Променят движението по част от АМ "Марица"

19 Август, 2025 07:41 571 3

Мария Атанасова

Въвежда се временна преорганизация на движение при 83-и км на АМ "Марица" в посока Пловдив.

Органичението ще важи на 19 август от 10:30 часа и ще продължи в рамките на 40 минути до 11:10 часа.

Причината за промяната на движението е профилактика на тол камера в участъка на област Хасково, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение.


