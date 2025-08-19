Новини
Отново оперираха жената, пострадала при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”

19 Август, 2025 19:47 1 056 39

Състоянието на жената и на детето ѝ остава критично

Отново оперираха жената, пострадала при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг” - 1
Илюстративна снимка: EPA/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота, съобщават от Нова телевизия.
Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.


България
  • 1 Нали тя според

    25 0 Отговор
    Българският независим и истински в кавички съд е със средна телесна повреда. Защо трябва да ѝ бъде правена операция след операция.
    Лекарите ли са сгрешили че вече не се изписали или съдът е бил зависим.

    Коментиран от #10

    19:55 19.08.2025

  • 2 Тоалетната хартия

    17 0 Отговор
    Тоя 18 годишен, син на башибозука, трябва да е в Белене или урановите мини до умиране!!!

    Коментиран от #3, #9

    20:05 19.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕЙ ЗА ТВА ХОРТА ВЛИЗАТ

    2 1 Отговор
    С НОЖОВЕ В ПОКИЦЕЙСКИ КЪЩИ Е КОЛЯТ КВОТ ДОКОПАТ...

    20:22 19.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    1 20 Отговор
    Много сте злобни. Това момче още е ученик. Ами вкарайте всички младежи в затвора и нацията ще прокопса.

    Коментиран от #13, #14, #17

    20:22 19.08.2025

  • 7 Перо

    12 0 Отговор
    Тоя свинчок, син на селските боклуци, трябва да го пребият и линчуват, преди правосъдието! Унтерменши от бандитската демокрация! Второ поколение боклук!

    20:23 19.08.2025

  • 8 Оффф

    5 0 Отговор
    Те пък едни лекари в Бургаската болница...Що не я закараха в София, в Пирогов...

    20:23 19.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Тоалетната хартия":

    Познавам майката и бащата. Свестни хора. А уранови мини в България отдавна няма.

    Коментиран от #38

    20:24 19.08.2025

  • 10 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нали тя според":

    Има несъответствие между правна оценка и медицинската реалност!
    Когато съдът определя, че дадено лице е с „средна телесна повреда“, това се базира на юридическата дефиниция, а не задължително на тежестта в медицинския смисъл. Според Наказателния кодекс на България, „средна телесна повреда“ може да включва счупвания, операции, дълготрайни болки и страдания, но не непременно животозастрашаващо състояние.
    Проблемът е, че тази правна дефиниция често не съответства на усещането за справедливост, особено когато пострадалите са в критично състояние и претърпяват многократни операции.

    Коментиран от #16, #19

    20:27 19.08.2025

  • 11 Корупция и "чадър" в разследването...

    11 0 Отговор
    Домашният арест при толкова тежък инцидент, с пострадали в критично състояние, допълнително засилва съмненията за протекция и липса на справедливост.

    20:28 19.08.2025

  • 12 Съдът за пореден път

    12 0 Отговор
    Прояви свинщина!

    20:30 19.08.2025

  • 13 Рогачев

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Да защитиш извършителя заради възрастта му, без дори да споменеш болката на пострадалите – 4-годишно дете в критично състояние, тежко ранена майка, още две деца и човек със счупен таз – е цинично и безчувствено. Никой не иска „всички младежи в затвора“, а справедливост спрямо действията на всеки, независимо от възрастта или роднинските връзки.

    Коментиран от #18

    20:30 19.08.2025

  • 14 Гневен

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    18-годишен не е дете по закон. Има право да гласува, да сключва договори, да кара моторни превозни средства – значи носи отговорност за действията си. Ако си позволиш да караш електрическо АТВ по тротоар и да прегазиш 5 души – трябва да понесеш последствия.
    Подобни коментари само наливат масло в огъня на гнева и недоверието в правосъдието. Не става дума за „злоба“, а за болка, гняв и настояване за справедливост. И обществото има пълното право да го изисква.

    20:31 19.08.2025

  • 15 Справедливост

    10 0 Отговор
    Много хора в България усещат, че правосъдието не защитава пострадалите, а често облагодетелства силните и влиятелните. Точно затова се раждат такива въпроси и съмнения – не защото хората не разбират закона, а защото усещат липса на морална и човешка справедливост.

    20:33 19.08.2025

  • 16 Друго мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    В случаят няма "средна телесна повреда",а терористичен акт с много пострадали!Каква е разликата между талибана врязал се в талпата и милиционерското галено синче?

    20:34 19.08.2025

  • 17 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    С тоя джендърски боклук повече ли ще прокопса? Животни!

    20:37 19.08.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Рогачев":

    Да сгази хора по невнимание може да се случи на всеки. Включително на теб и на мен. Да не дава Господ. Никой не е застрахован от такава беда.

    Коментиран от #20, #22, #25, #27, #29, #36

    20:37 19.08.2025

  • 19 Така е! Това е Тежка телесна повреда!!

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    В този случай:
    Жената е в критично състояние, претърпява множество операции
    Детето също е в опасност за живота
    Това не отговаря на дефиницията за "Средна телесна повреда", а много по-вероятно – на Тежка.
    Защо тогава е определена като "средна"?
    • Умишлено занижаване на квалификацията от разследващите органи
    • Опит да се намали вината на обвиняемия
    • Влияние върху разследването (обвиняемият е син на полицай).
    Ако пострадалите са в животозастрашаващо състояние, това трябва да се квалифицира като тежка телесна повреда. Ако не е – това буди сериозни съмнения за обективността и независимостта на разследването.

    20:37 19.08.2025

  • 20 Пич,

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    ти по тротоарите ли караш?

    20:41 19.08.2025

  • 21 Невнимание с висока скорост?

    4 0 Отговор
    Това не оправдава нищо! Когато караш мощно АТВ и се качиш на тротоара, където има хора – това е безразсъдство и опасно поведение с потенциал да убие! Да прегазиш жена, дете и други пешеходци не е просто грешка, а резултат от липса на отговорност и уважение към живота и здравето на другите хора!
    Тези „невнимателни“ действия имат тежки последствия – четиригодишно дете и майка му са в критично състояние! Няма как да говорим за случайност, когато резултатът е толкова катастрофален. Ако тази „невнимателност“ се толерира, тогава в България няма да има справедливост, а само безнаказаност.
    Отговорността трябва да е строга, независимо от възрастта или статуса на виновния. Иначе подобни трагедии ще се повтарят.

    20:41 19.08.2025

  • 22 Альооъ

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Това е абсолютна простотия и лицемерие да се омаловажава едно зверско прегазване на пешеходци! Кой, по дяволите, се качва с АТВ на тротоар — място за хора, а не за машини — и не осъзнава риска? Това не е детска игра, а безумно и убийствено поведение!
    Да поставиш живота на невинни хора на карта, включително на четиригодишно дете, и после да се оправдаваш с „невнимание“ е обида към здравия разум и към самите жертви! Това е безотговорност, която трябва да бъде наказана с цялата строгост на закона!
    Ако това „невнимание“ остане без тежки последици, значи в България животът на хората е абсолютно без стойност, а престъпниците – безнаказани! Време е държавата да спре да защитава виновниците с оправдания и да започне да защитава жертвите!

    20:43 19.08.2025

  • 23 Трагедия и беззаконие

    7 0 Отговор
    Ако (да пази Господ), някой беше прегазил мюлюцюнерккото синче по същия начин, дори и по невнимание, дори и много да съжалява после, дори и да е в тежка депресия след това, досега вече щеше да е осъден и римляните да му са се изредили поне по три пъти в панделата, а човека щеше да мисли за самоубийство

    20:43 19.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Мой много близък човек беше като вас тук в този форум. За всяко едно нещо "смърт, затвор, бесене, разстрел". Докато преди няколко месеца синът му не уби двама човека при катастрофа. Сега е мирен и тих.
    Чукайте на дърво и думайте "Да не съм на мястото на родителите".

    Коментиран от #26, #30, #32, #33, #34

    20:44 19.08.2025

  • 25 Чалга

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    и газ ? Това невнимание ли е ? На място с поток от хора , деца , туристи , почиващи ? Това не може на всеки да се случи , но на всеки смятащ се за привилегирован , че е над закона , или пък е надрусан , пиян или просто човешкия живот за него няма стойност , а личното му удоволствие !

    20:48 19.08.2025

  • 26 Ти да не си невменяем?

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Не всеки кара АТВ бясно по тротоарите!

    20:48 19.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Възмутен

    4 0 Отговор
    Аз не карам по тротоарите, спазвам знаците и ограниченията, намалям скоростта на завоите и винаги съм нащрек, особено край деца, защото знам колко са непредвидими. Този синковец обаче не само, че не спазва правилата, а направо се е метнал с АТВ-то върху жена и деца на тротоара! Това не е просто „невнимание“, а брутална безотговорност и пренебрежение към живота на хората!
    Няма как да ми се обяснява, че „можело да се случи на всеки“. Не може! Отговорните шофьори пазят себе си и другите, а такива като този — не заслужават снизхождение, а строгото наказание, което да ги спре от повторение.

    20:49 19.08.2025

  • 29 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Аз не карам по тротоарите, спазвам знаците и ограниченията, намалям скоростта на завоите и винаги съм нащрек, особено край деца, защото знам колко са непредвидими. Този синковец обаче не само, че не спазва правилата, а направо се е метнал с АТВ-то върху жена и деца на тротоара! Това не е просто „невнимание“, а брутална безотговорност и пренебрежение към живота на хората!
    Няма как да ми се обяснява, че „можело да се случи на всеки“. Не може! Отговорните шофьори пазят себе си и другите, а такива като този — не заслужават снизхождение, а строгото наказание, което да ги спре от повторение.

    20:50 19.08.2025

  • 30 Лемънс

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Всеки трябва да носи последствията за безотговорното и опасно поведение. Няма място за оправдания, когато нараняваш или застрашаваш живота на невинни хора. Справедливостта не е въпрос на лично мнение, а на закон и морал. Безотговорността има цена — и тя трябва да се плати!
    Не става въпрос за „смърт, затвор, бесене“, а за справедливост и отговорност — за да не умират невинни и да не страдат семейства! Ако наказанията не се прилагат стриктно, подобни трагедии ще се повтарят, а жертвите ще са още повече.
    Когато стане дума за човешки животи, личните истории не трябва да служат за оправдание, а за предупреждение — че всяка безотговорност има цена, която трябва да бъде платена!

    20:54 19.08.2025

  • 31 Мнение

    1 0 Отговор
    Проблема няма да се реши, докато не се намери истинската причина за него и не се отстрани.
    Трябва истинска работа, а не да си измиват ръцете с някакви законодателни промени.
    Съжалявам за пострадалите хора в този инцидент, както и при всяко друго ПТП.
    Смятам, че винаги е много важно да се разбере истинската причина за всяко ПТП, особено ако има и загинали или пострадали.
    Лошото е че в БГ не се прави това, а се вземат някакви общи и неадекватни, но популистки мерки защото е по-лесно и за да се успокои обществото временно. Затова мерките досега не са дали никакъв резултат.
    Убеден съм, че и новите промени също няма да дадат никакъв резултат, защото не са насочени към истински причини за ПТП-тата и това ще се потвърди скоро.

    20:57 19.08.2025

  • 32 Знаеш ли правилника за движение по пътищ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Когато се качиш да шофираш, ти трябва да си наясно, че носиш отговорност не само за своя живот, а за живота и здравето на пътниците, които возиш и другите участници в движението около теб - пешеходци, колоездачи, другите водачи на превозните средства около тебе. Не можеш да лежиш на оправданието "на всеки може да се случи"! Не, не може, ако си в кондиция, шофираш отговорно и спазваш правилника за движение по пътищата!!

    20:59 19.08.2025

  • 33 Съд и Затвор! Безкомпромисно!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Шофьорската небрежност и безотговорност не са случайност, а избор, който може да струва човешки животи. И точно затова всеки трябва да понесе своята отговорност, без извинения и компромиси!

    21:02 19.08.2025

  • 34 Радул

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Това не може да се случи на всеки, но се случва на тези, които се смятат за привилегировани — над закона, над морала, или пък са надрусани, пияни и без капка уважение към човешкия живот!
    Това не е просто инцидент — това е престъпно безразсъдство и арогантност, която струва човешки животи! Ако обществото не се надигне срещу такива, трагедиите ще се множат.

    21:04 19.08.2025

  • 35 Панчо

    1 0 Отговор
    Нози престъпник, който сгази 5-ма души хич не ми го оправдавайте. Най-вероятно е бил и дрогиран, но са го "покрили"!!
    Този ако беше в Германия отдавна щеше да е в затвора!! Ама тук в България се вихри корупция навсякъде и сигурно майка му и баща му се опитват да го измъкнат с врэзки в съда, при взимането на пробата за наркотици и в мвр...

    21:14 19.08.2025

  • 36 Не се заблуждавай, човече!!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Да прегазиш хора „по невнимание“ НЕ може да се случи на всеки! Това се случва само на пияните, дрогираните и на тези, които не спазват Правилника за движение по пътищата! А правилникът ясно казва, че когато видиш деца на тротоара, трябва да си нащрек и да намалиш скоростта — защото децата са непредвидими и животът им е най-важен!
    Тези, които си позволяват да игнорират тези правила, не заслужават снисхождение, а строги наказания! Отговорността на пътя е задължително условие за безопасността на всички.

    21:20 19.08.2025

  • 37 Въпрос

    1 0 Отговор
    Къде е полицията в тази битка? Да ви кажа ли?
    Не е там където е потенциално опасно - за да предупреждава, за да предотвратява ПТП или да спре някой олигофрен, както е във всяка една друга държава, в която съм карал.
    Тя е там където има знак 40 на безопасен широк път, защото е по-лесно, за да те прецака и за да събере някой лев.
    Няма да се оправят нещата така.

    Коментиран от #39

    21:20 19.08.2025

  • 38 Всеки носи отговорност за постъпките си!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Какво значение има, че майката и бащата били „свестни хора“? Това ли трябва да ни кара да съжаляваме престъпника? Семейното му положение няма никакво отношение към факта, че е причинил тежка вреда! Отговорността е лична и никой не може да се скрие зад името или качествата на близките си. Майката и бащата не играят никаква роля в самия инцидент и не трябва да влияят на справедливостта!

    21:24 19.08.2025

  • 39 Херо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Въпрос":

    Не може до всеки и.ди.о.т да стои полицай!
    Всеки носи отговорност за своите постъпки!

    21:26 19.08.2025

