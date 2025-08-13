Новини
България »
Има ли криза с бензина у нас

Има ли криза с бензина у нас

13 Август, 2025 13:46 379 4

  • криза-
  • горива-
  • бензин

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев се върви към нормализиране на ситуацията с недостига на бензин на някои бензиностанции

Има ли криза с бензина у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев се върви към нормализиране на ситуацията с недостига на бензин на някои бензиностанции. Проблем, за който сигнализират потребители.

"Дори на една да няма продукт, на следваща има. Има достатъчно минерален бензин, дори количествата са над необходимите за страната", каза той пред БТА.

Бенчев посочи, че през последните дни проблемът се състои в това, че има логистични затруднения с доставката на биетанол - добавка, която се влага в бензина. Нормативно е заложено да се влага 10 на сто в бензиновите горива, допълни той.

По думите му причините за липсата на доставката са много и комплексни.

"Образува се една перфектна буря - една фабрика в Унгария затвори, затруднени са доставките и покрай митническите тарифи, производството на суровина също не е много, защото се прави от различни видове земеделска продукция. Освен това България няма и входящо пристанище, точка през която да внася по-големи количества, тоест вносът става с цистерни и съответно всичко това се събра в един момент и се стигна до тази ситуация, която видяхме през миналата седмица, но аз смятам, че проблемът върви към разрешаване, доставките горе-долу са по-нормални, ще отнеме известно време, но вероятно ще се нормализират нещата", каза Бенчев.

Според него проблемите около доставката на биетанол няма да се отразят на цената на горивата и те няма да поскъпнат.

"За последния месец и половина има намаляване на цената на бензина с 1,5 процента и на дизела с около 2 процента, така че за момента няма индикации да се повиши цената", увери той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Няма криза.

    13:48 13.08.2025

  • 2 кои му пука има ли няма ли

    2 2 Отговор
    дано скоро поскъпне тоя бензин ,че не можем да се разминем по тия пътища

    13:49 13.08.2025

  • 3 оня с електричката

    1 0 Отговор
    карам на краден ток , какво ме вълнува вашия бензин?

    Коментиран от #4

    13:50 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове