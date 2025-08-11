Пътен полицай ескортира родилка от Добрич до болницата във Варна

Петя и Марчо Митеви от Добрич вече са родители на близнаците Никола и Матей. Чудото се случи на 8 август в АГ-болницата във Варна след три опита за инвитро процедури.

Без помощта обаче на пътен полицай от Варна, чието име семейството не знае, колата с родилката едва ли е щяла да стигне навреме до болницата. "Без помощта на пътния полицай от Варна едва ли щяхме да стигнем навреме до болницата", разказва Петя Митева, цитирана от БНР.

Благодарността на семейството към Областната дирекция на МВР – Варна е голяма, както и към фондация "Искам бебе" и екипа на проф. Емил Ковачев – управител на здравното заведение.

"Извървеният път е много дълъг, но с мъжът ми не се отказахме", каза Петя, която е щастлива, че родът има продължение. Трите инвитро процедури са били дълго изчакване за семейството, но упоритостта им е била възнаградена с раждането на здравите близнаци.

Случаят показва важността на бързата реакция на службите и взаимопомощта между институциите при спешни медицински случаи. Пътният полицай от Варна е демонстрирал професионализъм и човечност в критичен момент за семейството.