Новини
България »
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

13 Август, 2025 14:59 550 2

  • фалшив сигнал за бомба-
  • самолет-
  • райънер-
  • ryanair-
  • изтребители

Своевременно са събрани данни, че лицето, подало сигнала, е български гражданин, който по информация на негов близък е психически нестабилен

Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германски изтребители "Юрофайтър" са ескортирали самолет Боинг 737-800 на авиокомпания "Райънеър" от София до Лондон (летище "Станстед") с 174 души на борда. Случаят е от 11 август.

Това съобщи БНТ.

Полетът се намирал във въздушното пространство на Австрия и се готвел да влезе в това на Чехия, но не получил разрешение. Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи чешкото.

Докато прелитал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя, които го ескортирали до преминаването му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на пистата на летище "Станстед".

По информация, имало план за атака срещу полета, което довело до отказа на Чехия да допусне самолета в своето въздушно пространство и до ескортирането му от "Юрофайтър"-и над Германия, които обаче не открили нищо необичайно.

Самолетът останал на летище "Станстед" през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Във връзка със случая от Министерството на транспорта и съобщенията и от Министерството на вътрешните работи информират:

На 11 август 2025 г. е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Боинг 737 на авиокомпания "Райънеър", изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, има чуждестранен гражданин, който възнамерява да извърши "лоши неща".

Полицията незабавно уведомява Координационния център на летище "Васил Левски" – София, който от своя страна информира Ръководство на въздушното движение (РВД). Към момента на обаждането самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия.

Своевременно са събрани данни, че лицето, подало сигнала, е български гражданин, който по информация на негов близък е психически нестабилен. На борда на полета, посочен от него (София – Лондон "Станстед"), пътували бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от "Гранична полиция" е установено, че на борда на самолета няма чуждестранни граждани от рискови държави, за каквито се твърди в сигнала.

Подателят, 36-годишен мъж, е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище "Станстед" – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон.

По решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на летище "Васил Левски" – София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Лондон казаха, че

    1 4 Отговор
    човека крещял, аз съм русофил и слава на путин!

    15:04 13.08.2025

  • 2 Единственият начит

    4 1 Отговор
    Единствения начин по който Зеленски може да прекрати преговорите е като се предаде преди тях и те няма да са нужни.

    15:04 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове