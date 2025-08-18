Илия Тодоров: Това е абсурд. Не може някой с 6 нарушения, още преди да вземе книжка, след това да няма никакви проблеми

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Виктор Илиев за тежката катастрофа в София от петък, когато автомобилът му се вряза в автобус на градския транспорт и загина един пътник - лекар от Сирия.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Вчера в София имаше мълчаливо бдение на мястото, където стана бруталната катастрофа, в която загина лекарят Иса Али.

„Това не е каскада, а една кола, която се движи като снаряд, като торпедо. Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо. Този човек екзекутира буквално сирийския гражданин, лекар, който е дошъл тук вероятно да бяга от война, за да дойде да го убият в автобуса, докато се прибира може би от работа. Един водач, който за две седмици е натрупал 6 нарушения, преди да вземе книжка е имал още 6 други нарушения“, коментира пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По думите на Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи единият проблем у нас е дали всички часове по кормуване се дават, а другият е как преминават изпитите.

„Това е абсурдно. Не може някой с 6 нарушения, още преди да вземе книжка, след това да няма никакви проблеми. В едната посока има начални стъпки с дигитализацията на обучението, но все още има възможност за практики да се въвеждат ръчно тези часове. Другият проблем – това е обществена тайна, че има корупция и че пари срещу книжки се дават. Този проблем не се решава толкова трудно, въпросът може да се реши за няколко месеца – пускат се 50 тайни клиента, които да се обучават в произволни школи в цялата страна и когато се поиска от този курсист сума за изпит съответно да се намеси прокуратурата. Когато се арестуват 20 служителя даяджии и преподаватели на 20 школи това ще се разчуе бързо и когато получат присъди тази практика ще приключи“, каза Тодоров.

По думите на Диана Русинова у нас има фалшиви учебни центрове и никой не желае да спазва правилата.

Всичко тръгва от семейството, от ранните години на възпитанието на децата и превенцията, посочи бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев.

„Ами ако този същият водач, който се натресе като снаряд в автобуса, беше починал? Сега родителите му го защитават, бил добро дете. Ако той беше починал? Цялата махала щеше да е пред болницата и да обвинява докторите, че не са го спасили. А сега за кой да плачем – за сирийския гражданин, хуманен лекар, който почина и за тези, които берат душа в болница с тежки наранявания“, заяви Тенев.

Според него и до ден днешен по столични булеварди шофьори си правят състезания кой ще мине на червен светофар без да бъде ударен от автомобил.