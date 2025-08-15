Новини
Лекари от Пловдив извадиха рибена кост от езика на мъж, заседнала преди 3 месеца

15 Август, 2025 15:07 455 4

Поради тази причина лекарите предприели спешна операция и костта е успешно отстранена

Лекари от Пловдив извадиха рибена кост от езика на мъж, заседнала преди 3 месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекари от УМБАЛ "Каспела" в Пловдив извадиха рибена кост от езика на мъж, която е била заседнала 3 месеца и предизвикала тежка инфекция, съобщава Нова телевизия.

Мъжът постъпил в Клиниката по УНГ към болницата със силни болки в гърлото, затруднено говорене и преглъщане, придружени с висока температура. Месеци по-рано пациентът изпитвал същите симптоми, които излекувал с прием на антибиотик.

По време на прегледа си спомнил, че консумирал шаран и предположил, че погълнал кост, но не потърсил медицинска помощ, тъй като тогава не изпитал силна болка. Прегледът установил подут и болезнен език, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика, и абсцес в близост.

Поради тази причина лекарите предприели спешна операция и костта е успешно отстранена, заедно със значително количество гной. След интервенцията пациентът бил лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което довело до бързо възстановяване.

Началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев коментира, че това е изключително рядък случай, понеже рибената кост е мигрирала навътре в мускулатурата на езика, където е останала скрита и е предизвикала абсцес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 1 Отговор
    изчакал си реда чуека

    15:09 15.08.2025

  • 2 pусофил

    1 1 Отговор
    ас затова консумирам само риби без кости !

    15:10 15.08.2025

  • 3 По заповед на щуката

    1 1 Отговор
    Това ни е върховата медицина. Антибиотик и операция за рибена кост. Три месеца томографии, болници, изследвания по клиничната пътека за рибени кости. Дано са се научили младите специализанти. Утре четете за вадене на трънче и пломбиране на зъб с информационна система с изкуствен интелект.

    15:16 15.08.2025

  • 4 явер

    1 1 Отговор
    За какви идиоти става въпрос, три месеца стоял с костта. От българина по-голям глупак няма, а иначе сме с претенции за всичко.

    15:17 15.08.2025

