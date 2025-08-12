Новини
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от кв. „Симеоново“

12 Август, 2025 14:03 466 4

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от кв. „Симеоново“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

На 13 август (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на редуктор за налягане на ул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Никола Пиколо“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Проф. Боян Ничев, ул. „Горска ела“, ул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, ул. 82, ул. „Шумако“ и ул. „Ягода“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Симеоновско шосе“ на кръстовището с ул. „Босилек“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.


  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    моля моля, и без това софиянци не се къпят и вода не им трябва

    може да я пуснете чак за 9 септемви за манифистацията тогава белким се изкъпят тия миризлифци

    14:05 12.08.2025

  • 2 Коко

    0 1 Отговор
    Тези тъпаци да вземат да направят повече клиентски центрове. За цяла София, имат три!!!!!!
    Б@клици!
    Само знаят да дърпат такси за наготово направена инфраструктура, която дори не поддържат. Само кърлежи, но не и качествени цялостни ремонти, нови съоръжения и тн
    Вън концесионера!
    Паразити!

    Коментиран от #4

    14:10 12.08.2025

  • 3 Коко

    0 0 Отговор
    Тези тъп@ци да вземат да направят повече клиентски центрове. За цяла София, имат три!!!!!!
    Б@клици!
    Само знаят да дърпат такси за наготово направена инфраструктура, която дори не поддържат. Само кърпежи, но не и качествени цялостни ремонти, нови съоръжения и тн
    Вън концесионера!
    Паразити!

    14:11 12.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коко":

    дано водата поскъпне в софия все пак е чиста балканска вода, редно е да е по скъпичка

    софиянци имат много пари

    14:40 12.08.2025

