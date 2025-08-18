Борислав Гуцанов: Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия

Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия, смята министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той поздрави миньорите по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан", посочи БТА.
По думите на Гуцанов заетите в минния бранш заслужават уважение. "Не знам дали има по-мъжка професия и заради това в нашето министерство винаги се оценяват хората, които са под земята, под вода и в небето", каза той.
Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия. Голяма част от войните, на които сме свидетели, се извършават заради редките метали, суровини, минерали, енергийните ресурси и това е причина за всички тези военни действия, отбеляза министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #3
15:07 18.08.2025
2 важното е че от първи сме със евро
най европа ни храни нато ни брани
ние само ще лежим по диваните и щеПРЪЦКАМЕ
15:08 18.08.2025
3 ЕВГЕНИ МИНЧЕВ
До коментар #1 от "Сандо":НЯМА ПО МЪЖКА ОТ ДВАМА МЪЖЕ В КРЕВАТА
15:12 18.08.2025
4 Това
15:14 18.08.2025
5 Деса Мерцедеса
Коментиран от #7
15:18 18.08.2025
6 Тома
15:21 18.08.2025
7 Мно го ми е интересно
До коментар #5 от "Деса Мерцедеса":Защо всички се натискат да стават милиционери а никой не иска да става минъор
Сигурно щото милиционерите вземат големи заплати и пенсии, и имат по големи привилегии - и " работят повече"
Коментиран от #12
15:46 18.08.2025
8 в кратце
15:54 18.08.2025
9 инж. Ганчо Илков
15:56 18.08.2025
10 гушан гушанов
и изработване на нови чекмеджета
15:59 18.08.2025
11 Нинова
16:00 18.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.