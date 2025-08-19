Новини
Днес се възстановява движението по виадукта при 36-и км на АМ „Хемус“ в посока София

19 Август, 2025 15:36 581 3

  • коренишки дол-
  • виадукт-
  • ам хемус

Ремонтирани са горното и долното строене на виадуктите

Днес се възстановява движението по виадукта при 36-и км на АМ „Хемус“ в посока София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес – 19 август, около 18 ч. ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт „Коренишки дол“ при 36-и км на АМ „Хемус“. Ще бъдат пуснати за преминаване две ленти в участъка. Довършителните дейности по съоръжението ще продължат да се изпълняват в следващите 2 седмици като те ще извършват поетапно в аварийната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

Припомняме, че в средата на януари т. г. започнаха неотложни дейности по три съоръжения между 33-и и 36-и км на магистралата. В края на юли завърши ремонта в платното за столицата на два от виадуктите и движението по тях беше възстановено. Днес приключва работата по долното и горното строене и на моста при 36-и км. До този момент и на трите съоръжения на АМ „Хемус“ не бяха извършвани ремонти от пускането им експлоатация в края на 70-те години на миналия век.

Ремонтирани са горното и долното строене на виадуктите. Извършените дейности по горното строене включват подмяна на бетонови плочи, полагане на нови хидроизолация, асфалтова настилка, тротоарни конзоли и маркировка. Монтирани са нови парапети, ограничителни системи и пътни знаци. Ремонтните дейности на долното строене са на носещата конструкция, колоните, ригелите и стъпките на колоните.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.


България
  • 1 гражданин

    3 0 Отговор
    На едно място възстановяват , а на други две затварят.

    15:41 19.08.2025

  • 2 Сталин

    3 0 Отговор
    Тези виадукти откакто почина Тодор Живков са постоянно в ремонт и постоянно потрошени,мутрите на Тиквата "строители" на магистрали откраднаха милиарди от тези "ремонти"

    15:59 19.08.2025

  • 3 УРА ГОСПОДА

    2 0 Отговор
    Боко и Шиши много откраднаха, но и малко и лошо построиха.

    16:30 19.08.2025

