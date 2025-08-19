Отново оперираха жената, пострадала при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”

Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота, съобщават от Нова телевизия.
Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали тя според
Лекарите ли са сгрешили че вече не се изписали или съдът е бил зависим.
Коментиран от #10
19:55 19.08.2025
2 Тоалетната хартия
Коментиран от #3, #9
20:05 19.08.2025
5 ЕЙ ЗА ТВА ХОРТА ВЛИЗАТ
20:22 19.08.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #13, #14, #17
20:22 19.08.2025
7 Перо
20:23 19.08.2025
8 Оффф
20:23 19.08.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Тоалетната хартия":Познавам майката и бащата. Свестни хора. А уранови мини в България отдавна няма.
Коментиран от #38
20:24 19.08.2025
10 Мнение
До коментар #1 от "Нали тя според":Има несъответствие между правна оценка и медицинската реалност!
Когато съдът определя, че дадено лице е с „средна телесна повреда“, това се базира на юридическата дефиниция, а не задължително на тежестта в медицинския смисъл. Според Наказателния кодекс на България, „средна телесна повреда“ може да включва счупвания, операции, дълготрайни болки и страдания, но не непременно животозастрашаващо състояние.
Проблемът е, че тази правна дефиниция често не съответства на усещането за справедливост, особено когато пострадалите са в критично състояние и претърпяват многократни операции.
Коментиран от #16, #19
20:27 19.08.2025
11 Корупция и "чадър" в разследването...
20:28 19.08.2025
12 Съдът за пореден път
20:30 19.08.2025
13 Рогачев
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Да защитиш извършителя заради възрастта му, без дори да споменеш болката на пострадалите – 4-годишно дете в критично състояние, тежко ранена майка, още две деца и човек със счупен таз – е цинично и безчувствено. Никой не иска „всички младежи в затвора“, а справедливост спрямо действията на всеки, независимо от възрастта или роднинските връзки.
Коментиран от #18
20:30 19.08.2025
14 Гневен
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":18-годишен не е дете по закон. Има право да гласува, да сключва договори, да кара моторни превозни средства – значи носи отговорност за действията си. Ако си позволиш да караш електрическо АТВ по тротоар и да прегазиш 5 души – трябва да понесеш последствия.
Подобни коментари само наливат масло в огъня на гнева и недоверието в правосъдието. Не става дума за „злоба“, а за болка, гняв и настояване за справедливост. И обществото има пълното право да го изисква.
20:31 19.08.2025
15 Справедливост
20:33 19.08.2025
16 Друго мнение
До коментар #10 от "Мнение":В случаят няма "средна телесна повреда",а терористичен акт с много пострадали!Каква е разликата между талибана врязал се в талпата и милиционерското галено синче?
20:34 19.08.2025
17 Перо
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":С тоя джендърски боклук повече ли ще прокопса? Животни!
20:37 19.08.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Рогачев":Да сгази хора по невнимание може да се случи на всеки. Включително на теб и на мен. Да не дава Господ. Никой не е застрахован от такава беда.
Коментиран от #20, #22, #25, #27, #29, #36
20:37 19.08.2025
19 Така е! Това е Тежка телесна повреда!!
До коментар #10 от "Мнение":В този случай:
Жената е в критично състояние, претърпява множество операции
Детето също е в опасност за живота
Това не отговаря на дефиницията за "Средна телесна повреда", а много по-вероятно – на Тежка.
Защо тогава е определена като "средна"?
• Умишлено занижаване на квалификацията от разследващите органи
• Опит да се намали вината на обвиняемия
• Влияние върху разследването (обвиняемият е син на полицай).
Ако пострадалите са в животозастрашаващо състояние, това трябва да се квалифицира като тежка телесна повреда. Ако не е – това буди сериозни съмнения за обективността и независимостта на разследването.
20:37 19.08.2025
20 Пич,
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":ти по тротоарите ли караш?
20:41 19.08.2025
21 Невнимание с висока скорост?
Тези „невнимателни“ действия имат тежки последствия – четиригодишно дете и майка му са в критично състояние! Няма как да говорим за случайност, когато резултатът е толкова катастрофален. Ако тази „невнимателност“ се толерира, тогава в България няма да има справедливост, а само безнаказаност.
Отговорността трябва да е строга, независимо от възрастта или статуса на виновния. Иначе подобни трагедии ще се повтарят.
20:41 19.08.2025
22 Альооъ
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Това е абсолютна простотия и лицемерие да се омаловажава едно зверско прегазване на пешеходци! Кой, по дяволите, се качва с АТВ на тротоар — място за хора, а не за машини — и не осъзнава риска? Това не е детска игра, а безумно и убийствено поведение!
Да поставиш живота на невинни хора на карта, включително на четиригодишно дете, и после да се оправдаваш с „невнимание“ е обида към здравия разум и към самите жертви! Това е безотговорност, която трябва да бъде наказана с цялата строгост на закона!
Ако това „невнимание“ остане без тежки последици, значи в България животът на хората е абсолютно без стойност, а престъпниците – безнаказани! Време е държавата да спре да защитава виновниците с оправдания и да започне да защитава жертвите!
20:43 19.08.2025
23 Трагедия и беззаконие
20:43 19.08.2025
24 Данко Харсъзина
Чукайте на дърво и думайте "Да не съм на мястото на родителите".
Коментиран от #26, #30, #32, #33, #34
20:44 19.08.2025
25 Чалга
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":и газ ? Това невнимание ли е ? На място с поток от хора , деца , туристи , почиващи ? Това не може на всеки да се случи , но на всеки смятащ се за привилегирован , че е над закона , или пък е надрусан , пиян или просто човешкия живот за него няма стойност , а личното му удоволствие !
20:48 19.08.2025
26 Ти да не си невменяем?
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Не всеки кара АТВ бясно по тротоарите!
20:48 19.08.2025
28 Възмутен
Няма как да ми се обяснява, че „можело да се случи на всеки“. Не може! Отговорните шофьори пазят себе си и другите, а такива като този — не заслужават снизхождение, а строгото наказание, което да ги спре от повторение.
20:49 19.08.2025
29 Възмутен
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Аз не карам по тротоарите, спазвам знаците и ограниченията, намалям скоростта на завоите и винаги съм нащрек, особено край деца, защото знам колко са непредвидими. Този синковец обаче не само, че не спазва правилата, а направо се е метнал с АТВ-то върху жена и деца на тротоара! Това не е просто „невнимание“, а брутална безотговорност и пренебрежение към живота на хората!
Няма как да ми се обяснява, че „можело да се случи на всеки“. Не може! Отговорните шофьори пазят себе си и другите, а такива като този — не заслужават снизхождение, а строгото наказание, което да ги спре от повторение.
20:50 19.08.2025
30 Лемънс
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Всеки трябва да носи последствията за безотговорното и опасно поведение. Няма място за оправдания, когато нараняваш или застрашаваш живота на невинни хора. Справедливостта не е въпрос на лично мнение, а на закон и морал. Безотговорността има цена — и тя трябва да се плати!
Не става въпрос за „смърт, затвор, бесене“, а за справедливост и отговорност — за да не умират невинни и да не страдат семейства! Ако наказанията не се прилагат стриктно, подобни трагедии ще се повтарят, а жертвите ще са още повече.
Когато стане дума за човешки животи, личните истории не трябва да служат за оправдание, а за предупреждение — че всяка безотговорност има цена, която трябва да бъде платена!
20:54 19.08.2025
31 Мнение
Трябва истинска работа, а не да си измиват ръцете с някакви законодателни промени.
Съжалявам за пострадалите хора в този инцидент, както и при всяко друго ПТП.
Смятам, че винаги е много важно да се разбере истинската причина за всяко ПТП, особено ако има и загинали или пострадали.
Лошото е че в БГ не се прави това, а се вземат някакви общи и неадекватни, но популистки мерки защото е по-лесно и за да се успокои обществото временно. Затова мерките досега не са дали никакъв резултат.
Убеден съм, че и новите промени също няма да дадат никакъв резултат, защото не са насочени към истински причини за ПТП-тата и това ще се потвърди скоро.
20:57 19.08.2025
32 Знаеш ли правилника за движение по пътищ
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Когато се качиш да шофираш, ти трябва да си наясно, че носиш отговорност не само за своя живот, а за живота и здравето на пътниците, които возиш и другите участници в движението около теб - пешеходци, колоездачи, другите водачи на превозните средства около тебе. Не можеш да лежиш на оправданието "на всеки може да се случи"! Не, не може, ако си в кондиция, шофираш отговорно и спазваш правилника за движение по пътищата!!
20:59 19.08.2025
33 Съд и Затвор! Безкомпромисно!
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Шофьорската небрежност и безотговорност не са случайност, а избор, който може да струва човешки животи. И точно затова всеки трябва да понесе своята отговорност, без извинения и компромиси!
21:02 19.08.2025
34 Радул
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Това не може да се случи на всеки, но се случва на тези, които се смятат за привилегировани — над закона, над морала, или пък са надрусани, пияни и без капка уважение към човешкия живот!
Това не е просто инцидент — това е престъпно безразсъдство и арогантност, която струва човешки животи! Ако обществото не се надигне срещу такива, трагедиите ще се множат.
21:04 19.08.2025
35 Панчо
Този ако беше в Германия отдавна щеше да е в затвора!! Ама тук в България се вихри корупция навсякъде и сигурно майка му и баща му се опитват да го измъкнат с врэзки в съда, при взимането на пробата за наркотици и в мвр...
21:14 19.08.2025
36 Не се заблуждавай, човече!!!!
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Да прегазиш хора „по невнимание“ НЕ може да се случи на всеки! Това се случва само на пияните, дрогираните и на тези, които не спазват Правилника за движение по пътищата! А правилникът ясно казва, че когато видиш деца на тротоара, трябва да си нащрек и да намалиш скоростта — защото децата са непредвидими и животът им е най-важен!
Тези, които си позволяват да игнорират тези правила, не заслужават снисхождение, а строги наказания! Отговорността на пътя е задължително условие за безопасността на всички.
21:20 19.08.2025
37 Въпрос
Не е там където е потенциално опасно - за да предупреждава, за да предотвратява ПТП или да спре някой олигофрен, както е във всяка една друга държава, в която съм карал.
Тя е там където има знак 40 на безопасен широк път, защото е по-лесно, за да те прецака и за да събере някой лев.
Няма да се оправят нещата така.
Коментиран от #39
21:20 19.08.2025
38 Всеки носи отговорност за постъпките си!
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Какво значение има, че майката и бащата били „свестни хора“? Това ли трябва да ни кара да съжаляваме престъпника? Семейното му положение няма никакво отношение към факта, че е причинил тежка вреда! Отговорността е лична и никой не може да се скрие зад името или качествата на близките си. Майката и бащата не играят никаква роля в самия инцидент и не трябва да влияят на справедливостта!
21:24 19.08.2025
39 Херо
До коментар #37 от "Въпрос":Не може до всеки и.ди.о.т да стои полицай!
Всеки носи отговорност за своите постъпки!
21:26 19.08.2025