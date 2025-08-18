Новини
България »
Борислав Гуцанов: Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия

18 Август, 2025 15:04 566 12

  • борислав гуцанов-
  • миньор-
  • празник-
  • професия

Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия

Борислав Гуцанов: Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия, смята министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той поздрави миньорите по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан", посочи БТА.

По думите на Гуцанов заетите в минния бранш заслужават уважение. "Не знам дали има по-мъжка професия и заради това в нашето министерство винаги се оценяват хората, които са под земята, под вода и в небето", каза той.

Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия. Голяма част от войните, на които сме свидетели, се извършават заради редките метали, суровини, минерали, енергийните ресурси и това е причина за всички тези военни действия, отбеляза министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    10 1 Отговор
    Истинската мъжка професия е жиголо!В останалите могат да се използват и жени.

    Коментиран от #3

    15:07 18.08.2025

  • 2 важното е че от първи сме със евро

    4 1 Отговор
    време е закриваме мините и руниците

    най европа ни храни нато ни брани

    ние само ще лежим по диваните и щеПРЪЦКАМЕ

    15:08 18.08.2025

  • 3 ЕВГЕНИ МИНЧЕВ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    НЯМА ПО МЪЖКА ОТ ДВАМА МЪЖЕ В КРЕВАТА

    15:12 18.08.2025

  • 4 Това

    7 0 Отговор
    нещо , бетер най - обиграната маман , заговорило за мъжка професия с лъжливата си уста ! Безсрамие !

    15:14 18.08.2025

  • 5 Деса Мерцедеса

    3 1 Отговор
    Има - милиционер или фатмак от армията.

    Коментиран от #7

    15:18 18.08.2025

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Гуци пак се изходи.Никакъв срам след като беше навремето в ареста

    15:21 18.08.2025

  • 7 Мно го ми е интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Деса Мерцедеса":

    Защо всички се натискат да стават милиционери а никой не иска да става минъор
    Сигурно щото милиционерите вземат големи заплати и пенсии, и имат по големи привилегии - и " работят повече"

    Коментиран от #12

    15:46 18.08.2025

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Минната индустрия няма как да с женски професии. В мините прически,маникюр и грим не правят.Бельо и рокли също не се демонстрират. Мис "Копачка",като конкурс няма. Така,че минната индустрия си е мъжка.

    15:54 18.08.2025

  • 9 инж. Ганчо Илков

    2 0 Отговор
    Гуцанов, всяка Професия, която е свързана с Материалното Производство е за Уважение. Изказването Ви за мъжка или женска Професия и тяхното Степенуване е много глупаво. Професията на Работника винаги е за Уважение, но не Той определя Характера на Икономиката. Наложително е Бизнесмените да проявяват същият Професионализъм и да скъсат Политическите Привилегии, които ги правят Олигарси. Минната Промишленост, като се започне от Геоложките Проучвания и се стигне до получаването на Крайният Продукт, създава Суровина. По нататък, кой Печели от Суровината? Би трябвало преди всичко, Българските Машиностроителни Предприятия. Има ли ги на Пазара? Канадците, Разработват с Български Миньори Златните находища и извличат ценни метали, дори по-скъпи от златото. Печели ли Държавата от Дългосрочните Концесии? Упражнява ли се Екологичен Контрол включително Рекултивацията и Хвостохранилищата. Съхраняват ли се Архивите на Минногеоложките Проучвания? Хидрогеоложките Карти ползват ли се за Решаване Проблемите с Обезводняването? Минната Промишленост нарушава Водоснабдяването, кой Компенсира нормалното Водоснабдяване в Районите на Миннодобивните Предприятия? Къде е Държавата като Регулативен Фактор? По тези Въпроси, Правителството няма Думи.

    15:56 18.08.2025

  • 10 гушан гушанов

    2 0 Отговор
    Едва ли има по-слака професия от тази в обществено поръчковата индустрия
    и изработване на нови чекмеджета

    15:59 18.08.2025

  • 11 Нинова

    1 0 Отговор
    Този и Трътлестия аз ги създадох !

    16:00 18.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

