Променят движението по част от АМ "Марица"

Въвежда се временна преорганизация на движение при 83-и км на АМ "Марица" в посока Пловдив.
Органичението ще важи на 19 август от 10:30 часа и ще продължи в рамките на 40 минути до 11:10 часа.
Причината за промяната на движението е профилактика на тол камера в участъка на област Хасково, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение.
1 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!
07:44 19.08.2025
2 хаберих
07:53 19.08.2025
3 Бонуси за АПИ
08:48 19.08.2025