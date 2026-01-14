Новини
Проф. Огнян Минчев: Радев има интерес политическата криза да се задълбочи

Проф. Огнян Минчев: Радев има интерес политическата криза да се задълбочи

14 Януари, 2026 19:15 783 24

  • проф. огнян минчев-
  • румен радев-

Според политолога темата за евентуално участие на президента в предстоящите избори остава изцяло в сферата на спекулациите

Проф. Огнян Минчев: Радев има интерес политическата криза да се задълбочи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След връщането и на втория проучвателен мандат България навлиза в нов етап на политическа несигурност, а ключовият въпрос остава кога президентът Румен Радев ще връчи третия мандат и дали страната ще върви към бързи избори. Според политолога проф. Огнян Минчев действията на държавния глава ще зависят не само от конституционната процедура, но и от негови собствени политически съображения.

В интервю за „Денят на живо“ проф. Минчев коментира, че президентът разполага с известна свобода във времето и може да избира дали изборите да се проведат в края на март или след Великден – във втората половина на април. „Изборите зависят от това дали Радев иска да ускори процеса по назначаване на служебно правителство и организацията на изборите, или ще се опита да го забави до възможния максимум“, посочи той.

Дебатът - Радев на избори

По думите на политолога темата за евентуално участие на президента Румен Радев в предстоящите избори остава изцяло в сферата на спекулациите. За да се случи подобен сценарий, трябва да са налице две условия – силна протестна вълна и стабилни политически съюзници в следващия парламент. „В момента не виждам изпълнението на нито едно от тези условия“, заяви Минчев.

Той подчерта, че протестиращите, които излизат на улицата, нямат ясна партийна принадлежност и поведението им на избори е трудно предвидимо. „Не виждам и никакви сериозни приготовления от страна на Радев или негов екип за активно участие в политическия терен“, добави политологът.

Според него обаче политическата линия на президента от години е насочена към задълбочаване на кризата. „Независимо дали говорим за партиен проект или за идея за президентска република, политическата стратегия на Радев е свързана със задълбочаваща се институционална криза, в която той остава единствената стабилна и легитимна фигура“, коментира Минчев.

Общи интереси между президента и ПП–ДБ

По отношение на отношенията между президента и „Продължаваме промяната – Демократична България“ проф. Минчев отбеляза, че между тях съществуват краткосрочни и средносрочни общи интереси. Сред тях са изборът на служебен премиер и начинът на провеждане на предстоящия вот.

„Има индикации, че и Радев, и ПП–ДБ настояват за избори, проведени изцяло с машини и с максимално използване на софтуерното отчитане“, посочи той.

Политологът сравни поведението на президента с това на Симеон Сакскобургготски преди изборите през 2001 г. – пълна липса на предварителна информация и изненадващо решение в последния момент. „Радев не го казва директно, но се държи по абсолютно същия начин“, каза Минчев.

Споровете за изборните правила

Проф. Минчев беше категоричен, че промяната на Изборния кодекс непосредствено преди вот е „нелегитимен и опасен подход“.

„Процедурите и технологиите имат значение, но най-важни са политическата отговорност и съгласието между основните политически сили. Политическата борба за начина на провеждане на изборите е абсурдна и контрапродуктивна“, подчерта той.

Може ли парламентът да работи

Според проф. Минчев, въпреки дълбокото противопоставяне, парламентът е длъжен да продължи да работи до изборите заради действащите конституционни промени. Въпреки това той изрази сериозен скептицизъм, че настоящото Народно събрание е способно да взима смислени решения по ключови национални въпроси.


  • 1 ТЪПАК

    20 3 Отговор
    Само разтягане на локуми

    19:19 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бивш военен

    16 2 Отговор
    Вижте само как му е изтънял врата...

    Коментиран от #16, #24

    19:24 14.01.2026

  • 4 Нова Сорос ТВ

    15 3 Отговор
    Тоя пак изпълзе от някое кръчме

    19:24 14.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 1 Отговор
    БРАВО БЕ,НЕГРАМОТНИК....
    АМА ТЕ,ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ТВОИТЕ ЛИДЕРИ СА ВСЕ НЕГРАМОТНИ.....КАТО ЛИДЕРИТЕ СИ.

    19:24 14.01.2026

  • 6 Бялджип

    17 1 Отговор
    Гаданията на този слуга на всички времена, винаги са се проваляли позорно. Това не спира медиите да го канят и го наричат "експерт" ?

    19:25 14.01.2026

  • 7 Тази торба

    12 2 Отговор
    С екскременти пак изпълзя. Отивам да драйфам

    19:25 14.01.2026

  • 8 Кукундрел

    14 1 Отговор
    Политическата криза е такава каквато я направиха ГЕРБ и компания. После Тиква фърли оставка. А компания от БСП и ИТН остана като употребена тоалетна хартия на вожда. Радев няма нищо общо.

    Коментиран от #10, #12

    19:28 14.01.2026

  • 9 .......

    9 2 Отговор
    Случайно попаднал в политиката, направи голяма поразия , насъска Българите един срещу друг.

    19:31 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радефф ше си

    1 4 Отговор
    Ходи на екскурзии с правителствения самолет ,ще куса до последно и май ще вземе да участва за вице с неговото вице.

    19:33 14.01.2026

  • 12 Орколюб

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кукундрел":

    Помните ли кога Мунчо вдигна юмрук, тогава дойде новината, че вече сме в чакалнята на Шенген, а предния ден прокуратурата влезе в преЦедентството по сигнали за действаща руска агентура. След като разтури държавата и предизвика низ от служебни правителства, мунчо направи опит да стопира и еврото с искане за референдум. Сега с влизането ни в Шенген и официалното въвеждане на еврото, хибридната му клетка пак се активира … !!!🤔😤

    Коментиран от #13

    19:36 14.01.2026

  • 13 Не помним

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Орколюб":

    Тия лъжи и небивалици. Помним че Боко тръгна да сваля президента. Народа излезе на улицата.

    Коментиран от #15

    19:40 14.01.2026

  • 14 Ами

    8 0 Отговор
    Не разбирам защо въобще се дава трибуна на този човек.
    Не виждате ли, че не е добре със здравето.

    19:45 14.01.2026

  • 15 Орколюб

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Не помним":

    Румен Радев бе "избран" за президент от Бойко Борисов! След анексирането на Крим тогавашният президент Росен Плевнелиев зае много ясна и твърда позиция срещу това и срещу Русия. За да го накаже "евроатлантикът" Бойко Борисов отказа да го подкрепи за втори мандат и издигна срещу Радев неизбираемата Цецка РабФакова, че да е повече от сигурно избирането на Радев. А за втория му мандат вместо самият Бойко Борисов да се кандидатира срещу Радев и да избави България от "руските шпиони", той застана зад един невзрачен унивеситетски професор и така помогна за преизбирането на Румен Радев!

    19:47 14.01.2026

  • 16 Съгласен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бивш военен":

    Глааад. Само една професорска заплата не стига за дебел врат.

    19:57 14.01.2026

  • 17 големдебил

    1 2 Отговор
    Разбира се,от антибългарин какво може да се очаква.На всичко отгоре иска и да става политик.Мунчо,ти за 10г. не стана чеп за зеле,ама на,пак се буташ за държавната трапеза,Трябва да те е срам да се явяваш пред хората бе.

    Коментиран от #20

    20:11 14.01.2026

  • 18 Теслатъ

    1 0 Отговор
    На крива ракета, Космоса й е виновен! -))))

    20:12 14.01.2026

  • 19 ганев

    2 0 Отговор
    ...Е..ТОЗ...Е КРАЙНО ..ВРЕМЕ..ДА БЪДЕ....ТРЯСНАТ

    20:12 14.01.2026

  • 20 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "големдебил":

    БРАВО..ПРИЗНАХ ТЕ...ДЕБИЛ СИ

    20:14 14.01.2026

  • 21 Точен

    2 0 Отговор
    От неприятните ми Минчев и Радев, никога няма да избера Минчев, дори при опасност за живота ми. За Радев ще пусна само в краен случай, но щом има ВЪЗРАЖДАНЕ ще избера тях...

    20:14 14.01.2026

  • 22 И тоя не си е върнал партийния билет

    0 0 Отговор
    А какъв е твоят интерес, преподавателю по научен комунизъм?
    Радев не е за твойта уста лъжица!

    20:22 14.01.2026

  • 23 Огнян Минчев

    0 0 Отговор
    Не Спряхте цяла година да плюете по Р Радев!

    20:22 14.01.2026

  • 24 Издаваш се

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бивш военен":

    че си от безполезните.Само те обсъждат хората.

    20:23 14.01.2026

