Машинистът от дерайлиралия влак: Инфраструктурата е под всякаква критика.

Машинистът на товарния влак, който дерайлира и се запали тази сутрин в Хасковско, разкри, че композицията се е движила с нормална скорост - 58 км/ч при позволени 60 км/ч. Христо Христов, който има 38 години опит в професията, заяви пред bTV, че това е най-сериозното произшествие в кариерата му.

"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата," разказа машинистът за момента на дерайлирането. Инцидентът се случи около 5:00 часа тази сутрин край село Пясъчево, когато осем цистерни с дизелово гориво се запалиха.

По думите на Христо Христов, инфраструктурата в района е "под всякаква критика" и това не е първият подобен случай. "38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие," каза още опитният машинист.

"Добре, че не беше газ и нямаше взрив," допълни той, като подчерта, че последствията можеха да бъдат много по-тежки.

Товарната композиция с 34 вагона и два локомотива превозваше дизелово гориво от Варна до Белозем. При дерайлирането няколко цистерни се обърнаха и се самозапалиха. На мястото работиха 20 пожарни екипа, които успяха да овладеят огъня за час и половина.

Транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че не вярва скоростта да е била фактор за дерайлирането. "Не мисля, че скоростта, с която влакът се е движел, е била фактор за дерайлирането в този случай," каза министърът.

Няма пострадали хора, а населените места в района не са били в опасност. Предстои разследване за установяване на точните причини за инцидента.