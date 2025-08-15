Машинистът от дерайлиралия влак: Инфраструктурата е под всякаква критика.

Машинистът на товарния влак, който дерайлира и се запали тази сутрин в Хасковско, разкри, че композицията се е движила с нормална скорост - 58 км/ч при позволени 60 км/ч. Христо Христов, който има 38 години опит в професията, заяви пред bTV, че това е най-сериозното произшествие в кариерата му.
"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата," разказа машинистът за момента на дерайлирането. Инцидентът се случи около 5:00 часа тази сутрин край село Пясъчево, когато осем цистерни с дизелово гориво се запалиха.
По думите на Христо Христов, инфраструктурата в района е "под всякаква критика" и това не е първият подобен случай. "38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие," каза още опитният машинист.
"Добре, че не беше газ и нямаше взрив," допълни той, като подчерта, че последствията можеха да бъдат много по-тежки.
Товарната композиция с 34 вагона и два локомотива превозваше дизелово гориво от Варна до Белозем. При дерайлирането няколко цистерни се обърнаха и се самозапалиха. На мястото работиха 20 пожарни екипа, които успяха да овладеят огъня за час и половина.
Транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че не вярва скоростта да е била фактор за дерайлирането. "Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай," каза министърът.
Няма пострадали хора, а населените места в района не са били в опасност. Предстои разследване за установяване на точните причини за инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
Важното е да даваме УРка да ни "пази"от Мецан.
15:44 15.08.2025
2 Чудя
15:45 15.08.2025
3 зелен петел
15:47 15.08.2025
4 696
15:48 15.08.2025
5 Пецо
15:49 15.08.2025
6 Вакарел
15:53 15.08.2025
7 1888
Коментиран от #16
15:55 15.08.2025
8 Не може да бъде !!!!!!!
15:57 15.08.2025
9 Боко (неуловимия) тайния крадец
15:58 15.08.2025
10 Инж1
16:02 15.08.2025
12 Тома
16:14 15.08.2025
13 604
16:20 15.08.2025
14 Сейфти
16:25 15.08.2025
15 Данко Харсъзина
16:26 15.08.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "1888":33 цистерни по 40 тона, не са 100 тона а 1320 тона.
16:28 15.08.2025
17 Коментиращ
Мафията крадяща кинтите от инфраструктурата, "няма никаква вина" (поне според бг овладените институции)!
16:47 15.08.2025