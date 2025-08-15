Калин Стоянов: Човешки животи можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията ми за новите водачи

Днес е Успение Богородично, или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, посветен на Божията майка. Нека Света Богородица закриля всички нас! За съжаление, празникът днес беше помрачен от поредното брутално убийство на пътя този път в самия център на София.
Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, който коментира тежката катастрофа в София, при която кола влетя в автобус на градския транспорт. Ето какво още сподели той:
"Тази нощ, в 01:45 ч., 21-годишният криминално проявен Виктор Данаилов Илиев, получил свидетелство за управление на МПС на 1 август 2025 г. (преди две седмици), управлявайки изключително мощен автомобил Audi RS 5 (4.2 TFSI, 449 к.с.), се е движил със скорост около 170 км/ч. Той удря странично автобус на градския транспорт, който е изчаквал на червен сигнал.
Ударът е бил толкова силен, че автомобилът е навлязъл с повече от половината си дължина в средната част на автобуса и дори се е издигнал на повече от метър над земята. В резултат от сблъсъка един човек е загинал на място, двама са с опасност за живота, а други трима са ранени.
В рамките на по-малко от месец това е втори тежък инцидент след тройното убийство в Разград, отново причинено от начинаещ шофьор.
Четири човешки живота можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията, които още като министър на вътрешните работи внесох относно новите водачи:
- задължителен период на шофиране с придружител;
- забрана за управление в тъмната част на денонощието (от 22:00 ч. до 06:00 ч.);
- ограничение на мощността на автомобила, който могат да управляват.
Тези предложения не получиха одобрение и през лятото на 2025 г. във Временната комисия по безопасност на движението, където някои колеги в типичен адвокатски стил обявиха, че това било „дискриминационно“ спрямо младите шофьори и изказаха други подобни безумни аргументи.
Снощната катастрофа обаче съчетава и трите фактора, срещу които предупреждавах:
- нов шофьор с книжка от две седмици;
- управление в тъмната част на денонощието (01:46 ч.);
- автомобил с мощност 449 к.с.
Няколко факта за извършителя на пътното убийство:
- криминално проявен;
- 6 нарушения по ЗДВП за едва две седмици шофьорски стаж;
- два светофара преди удара е преминал на червен сигнал;
- скъсан на първото си явяване на теоретичния изпит за шофьор;
- на 21 години управлява автомобил на стойност около 100 000 лв.
Необходимо е незабавно да бъдат извършени проверки, а при нужда и процесуално-следствени действия срещу автошколата, „обучила“ този пътен убиец. За сведение, това е ЕТ „Николай Начев“, с инструктор Николай Велев Начев, който трябва да даде много отговори.
Многократно съм посочвал, че едни от най-тежките пътнотранспортни произшествия се причиняват именно от нови водачи. Крайно време е да се въведат строги мерки за ограничаване на риска, който те представляват за всички участници в движението".
