Новини
България »
Задържаха шофьора, отнел живота на жена и ранил мъж край Ахелой

Задържаха шофьора, отнел живота на жена и ранил мъж край Ахелой

14 Август, 2025 08:21 904 4

  • задържан-
  • шофьор-
  • катастрофа-
  • жертви

След издирване той е задържан в автомобила си в момент, в който се опитва да заличава част от следите по превозното средство

Задържаха шофьора, отнел живота на жена и ранил мъж край Ахелой - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

77-годишна жена почина, а мъж на същата възраст е в болница със счупени ребра след катастрофа на пътя Поморие – Несебър.

Инцидентът става минути преди полунощ. Двамата са се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря бяга от местопроизшествието. След издирване той е задържан в автомобила си в момент, в който се опитва да заличава част от следите по превозното средство.

„В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Направени са му и кръвни проби”, посочи началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.

Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка „задържане под стража” за срок от 72 часа. Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    5 5 Отговор
    И кой е по-виновен? Без светлоотразителни жилетки как да ги види! Сигурно и светлини е нямал мотопеда.

    Коментиран от #2

    08:37 14.08.2025

  • 2 И аз съм щофьор

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Ако на пътя изскочи куче,коза или друго животно със светлини ли трябва да бъде.

    08:44 14.08.2025

  • 3 с мотопедка е рисково

    2 2 Отговор
    да тръгнат от софия до несебър . да обикалят нощем . с джип е по сигурно и надежна . германците измислиха сюв за да е по спокоен света . такива инциденти са чести . пътя не е бил осветен . нищо че е курорт . високи цени и богаташи . мотористи и тротонетки се придвижват между трафика . не е забранено . но не е имало катаджии . да регулират бесни шофьори . така и на околовръсното се блъскат .

    08:46 14.08.2025

  • 4 народопсихология на велосипедиста

    3 0 Отговор
    В тъмното ТОЙ е длъжен да ме види, защото иначе ще ме лежи! Отнася се за пешехопдци и велосипедисти и мотопедисти и .. сти.

    След като в тъмното пешеходеца облечен от глава до пети в черно вижда фаровете на МПС, значи и водача го вижда.

    Или...?

    08:54 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове