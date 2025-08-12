Претърсват търговци на оръжия в България заради подозрения за продажби на Русия

В изпълнение на молба за правна помощ от Националното антикорупционно бюро на Украйна, следователи от Националната следствена служба извършват претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната. Акцията е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, съобщиха от прокуратурата.
По информация на БНТ, претърсванията са насочени към търговци на оръжие, за които има съмнения, че са нарушавали международните санкции и са продавали арсенал на Русия. Действията се извършват под надзора на Върховната касационна прокуратура.
В претърсванията участват множество следователи от Националната следствена служба, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Операцията е координирана между българските и украинските власти в рамките на международното сътрудничество.
Украинското Национално антикорупционно бюро разследва схеми за корупция при доставки на оръжие, включително завишаване на цените и злоупотреби в отбранителния сектор. През последните месеци НАБУ разкри няколко мащабни корупционни схеми, включително такава за присвояване на над 15 милиона гривни при закупуване на дронове и електронно оборудване за украинската армия.
България се присъедини към европейските санкции срещу Русия след инвазията в Украйна през февруари 2022 година. Въпреки това, през последните години има съобщения за опити за заобикаляне на ограниченията чрез сложни схеми с посредници.
В края на 2022 година българският парламент одобри предоставяне на военна помощ на Украйна, включително леко оръжие и боеприпаси. Страната досега е изпратила седем пакета военна помощ, като точният списък остава класифициран.
