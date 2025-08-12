Новини
Претърсват търговци на оръжия в България заради подозрения за продажби на Русия
  Тема: Украйна

Претърсват търговци на оръжия в България заради подозрения за продажби на Русия

12 Август, 2025 12:16 1 058 24

Украинското Национално антикорупционно бюро разследва схеми за корупция при доставки на оръжие

Претърсват търговци на оръжия в България заради подозрения за продажби на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В изпълнение на молба за правна помощ от Националното антикорупционно бюро на Украйна, следователи от Националната следствена служба извършват претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната. Акцията е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, съобщиха от прокуратурата.

По информация на БНТ, претърсванията са насочени към търговци на оръжие, за които има съмнения, че са нарушавали международните санкции и са продавали арсенал на Русия. Действията се извършват под надзора на Върховната касационна прокуратура.

В претърсванията участват множество следователи от Националната следствена служба, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Операцията е координирана между българските и украинските власти в рамките на международното сътрудничество.

Украинското Национално антикорупционно бюро разследва схеми за корупция при доставки на оръжие, включително завишаване на цените и злоупотреби в отбранителния сектор. През последните месеци НАБУ разкри няколко мащабни корупционни схеми, включително такава за присвояване на над 15 милиона гривни при закупуване на дронове и електронно оборудване за украинската армия.

България се присъедини към европейските санкции срещу Русия след инвазията в Украйна през февруари 2022 година. Въпреки това, през последните години има съобщения за опити за заобикаляне на ограниченията чрез сложни схеми с посредници.

В края на 2022 година българският парламент одобри предоставяне на военна помощ на Украйна, включително леко оръжие и боеприпаси. Страната досега е изпратила седем пакета военна помощ, като точният списък остава класифициран.


  • 1 Пич

    25 1 Отговор
    Просто ги тормозят ! Защото реално ще ги хванат за шмайзера ! Всеки знаем как става - продава се на неутрална държава , и тя препродава на Русия!!!

    Коментиран от #6

    12:20 12.08.2025

  • 3 мърсула

    22 1 Отговор
    членския внос към 🐷🎃 не е платен

    12:20 12.08.2025

  • 4 Моля що здела

    28 0 Отговор
    Украинското Национално антикорупционно бюро разследва схеми за корупция при доставки на оръжие?!
    Разграден двор !

    12:20 12.08.2025

  • 5 Вашето мнение

    40 0 Отговор
    От статията не става ясно, украйна управлява България, България корумпира украйна или България въоражава Русия? Което от трите да е вярно показва, че страната ни не е суверенна и се управлява от посолства.

    Коментиран от #16

    12:22 12.08.2025

  • 6 Ще те допълня

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А в Банкя при Тиквата и в хотел "Берлин" на Свин.чо, кога ще тарашенето?!

    Коментиран от #10

    12:23 12.08.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    17 2 Отговор
    Българските търговци не продават нито на Украйна, нито на Русия. Продават на трети страни. После оръжията се оказват в Украйна и Русия. С тези пари България е във възход, а матрияла се въргаля по плажовете. Хотелите ми са пълни.

    12:24 12.08.2025

  • 8 Сила

    14 1 Отговор
    ДАНС май се казваше , имаше една структура ,която трябва да защитава националните интереси и да разкрива престъпления срещу националната ни сигурност ....защо пак чужди служби им свършиха работата не тези !!! А заплатите си вървят , привилегии и облаги също .....

    12:24 12.08.2025

  • 9 13-та заплата

    18 2 Отговор
    По искане на нацисткото корупционно бюро в Украйна? Браво на джендърмерията.

    12:25 12.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    Истинския хотел Берлин го разрушиха. Сега на неговото място е хотел Хаят на Доналд Тръмп.

    Коментиран от #20

    12:26 12.08.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    15 1 Отговор
    Купуваме боеприпаси от Сърбия и Босна и ги шиткаме на Украйна и Русия на тройна цена чрез трети страни. Това го знаят и децата. Алъш, вериш.

    12:29 12.08.2025

  • 12 Брава

    13 0 Отговор
    Някой разбра ли нещо от тази тъпия?

    Коментиран от #15

    12:32 12.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Нашите търговци на оръжие са най-добрите в света. Всички са от котилото на Кинтекс.

    12:32 12.08.2025

  • 14 Рошен

    0 12 Отговор
    Най -накрая разбиха тази банда от Украйна ,която се укриваше в село Бели Искър при бивш дипломат с инициали БН
    А три години безнаказано си действаха ,уж машини и техника търгуват
    Браво Митов ,както сега работи МВР никога не е имало такъв стабилен и умен министър

    Коментиран от #17, #23

    12:32 12.08.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Брава":

    Ченгетата отчитат дейност. Няма да открият нищо. Защото няма нищо за откриване.

    12:34 12.08.2025

  • 16 Брава

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Много кратъи и ясен коментар. Поздравления.

    12:35 12.08.2025

  • 17 РОШЕ Е МНОГО СТАБИЛНА

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Рошен":

    ШВЕЙЦАРСКА ФИРМА ЗА ЛЕКАРСТВСА И ХИМИЯ. ВИЕ Я ПУНТИРАТЕ ЗАЩОТО СТЕ ПОРОШЕН А НЕ РОШЕН.....

    12:38 12.08.2025

  • 18 Претърсванията

    6 0 Отговор
    също така са за закупуване на супер високи цени на на оръжие от страна на осрайна. Естествено с цел лична облага на укро-нацитата,под ръководствот на кокаиновия клоун. Апропо турска медия излезе с информация за клоуна, 50 млн. месечно е превеждал в Дубай.

    12:48 12.08.2025

  • 19 Кую

    9 0 Отговор
    Търговията си е търговия.Ще изнасят на който си искат както правят всички.

    12:52 12.08.2025

  • 20 В късният соц,

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    В София имаше два хотела Берлин! Новият до паметника на В. Левски, старият - на пл. Народно събрание

    12:56 12.08.2025

  • 21 Абе нема лабаво

    6 0 Отговор
    Нашите жълтопаветни търговци дават само на х0хлювските фашаги!!!

    12:59 12.08.2025

  • 22 Селянин

    2 0 Отговор
    Ае сега да се разберем, корупцията в Украйна или санкциите срещу Русия?! Щото нещо не ги вържа нещата. И наистина ли сме продавали оръжие на 404, щото всички управляващи дотук се кълняха че такова нещо няма!

    13:07 12.08.2025

  • 23 хитлер

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Рошен":

    Министърка

    13:28 12.08.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор
    Антон Тодоров

    Тарашат руски мекеренца от оръжейния сектор по сигнал на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Чудничко! Отдавна заявявам и пак ще го кажа - трябва много дълбоко координиране на нашите служби с украинските. В света едва ли има други структури, извън тези на Украйна, които да са по-опитни, с по-голям опит и експертиза за парирането на разрушителната дейност на рашистките мекерета и операциите за диверсии и шпионаж на рашисткия Мордор. Опитът на генералите Кирил Буданов (ГУР МОУ), Василий Малюк (СБУ), Игор Иващенко (СВР на Украйна), Виктор Хоренко (ССО) трябва да се превърне в наставление, в "Отче наш" за нашите СВР, ДАНС, ДАР, ССО на БА.

    13:50 12.08.2025

