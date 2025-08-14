Задържаха шофьора, отнел живота на жена и ранил мъж край Ахелой

77-годишна жена почина, а мъж на същата възраст е в болница със счупени ребра след катастрофа на пътя Поморие – Несебър.
Инцидентът става минути преди полунощ. Двамата са се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря бяга от местопроизшествието. След издирване той е задържан в автомобила си в момент, в който се опитва да заличава част от следите по превозното средство.
„В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Направени са му и кръвни проби”, посочи началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.
Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка „задържане под стража” за срок от 72 часа. Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #2
08:37 14.08.2025
2 И аз съм щофьор
До коментар #1 от "Коста":Ако на пътя изскочи куче,коза или друго животно със светлини ли трябва да бъде.
08:44 14.08.2025
3 с мотопедка е рисково
08:46 14.08.2025
4 народопсихология на велосипедиста
След като в тъмното пешеходеца облечен от глава до пети в черно вижда фаровете на МПС, значи и водача го вижда.
Или...?
08:54 14.08.2025