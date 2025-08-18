Борислав Гуцанов: Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия

Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия, смята министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той поздрави миньорите по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан", посочи БТА.

По думите на Гуцанов заетите в минния бранш заслужават уважение. "Не знам дали има по-мъжка професия и заради това в нашето министерство винаги се оценяват хората, които са под земята, под вода и в небето", каза той.

Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия. Голяма част от войните, на които сме свидетели, се извършават заради редките метали, суровини, минерали, енергийните ресурси и това е причина за всички тези военни действия, отбеляза министърът.