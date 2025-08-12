Новини
България »
Тормоз от бившата: Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“

Тормоз от бившата: Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“

12 Август, 2025 08:19 2 272 13

  • тормоз-
  • село-
  • любовници-
  • жена-
  • мъж-
  • кюстендил

При раздялата не сме имали проблеми, единственото е, че тя се опита да каже на жена ми

Тормоз от бившата: Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атакуван с коктейл „Молотов“, бит, заплашван и тормозен. На всичко това е подложен мъж от Кюстендилско, който за да подкрепи твърденията си ни изпрати и кадри от охранителни камери. На тях се виждат част от посегателствата срещу дома му.

Николай Георгиев живее в кюстендилското село Слокощица. Споделя, че преди около 2 години е имал взаимоотношения със съседката си. А след края им са започнали и набезите, уточни "Нова телевизия".

"Счупиха ми камерите, заплашваха ме по различни начини, това не е спирало. Веднъж ме пребиха, а аз не разбирам какъв е проблемът. Никога не съм проявявал насилие към съседката си. Нямам обяснение защо ми е издадена ограничителна заповед за защита заради нея. Ние сме ограда до ограда, на практика не мога да я спазвам - как да съм на 50 метра от дома ѝ, като ни разделят само 15. Самата жена гледа да ме предизвиква. При раздялата не сме имали проблеми, единственото е, че тя се опита да каже на жена ми", разкри Николай.

Мъжът разказва, че последният акт на вандализъм са хвърлени коктейли "Молотов" по автомобила му в неделя сутрин. "Органите на реда работят по случая. Аз съм подал 18 жалби срещу нея, тя срещу мен - 7. Цялото ѝ семейство знае, че колекционирам автомобили в двора си, имат видимост към тях. Полицията каза, че ще изпрати патрулиращ автомобил около дома ми", обясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 9 Отговор
    бьлгаропумашки драми

    Коментиран от #11

    08:20 12.08.2025

  • 2 1234

    29 2 Отговор
    Това е еврогейското законодателство. Само срещу една декларация - обикновено лъжлива една жена може да направи труден животът на мъжа. Естествено , че никой няма да му обърне внимание от властите , най -мног од аму се изсмеят зад гърба. И когато на него му писне и вземе мерки, започват да скачат всички феминистки...

    Коментиран от #3

    08:23 12.08.2025

  • 3 Петър

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Прав сте на 100 процента, лошото е, че изветрялите български евроатлантици няма да ви разберат.

    08:27 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НАРОДА Е КАЗАЛ

    22 1 Отговор
    На съседка и на колежка никога не би да да го даваш.

    08:33 12.08.2025

  • 7 Това е

    24 0 Отговор
    Чисто и просто отмъщение на изоставена жена!

    Коментиран от #8

    08:38 12.08.2025

  • 8 1234

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е":

    Така де, ама ако мъж пребие жената за такова нещо ще има вой до небесата по всички телевизии, а тук - пратила му биячи, причинила материални щети - всяко едно то тези неща е престъление за затвор - и нищо...

    08:46 12.08.2025

  • 9 БеГемот

    11 0 Отговор
    Ранена тигрица...опс бесен хипопотам най вероятно... хихихи....

    08:58 12.08.2025

  • 10 Женската злоба

    3 1 Отговор
    Жената е пьрвият приятел на човека, след кучето разбира се.

    09:00 12.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Перо

    3 1 Отговор
    Това е битовизъм и частен случай, на локално ниво и значение както и работа на РУ на МВР! Защо трябва да занимават цяла БГ с новини в национален ефир по ТВ и новинарски сайтове? Сигурно огромния административен персонал няма какво да прави и цял ден следят социалните мрежи и ни занимават с глупости, да си уплътняват времето!

    09:15 12.08.2025

  • 13 Това с комшийката...

    0 0 Отговор
    Опасна работа! Правил съм го като студент, че бях на квартира. Ама със съседка на собствено жилище се пазя. Защото идва после.

    09:17 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове