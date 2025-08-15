Новини
Машинистът от дерайлиралия влак: Инфраструктурата е под всякаква критика

15 Август, 2025 15:42 1 402 17

  • влак-
  • цистерни-
  • дизел-
  • нафта-
  • катастрофа

На мястото работиха 20 пожарни екипа, които успяха да овладеят огъня за час и половина

Машинистът от дерайлиралия влак: Инфраструктурата е под всякаква критика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Машинистът на товарния влак, който дерайлира и се запали тази сутрин в Хасковско, разкри, че композицията се е движила с нормална скорост - 58 км/ч при позволени 60 км/ч. Христо Христов, който има 38 години опит в професията, заяви пред bTV, че това е най-сериозното произшествие в кариерата му.

"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата," разказа машинистът за момента на дерайлирането. Инцидентът се случи около 5:00 часа тази сутрин край село Пясъчево, когато осем цистерни с дизелово гориво се запалиха.

По думите на Христо Христов, инфраструктурата в района е "под всякаква критика" и това не е първият подобен случай. "38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие," каза още опитният машинист.

"Добре, че не беше газ и нямаше взрив," допълни той, като подчерта, че последствията можеха да бъдат много по-тежки.

Товарната композиция с 34 вагона и два локомотива превозваше дизелово гориво от Варна до Белозем. При дерайлирането няколко цистерни се обърнаха и се самозапалиха. На мястото работиха 20 пожарни екипа, които успяха да овладеят огъня за час и половина.

Транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че не вярва скоростта да е била фактор за дерайлирането. "Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай," каза министърът.

Няма пострадали хора, а населените места в района не са били в опасност. Предстои разследване за установяване на точните причини за инцидента.


България
  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    9 3 Отговор
    Машинистът от дерайлиралия влак: Инфраструктурата е под всякаква критика.

    Важното е да даваме УРка да ни "пази"от Мецан.

    15:44 15.08.2025

  • 2 Чудя

    22 0 Отговор
    се , че все още има машинисти , които не се предават и все още работят в тази ужасни условия !

    15:45 15.08.2025

  • 3 зелен петел

    12 0 Отговор
    Тя и България е под всякаква критика.

    15:47 15.08.2025

  • 4 696

    11 2 Отговор
    И все разследвате причините, причините сте вие.

    15:48 15.08.2025

  • 5 Пецо

    14 1 Отговор
    А стига бе верно ли ;Д то цялото БДЖ е под всякаква критика...България сигурно е единствената държава която не е еня за железниците и...Даже Индия сигурно е по добре от нас. Ама па сме у клубо на богатите :Д

    15:49 15.08.2025

  • 6 Вакарел

    4 0 Отговор
    НКЖИ - вижте релсите под моста преди гара Вакарел, там са се наклонили релсите скандално, а ежедневно преминават пътнически влакове и ще стане някоя беля!!!!

    15:53 15.08.2025

  • 7 1888

    3 7 Отговор
    Пак цистерни и пак Булмаркет.И в Хитрино беше виновна инфрастуктурата,а се оказа,че машинистите спя и се движат с разпломбирано устройство за бдителност.Когаъо влизаш в крива и в стрелка,която е преддвидена за 40 км./ч.,а ти навлизаш с 80 км./ч. докато возиш цистерни,които тежат близо 100 тона,тогава физиката си казва думата.И сега няма да бъде по различно.

    Коментиран от #16

    15:55 15.08.2025

  • 8 Не може да бъде !!!!!!!

    11 0 Отговор
    Тоя машинист знае ли , че е ремонтирана , цялата железопътна мрежа е България ?????? И парите са окрадени до последния лев от крадливите ни управляващи !!!!!!!!

    15:57 15.08.2025

  • 9 Боко (неуловимия) тайния крадец

    5 2 Отговор
    Защо ревеш бе некадърник , ти си виновен и тебе ще съдят ! А парите за ремонта са у шкафа при мен на сигурно място !

    15:58 15.08.2025

  • 10 Инж1

    8 0 Отговор
    Това са резултатите от "мъдрото управление" на Боко-Т и неговата хунта(ГРОБ).

    16:02 15.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    6 0 Отговор
    Цялата инфраструктура можеше отдавна да се направи само с едно чекмедже на боко тиквата

    16:14 15.08.2025

  • 13 604

    1 0 Отговор
    Скоро ново хитрино...ми то не мой само да се краде иска и поддръжко....ганя обича само сухото...не овича да поддържа, а да краде парата за поддръжка..

    16:20 15.08.2025

  • 14 Сейфти

    0 0 Отговор
    Ганийо обича лафа: Еуи му майката. И после стават ето такива работи. И си знае, че нищо няма последва за последствията.

    16:25 15.08.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Далаверите на Булмаркет и Инсаойл.

    16:26 15.08.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "1888":

    33 цистерни по 40 тона, не са 100 тона а 1320 тона.

    16:28 15.08.2025

  • 17 Коментиращ

    0 0 Отговор
    Ако питате катаджиите и колегите им за железниците, движението винаги е с несъобразена скорост с пътните условия!
    Мафията крадяща кинтите от инфраструктурата, "няма никаква вина" (поне според бг овладените институции)!

    16:47 15.08.2025

