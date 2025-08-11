Новини
България »
Пътен полицай ескортира родилка от Добрич до болницата във Варна

11 Август, 2025 17:08 576 10

  • пътен полицай-
  • ескортира-
  • родилка-
  • добрич-
  • болница-
  • варна

Пътният полицай от Варна е демонстрирал професионализъм и човечност в критичен момент за семейството

Пътен полицай ескортира родилка от Добрич до болницата във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петя и Марчо Митеви от Добрич вече са родители на близнаците Никола и Матей. Чудото се случи на 8 август в АГ-болницата във Варна след три опита за инвитро процедури.

Без помощта обаче на пътен полицай от Варна, чието име семейството не знае, колата с родилката едва ли е щяла да стигне навреме до болницата. "Без помощта на пътния полицай от Варна едва ли щяхме да стигнем навреме до болницата", разказва Петя Митева, цитирана от БНР.

Благодарността на семейството към Областната дирекция на МВР – Варна е голяма, както и към фондация "Искам бебе" и екипа на проф. Емил Ковачев – управител на здравното заведение.

"Извървеният път е много дълъг, но с мъжът ми не се отказахме", каза Петя, която е щастлива, че родът има продължение. Трите инвитро процедури са били дълго изчакване за семейството, но упоритостта им е била възнаградена с раждането на здравите близнаци.

Случаят показва важността на бързата реакция на службите и взаимопомощта между институциите при спешни медицински случаи. Пътният полицай от Варна е демонстрирал професионализъм и човечност в критичен момент за семейството.


България
  • 1 за това им се плаща и то добре

    4 3 Отговор
    остава и да не помогне

    Коментиран от #4

    17:11 11.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    и много поздрави също на Добричлии-дето уж сме византийци , пък всеки 2ри от тях живее или работи при нас

    17:12 11.08.2025

  • 3 Респект!

    3 3 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #5

    17:15 11.08.2025

  • 4 Прав си!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "за това им се плаща и то добре":

    Те и хлебарите всеки ден пекат хляб за да има с какво да се храним, но никой и думичка не пише за тях. Полицията ни е сбирщина от лентяи и шуробаджанаци.

    Коментиран от #9

    17:16 11.08.2025

  • 5 Смях!

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Респект!":

    На кое казвал браво?! Не знам какво работиш, но едва ли някой ще се сети за теб и ще те отрази в медиите, че си се трудил.

    Коментиран от #6

    17:17 11.08.2025

  • 6 Смях!!!!

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Смях!":

    На кое казваш браво?! Не знам какво работиш, но едва ли някой ще се сети за теб и ще те отрази в медиите, че си се трудил

    17:18 11.08.2025

  • 7 Честита

    3 0 Отговор
    двойна радост на семейството ! Здраве и щастие на всички !

    17:18 11.08.2025

  • 8 Костадинов

    1 0 Отговор
    Аз съм възмутен

    17:20 11.08.2025

  • 9 където има пари и облаги

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    е все така

    17:20 11.08.2025

  • 10 Може пък.......

    0 2 Отговор
    Таткото да е от контингента. А той(контингента) поддържа високия стандарт на родния милюцюнер. Е как да не помогнеш на този дето ти държи стандарта?

    17:33 11.08.2025

