Илия Тодоров: Това е абсурд. Не може някой с 6 нарушения, още преди да вземе книжка, след това да няма никакви проблеми

18 Август, 2025 11:03 679 9

„Това не е каскада, а една кола, която се движи като снаряд, като торпедо. Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо", коментира и Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Виктор Илиев за тежката катастрофа в София от петък, когато автомобилът му се вряза в автобус на градския транспорт и загина един пътник - лекар от Сирия.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Вчера в София имаше мълчаливо бдение на мястото, където стана бруталната катастрофа, в която загина лекарят Иса Али.

„Това не е каскада, а една кола, която се движи като снаряд, като торпедо. Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо. Този човек екзекутира буквално сирийския гражданин, лекар, който е дошъл тук вероятно да бяга от война, за да дойде да го убият в автобуса, докато се прибира може би от работа. Един водач, който за две седмици е натрупал 6 нарушения, преди да вземе книжка е имал още 6 други нарушения“, коментира пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По думите на Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи единият проблем у нас е дали всички часове по кормуване се дават, а другият е как преминават изпитите.
„Това е абсурдно. Не може някой с 6 нарушения, още преди да вземе книжка, след това да няма никакви проблеми. В едната посока има начални стъпки с дигитализацията на обучението, но все още има възможност за практики да се въвеждат ръчно тези часове. Другият проблем – това е обществена тайна, че има корупция и че пари срещу книжки се дават. Този проблем не се решава толкова трудно, въпросът може да се реши за няколко месеца – пускат се 50 тайни клиента, които да се обучават в произволни школи в цялата страна и когато се поиска от този курсист сума за изпит съответно да се намеси прокуратурата. Когато се арестуват 20 служителя даяджии и преподаватели на 20 школи това ще се разчуе бързо и когато получат присъди тази практика ще приключи“, каза Тодоров.
По думите на Диана Русинова у нас има фалшиви учебни центрове и никой не желае да спазва правилата.

Всичко тръгва от семейството, от ранните години на възпитанието на децата и превенцията, посочи бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев.

„Ами ако този същият водач, който се натресе като снаряд в автобуса, беше починал? Сега родителите му го защитават, бил добро дете. Ако той беше починал? Цялата махала щеше да е пред болницата и да обвинява докторите, че не са го спасили. А сега за кой да плачем – за сирийския гражданин, хуманен лекар, който почина и за тези, които берат душа в болница с тежки наранявания“, заяви Тенев.

Според него и до ден днешен по столични булеварди шофьори си правят състезания кой ще мине на червен светофар без да бъде ударен от автомобил.


  • 1 Кьорав в КАТ не служи

    15 0 Отговор
    Задавам си въпрос, "Как контролните органи спират автомобил за проверка, установяват, че няма аптечка и пожарогасител, но не установяват, че лицето зад волана не е собственик на автомобила, за 15 дни е събрал кент флаш роял от глоби, много е весел и прочие?"

    11:08 18.08.2025

  • 2 Въпрос

    15 0 Отговор
    А оня с атв-то къде блъсна хората на родното ни море що си е в къщи?

    11:09 18.08.2025

  • 3 натрашпиц

    10 0 Отговор
    Тъй кат ги гледам на снимката...за пореден ден умниците коментират...то не еше средна скорост,незнам си кво там и какво в крайна сметка -със 200 в автобуса,странично!!!Ай да видим колко години ще му дадат,дали изобщо ще лежи...

    11:10 18.08.2025

  • 4 Оня с рикията

    9 0 Отговор
    За нито един сиганин няма да плача. Ще плача за сирийския лекар, той заслужава...

    11:12 18.08.2025

  • 5 така е

    3 0 Отговор
    но е докторски проблем . като караш спиш ли , не . гледаш и въртиш накъдето вървиш . а тук имаме газ . или каквото ненаркотично е взел . може много неща . списъкът е в министерство на младещта и спорта . вещество и количество . за санкция и без . просто е . титаник уби 3200 човека заради мърливост на капитана . гунди затри котков от гъзария . инцидент е различно от дрогиран и пян водач . щом газта влиза в списъка е забранен . лесно е . но кой е дилърът . на шофьори ли да дава . е това е въпроса . ако друг го е обгазил . сам ли е вдишал . колко . доктор не ще да изясни .

    11:15 18.08.2025

  • 6 Още не са разбрали

    2 0 Отговор
    Че огромният проблем на българите е дупката, комбинация от липса на възпитание и образование, чудовищна повсеместна корупция и тотално беззаконие. Това няма оправяне. Скоро това и събратята му циганеетта ще заемат високи позиции в управлението, по-скоро анархията в страната. 40 години демокрация? Да се смееш ли, да плачеш ли?!

    11:24 18.08.2025

  • 7 Факт

    4 0 Отговор
    Кой му е дал диплома, книжка и автомобил? Часовете по кормуване дават достатъчно време на инструктора да опознае водача. Неговият глас е рашеващ при преминаване на изпита. Тестовете не могат да бъдат преминати без добро разбиране на правилата. Как е минал всичко това?

    11:24 18.08.2025

  • 8 Може ,, може

    3 0 Отговор
    Тиквата граби БГ 20 год. И си купува вота и депутати.

    11:26 18.08.2025

  • 9 МхтоМхто

    1 0 Отговор
    Не мога да твърдя с абсолютна сигурност дали е така, но циганите си купуват книжките. Повечето не могат да четат и пишат на БГ - как вземат листовките? Още повече аз циганин в учебна кола не съм виждал. Ако греша, моля да ме поправите.

    11:36 18.08.2025

