден или всеки ден и ми говори простотии бе??? Да не е щабът за К19 това? Вие подигравате ли ни се бе...
    Да каже кои са тия марки, които поевтиняват на тия борси и изобщо са по-евтини, че да купуваме и ние! Къде са тия борси бе, от къде зареждат?
    Хората на борсите ли ходят да пазаруват или в магазини и на пазари!!!? Алоооо, кого лъжеш, че нещо поевтинява, като всичко поскъпва по 2-3 в седмица бе!!!
    Магазините вдигат цените както си искат и им дреме за някакви комисии и празнословията им! И отгоре на всичко обвинявате хората, че пазарували и така всички цени се повишавали...егати безочието и подигравката...

    17:25 11.08.2025

  • 17 Ко стана с великият и независим лев?

    2 2 Отговор
    Коце от Варна няма ли да стачкува?
    Или е на морето!

    Коментиран от #19

    17:26 11.08.2025

  • 18 ужасТ

    1 0 Отговор
    Цените скачат, а Еврото ша дойде чак след Нова година.

    17:29 11.08.2025

  • 19 МИ ТОИ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ко стана с великият и независим лев?":

    УМРЯЛ МА

    17:39 11.08.2025

  • 20 ДАНО ТВОЯТА Е В

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бедняшката русофилска иzмет":

    ДОЛАРИ

    17:40 11.08.2025

  • 21 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Като всичко е нормално ,защо някои цени не мръднат надолу,в месец фруктидор цените нарастват,ами другите цени?Отначало управиниците изпуснаха злият дух от бутилката и се чудят как да го озаптят,кланят му се на джина--пазар,ама кел файда.Сега ще му сърбат попарата ,това всичко е под въздействие от приемане на еврото,търговците усетиха че сега е момента да наддават в надценките,това е инфлационен фактор.Ако и след нова година започне такова пълзящо растене на цените,властите какво ще направят,търлговеца ще каже--така правят всички и ще сатен както в други страни,но в най-лошия вариант,стагфлация.

    17:43 11.08.2025

