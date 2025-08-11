Потребителската кошница поскъпна с 1 лев за седмица

Потребителската кошница в България се е увеличила с един лев през изминалата седмица - от 97 на 98 лева, съобщи днес председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Той подчерта, че промяната се дължи на сезонни и климатични фактори и няма връзка с предстоящото въвеждане на еврото.
"За последната седмица има изменение на потребителската кошница с 1 лев - от 97 на 98 лв. Към момента се установява, че няма никаква тенденция, която да е продиктувана от въвеждането на еврото", заяви Владимир Иванов на пресконференция в централата на комисията.
Председателят на ДКСБТ обясни, че покачването се дължи изцяло на сезонни и климатични изменения, като пазарът продължава да показва спокойни характеристики с нормални пазарни взаимодействия без външни влияния.
При плодовете и зеленчуците увеличение на цените се наблюдава при доматите с 16 стотинки, краставиците с 27 стотинки, лимоните с 20 стотинки, червения пипер с 5 стотинки, тиквичките със 7 стотинки, ябълките с 5 стотинки и кайсиите с 5 стотинки.
От основните хранителни продукти поскъпват свинското месо на едро с 12 стотинки, киселото мляко със 7 стотинки, пилешкото месо с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки, сиренето с 5 стотинки и олиото с 5 стотинки.
Спад в цените се отчита при дините с 5 стотинки, прасковите с 9 стотинки, морковите с 8 стотинки, зелето с 2 стотинки, зеления пипер с 4 стотинки и лука с 2 стотинки. Картофите запазват цената си от миналата седмица.
При основните хранителни продукти намаляват цените на маслото, брашното и яйцата, според данните от седмичния обзор на ДКСБТ.
Иванов подчерта, че движението на цените на храните е характерно за месец август и отразява нормални сезонни колебания. "Продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие без външни влияния, като движението на цените на храните е нормално за месец август", обясни той.
Председателят на комисията категорично отхвърли връзката между ценовите промени и предстоящото въвеждане на еврото в България, като подчерта, че пазарът се влияе единствено от климатични и сезонни фактори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
16:54 11.08.2025
2 Красимир Петров
16:55 11.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
16:57 11.08.2025
4 всичко поскъпна но не е заради € нали…
16:57 11.08.2025
5 Гост
16:58 11.08.2025
6 9689
16:58 11.08.2025
7 оо наркоман
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":теб пак ли те пуснаха тука да си изливаш простотията и пумията в мозъка ти? що не се забавляваш с дилдото си ами се излагаш по форумите?
Коментиран от #8
16:59 11.08.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "оо наркоман":ти кво си купи с нивите на баба и дядо?
17:02 11.08.2025
9 САМО ЕДИН
17:03 11.08.2025
10 тиквата: голям праз че поскъпнало
ама вие си гласувайте за мен
за новата кошница в евро цени
и може да е по малко от 100
17:06 11.08.2025
11 Бедняшката русофилска иzмет
Коментиран от #20
17:12 11.08.2025
12 Поредните лъжи на управляващата мафия
17:13 11.08.2025
13 Гост
17:21 11.08.2025
14 оня с коня
дано скоро да гръмнне тоя AEЦ и унищожи тоя ко-фтиГЕH
17:23 11.08.2025
15 Последния Софиянец
17:24 11.08.2025
16 300
Да каже кои са тия марки, които поевтиняват на тия борси и изобщо са по-евтини, че да купуваме и ние! Къде са тия борси бе, от къде зареждат?
Хората на борсите ли ходят да пазаруват или в магазини и на пазари!!!? Алоооо, кого лъжеш, че нещо поевтинява, като всичко поскъпва по 2-3 в седмица бе!!!
Магазините вдигат цените както си искат и им дреме за някакви комисии и празнословията им! И отгоре на всичко обвинявате хората, че пазарували и така всички цени се повишавали...егати безочието и подигравката...
17:25 11.08.2025
17 Ко стана с великият и независим лев?
Или е на морето!
Коментиран от #19
17:26 11.08.2025
18 ужасТ
17:29 11.08.2025
19 МИ ТОИ
До коментар #17 от "Ко стана с великият и независим лев?":УМРЯЛ МА
17:39 11.08.2025
20 ДАНО ТВОЯТА Е В
До коментар #11 от "Бедняшката русофилска иzмет":ДОЛАРИ
17:40 11.08.2025
21 граф Монте Кристо
17:43 11.08.2025