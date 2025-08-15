Новини
Калин Стоянов: Човешки животи можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията ми за новите водачи

Калин Стоянов: Човешки животи можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията ми за новите водачи

15 Август, 2025 21:14 647 30

  • калин стоянов-
  • катастрофи-
  • жертви

Тези предложения не получиха одобрение и през лятото на 2025 г. във Временната комисия по безопасност на движението, където някои колеги в типичен адвокатски стил обявиха, че това било „дискриминационно“ спрямо младите шофьори и изказаха други подобни безумни аргументи

Калин Стоянов: Човешки животи можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията ми за новите водачи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е Успение Богородично, или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, посветен на Божията майка. Нека Света Богородица закриля всички нас! За съжаление, празникът днес беше помрачен от поредното брутално убийство на пътя този път в самия център на София.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, който коментира тежката катастрофа в София, при която кола влетя в автобус на градския транспорт. Ето какво още сподели той:

"Тази нощ, в 01:45 ч., 21-годишният криминално проявен Виктор Данаилов Илиев, получил свидетелство за управление на МПС на 1 август 2025 г. (преди две седмици), управлявайки изключително мощен автомобил Audi RS 5 (4.2 TFSI, 449 к.с.), се е движил със скорост около 170 км/ч. Той удря странично автобус на градския транспорт, който е изчаквал на червен сигнал.

Ударът е бил толкова силен, че автомобилът е навлязъл с повече от половината си дължина в средната част на автобуса и дори се е издигнал на повече от метър над земята. В резултат от сблъсъка един човек е загинал на място, двама са с опасност за живота, а други трима са ранени.

В рамките на по-малко от месец това е втори тежък инцидент след тройното убийство в Разград, отново причинено от начинаещ шофьор.

Четири човешки живота можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията, които още като министър на вътрешните работи внесох относно новите водачи:

- задължителен период на шофиране с придружител;

- забрана за управление в тъмната част на денонощието (от 22:00 ч. до 06:00 ч.);

- ограничение на мощността на автомобила, който могат да управляват.

Тези предложения не получиха одобрение и през лятото на 2025 г. във Временната комисия по безопасност на движението, където някои колеги в типичен адвокатски стил обявиха, че това било „дискриминационно“ спрямо младите шофьори и изказаха други подобни безумни аргументи.

Снощната катастрофа обаче съчетава и трите фактора, срещу които предупреждавах:

- нов шофьор с книжка от две седмици;

- управление в тъмната част на денонощието (01:46 ч.);

- автомобил с мощност 449 к.с.

Няколко факта за извършителя на пътното убийство:

- криминално проявен;

- 6 нарушения по ЗДВП за едва две седмици шофьорски стаж;

- два светофара преди удара е преминал на червен сигнал;

- скъсан на първото си явяване на теоретичния изпит за шофьор;

- на 21 години управлява автомобил на стойност около 100 000 лв.

Необходимо е незабавно да бъдат извършени проверки, а при нужда и процесуално-следствени действия срещу автошколата, „обучила“ този пътен убиец. За сведение, това е ЕТ „Николай Начев“, с инструктор Николай Велев Начев, който трябва да даде много отговори.

Многократно съм посочвал, че едни от най-тежките пътнотранспортни произшествия се причиняват именно от нови водачи. Крайно време е да се въведат строги мерки за ограничаване на риска, който те представляват за всички участници в движението".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде уЛево

    14 0 Отговор
    mърльо !
    ПропаднАла държавата без теб.

    21:15 15.08.2025

  • 2 шишиту

    15 0 Отговор
    колко е приказливо тея дни моето момче

    Коментиран от #18

    21:16 15.08.2025

  • 3 гост

    9 0 Отговор
    НАП да провери от къде "авера" - собственик има парите за такъв автомобил !

    21:17 15.08.2025

  • 4 Новак

    9 1 Отговор
    Дядо ми е циганин, баща ми е циганин, а аз съм бил ром заради политкоректност? Айде бе! Нека не се обиждаме!

    21:18 15.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Минах край Пирогов.Пълно е със скъпи коли с кардараши в защита на тяхното момче.

    Коментиран от #8, #19

    21:19 15.08.2025

  • 6 Пешо от панелката

    11 0 Отговор
    Калине, ти си гь3

    Коментиран от #9

    21:21 15.08.2025

  • 7 Помак

    6 0 Отговор
    Ако ,ако ,ако ...е защо не си скъсахте ризите бе ..само ланканици ..мафията гроп+гру + ДПС ни завладя през 2008 или 2009 и сега си има държава..помашка ! ...ако знаеше Авустрия и Германия каква е истината тука ,щяха да напуснат ЕС ! ...за сметка на тях Велика Британия се усети че е в един съюз с мързеливи мафиоти ,мутри и дървени философи и го напусна най демонстративно !

    21:23 15.08.2025

  • 8 Шопскси

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дано скоро не се налага преливане на кръв. То само от тяхната ще има поне за седмица. Ужас . Там са за да се ослушат кого да подкупват и да дават кръв за техния и за момичето с него . А то е коза на МВР да се разговори ,когато може.

    21:24 15.08.2025

  • 9 продължение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо от панелката":

    Ужасно смрадлив.

    21:26 15.08.2025

  • 10 Горски

    7 0 Отговор
    21 годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават. Превръщаме се в гето от клиповете на афро американските рапъри.

    Коментиран от #16

    21:26 15.08.2025

  • 11 Сър Стенли Ройс

    2 0 Отговор
    Я да се повика за коментар доцента по всичкология Милен Иванов - той от два месеца агитира, че няма проблем водачи да карат пияни и дрогирани...

    21:27 15.08.2025

  • 12 Умре

    4 0 Отговор
    Циганката, дет го хвалеше Калинчо и почна сам да се дали!

    21:27 15.08.2025

  • 13 ЕЙ ТОЯ Е СЪПАРТИЕЦ НА РОМА

    3 0 Отговор
    СКУПЕНА КНИЖКА И КЛИПОВЕ С ДРИФТОВЕ ОЩЕЕЕ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕ КНИЖКА.

    21:27 15.08.2025

  • 14 Плащат хората

    3 0 Отговор
    Да вземат книжка. Учи се всеки. Логиката е такава . Не всеки става за шофьор . Тези теми са лоши . Наглите не ги ли намират . Там има нещо. Кока милиони, сигнали. Старото усещане за бандити .

    21:28 15.08.2025

  • 15 Чеп за зеле не става от вас!

    4 0 Отговор
    Гответе си оставките!

    21:29 15.08.2025

  • 16 Яшар

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Горски, бъди така добър и да споменеш и другите инциденти .не че харесвам санарадниците си ,но първо удари в собствения си етнос ..знам ли и теб къв си

    Коментиран от #26

    21:29 15.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    🚔 И как тези закони щяха да спрат снощното ПРЕСТЪПЛЕНИЕ🤔❗
    Както е нарушил редица ограничения- така щеше да наруши и предложените‼️
    Круме, Крумеее, къде си Круме❗

    21:29 15.08.2025

  • 18 Чип и Дейл

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "шишиту":

    И все същият празен поглед.

    21:31 15.08.2025

  • 19 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти дистанцираш ли се от сина ти ???

    21:33 15.08.2025

  • 20 Перо

    1 7 Отговор
    Човекът беше кадърен професионалист, но не знам защо Радев го нарочи, че бил човек на Пеевски и го вкара на сила в неговия екип! Обкръжението на Радев е 100 пъти по-некадърно и криминално!

    Коментиран от #21

    21:33 15.08.2025

  • 21 Буха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Кадърен е само в клозета

    21:35 15.08.2025

  • 22 ГОСТ

    5 0 Отговор
    тоя го видяхме гледащи си филма при големите неразбории при мач на националите пълна нула и без дори да се извини за безхаберието си.

    21:37 15.08.2025

  • 23 Българин

    4 0 Отговор
    Бля, бля, и пак бля.

    21:39 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никой

    1 2 Отговор
    Но защо се прехвърля вината - всеки може да направи това - дали е 1 година стаж или 10 - един колега си направи катастрофа след 20 години автомобилен стаж.

    Гаранция от катастрофа - няма. Ти шибнат спирачките на кьораво - мен ми са изпускали спирачки. Не се огледаш . същото.

    Тук има - скорост - не може. Не може да спре - няма значение - 10 години стаж ли 80 години стаж ли.

    Коментиран от #29

    21:41 15.08.2025

  • 26 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Яшар":

    Айде като и толкова много умен ти ги кажи, защо чакаш някой друг да ти поднесе информацията на тепсия. Напъни си сивото вещество и малкото мозъчни клетки, ако имаш такива и ги спомени. Аз не съм от вашия ромски етнос, ти си представител.

    Коментиран от #28

    21:47 15.08.2025

  • 27 Тоя

    3 0 Отговор
    тотално не е у ред ! Да се маща от дето е дошъл и да не се показва никога в Парламента и из медиите ! Свръх наглост на този мургавел ! Ни очи , ни срама !

    21:53 15.08.2025

  • 28 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Горски":

    Пишеш избирателно. това исках да кажа .

    21:53 15.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Не сравнявай удар с +20 и удар с +120 над ограничение❗
    На бас, че това шафиаторче дори не може да сметне за колко секунди изминава 100 метра при скоростта с която е карал❗
    А дали има понятие колко е спирачният път на автомобил движещ се с 200км/ч няма да коментирам❗

    21:56 15.08.2025

  • 30 Айде мазния л.....з...ач

    0 0 Отговор
    Пак изпълзя......Този път Радев не ти ли е виновен бе мекотело долно

    21:59 15.08.2025

