Лекари от Пловдив извадиха рибена кост от езика на мъж, заседнала преди 3 месеца

Лекари от УМБАЛ "Каспела" в Пловдив извадиха рибена кост от езика на мъж, която е била заседнала 3 месеца и предизвикала тежка инфекция, съобщава Нова телевизия.

Мъжът постъпил в Клиниката по УНГ към болницата със силни болки в гърлото, затруднено говорене и преглъщане, придружени с висока температура. Месеци по-рано пациентът изпитвал същите симптоми, които излекувал с прием на антибиотик.

По време на прегледа си спомнил, че консумирал шаран и предположил, че погълнал кост, но не потърсил медицинска помощ, тъй като тогава не изпитал силна болка. Прегледът установил подут и болезнен език, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика, и абсцес в близост.

Поради тази причина лекарите предприели спешна операция и костта е успешно отстранена, заедно със значително количество гной. След интервенцията пациентът бил лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което довело до бързо възстановяване.

Началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев коментира, че това е изключително рядък случай, понеже рибената кост е мигрирала навътре в мускулатурата на езика, където е останала скрита и е предизвикала абсцес.