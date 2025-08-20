Новини
Калоян Методиев: Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи

Калоян Методиев: Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи

20 Август, 2025

Европейските премиери и президенти не взимат по толкова. Министър-председателите на Словения, Хърватия, Португалия, Естония взимат по-малко от член на българското ВСС, коментира още политологът

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Никой няма да взима по-голяма заплата от мене", каза Бойко Борисов по време на първия си мандат като премиер. Тогава имаше недоволство в обществото от огромни заплати в някои министерства. Днес 5-ти кабинет на ГЕРБ, Бойко Борисов вече е изпаднал до мрънкащ сервитьор на мнозинството, който няма особено мнение по нищо. Дори енергията му за сценки се е изпарила. Борисов докара България до някакъв абсурден модел на държавно заплащане - държавни милионери и държавни оцеляващи. Антиевропейски.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на Изпълнителния съвет на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Медиите са залети от публикации за държавни чиновници, които взимат по десетки хиляди левове на месец от данъкоплатците. Във Висшия съдебен съвет по 20 хиляди средно на човек месечно! По трасето е същото - бордове, регулатори, комисии, болници.... Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи. Къде го има това по света? Европейските премиери и президенти не взимат по толкова. Министър-председателите на Словения, Хърватия, Португалия, Естония взимат по-малко от член на българското ВСС.
Да не говорим за луксовете - охрани, коли за всяка въшка, привилегии.... У нас има поне три измислени министерства, десетки ненужни агенции.... На този фон правителството тегли заем след заем, няма приходи в бюджета, вода няма, социални и бизнес програми са замразени...
Тотално се разпищолиха. Това е обрасло около държавата и я души в самодоволната си наглост. Антибюрократична революция и подравняване на държавното заплащане спрямо премиер, който е най-овластеният човек в една държава ( де юре). И гражданите да следят по него. Това е справедливият и работещ европейски модел. Прекалихте!


  • 1 ООрана държава

    57 0 Отговор
    11% за пенсионерите и инвалидите кога?

    10:44 20.08.2025

  • 2 бгполитик

    66 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    10:45 20.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    62 4 Отговор
    Разпускане на парламента и гласуване по телефона.През соца депутатите си работеха професията и се събираха четири пъти годишно да гласуват закони.

    10:45 20.08.2025

  • 4 Кабакрадев

    42 4 Отговор
    Честито на Меси и новият месия...Магнитски.

    10:47 20.08.2025

  • 5 Петър

    12 41 Отговор
    к.методиев какво е работил цял живот, направил ли е нещо в полза на България? Цял живот на чиновническа заплата, партийна дрямка и лежане в президентството с огромна заплата и други екстри. Ама устата му е като отходна яма.

    10:47 20.08.2025

  • 6 1488

    28 1 Отговор
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.56 евро при курс 1.95

    10:48 20.08.2025

  • 7 Авив

    52 2 Отговор
    Правилно - обърнаха държавата на хранилка. Методиев ги е размазал с факти.. фадрома за тунеядците

    10:49 20.08.2025

  • 8 Сталин

    62 4 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    10:50 20.08.2025

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    47 2 Отговор
    Бацо се оригва на пачки и кюлци не го мислете, тая шия не е от туршия😉

    10:52 20.08.2025

  • 11 еврозониране еврозомбиране

    35 0 Отговор
    След увеличението на депутатските запрани средната заплата се вдигна с 20%.Прогреса е голям!Веднага данните заминават за ЕС да отчетат успеха ни.Заплати други няма да увеличават освен на полицията и натовците.Контрол на население без увеличение!

    10:55 20.08.2025

  • 12 Време е

    28 3 Отговор
    за Алтернатива за България !!!!

    10:55 20.08.2025

  • 13 Наблюдател

    35 4 Отговор
    70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
    Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този лозунг мафията ходи на успешен лов за "маймуни с трици".

    Време е за Възраждане!

    10:55 20.08.2025

  • 14 ОСА

    35 0 Отговор
    Безобразие !! Безсрамни, алчни, нищо не правещи за обществото и държавата, а за народа все няма пари , нищо, че цените растат..ток и вода също ! До кога ще си увеличават заплатите, които са от удръжкиге на работещите ????

    10:57 20.08.2025

  • 15 Така е в русофилските

    9 20 Отговор
    територии!

    10:57 20.08.2025

  • 16 Това е само началото

    28 1 Отговор
    Чакай, бате, да видиш какво ще стане като дойде Еврото.

    10:57 20.08.2025

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    4 5 Отговор
    Да не бехме пет петелетки на връхо пак на това дереже щеха да докарат Фатмакиа! Това шо е кофти матреала деа! Внетен ли сме?

    10:58 20.08.2025

  • 18 шоуго на БСП

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    Най-забавно БСП опънаха избирателите си преди изборите едно после им плюха у суратя с мазен храчуляк.

    10:59 20.08.2025

  • 19 мърсула

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    "70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт"

    точно така наборе
    само възраждане не са мафия

    10:59 20.08.2025

  • 20 Тони

    9 9 Отговор
    С най-голяма заплата, кортеж, охрана, храна, дрехи и напълно на държавна издръжка, безкрайни екскурзии и почивки с държавни пари .... и никаква работа ползва само преЦеданта радев. Милионите по пътя на копринката и комисионната му от Ботаж са допълнителни екстри за него и деса. Калоянчо беше съветник на радев, докато радев и Нинова се скараха, тогава Калоянчо отиде на партийната хранилка в БСП.

    11:01 20.08.2025

  • 21 Те тоя хариза Камчия на путин

    9 5 Отговор
    и се прави на луд.

    11:03 20.08.2025

  • 22 Тази анархия

    16 0 Отговор
    Трябва да бъде спряна. Дали мирно или чрез сила е без значение

    11:05 20.08.2025

  • 23 Малееееее,

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "шоуго на БСП":

    То ГЕРБ разказа играта не само на избирателите си,но на всички.Ти за БСП си мислиш.

    11:05 20.08.2025

  • 24 Атлантическите боооклуци

    16 0 Отговор
    Трябва да бъдат съдени

    11:06 20.08.2025

  • 25 Роби ли сте ей?

    17 0 Отговор
    държавни чиновници взимат по десетки хиляди левове на месец от данъкоплатците а вие го търпите

    11:08 20.08.2025

  • 26 герб

    2 16 Отговор
    е най добрата партия!!!

    11:08 20.08.2025

  • 27 Вероятно точно Путин

    13 1 Отговор
    Им позволява на атлантиците да грабят народа нали?

    11:09 20.08.2025

  • 28 Роки

    16 0 Отговор
    Броят на депутатите да се намали на 120 и след приключване на мандата, задължителен 4 годишен мандат в Софийския затвор, понеже винаги има за какво!

    11:10 20.08.2025

  • 29 Днес Борисов

    14 1 Отговор
    Чухте ли го какви глупости дрънка. Щял пари на миряните да даде и отново облечен в жълтата миризлива тениска

    11:12 20.08.2025

  • 30 дрънка глупости

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Днес Борисов":

    ама гепи кинти за това

    11:13 20.08.2025

  • 31 Старец

    12 1 Отговор
    Има едно решение на проблема. Народен съд и показен разстрел, на всички управляващи след 1990

    11:13 20.08.2025

  • 32 Георгиев

    8 1 Отговор
    Тук Методиев е прав. Много прав! И приветствам Факти, че публикува материала. Въпросът е: а после? Какво се случва? Нищо! Те се крепят взаимно. Както един български съюз - шефът назначава регионалните директори, а те избират шефа и колелото се затваря. Няма спасение! БСП, която беше коректив и понякога се вдигаше в социална защита, сега е в управлението. Купиха им началниците и всичко млъкна. Нинова се опитва да завземе вакуума, чака се какво ще направи Радев след мандата и толкова. Времето минава, тунеядците гласуват милиарди кредити за Окраинина, а и за своите заплати не забравят. И не само заплати. Методиев, като е почнал, що не се добере и публикува какви пари и кой получава в България от фондовете на Сорос и Урсула? И защо не ги декларират? След такава публикация, партията на Нинова е в следващото Народното събрание със значителен старт.
    Успех!

    11:14 20.08.2025

  • 33 Ние сме си виновни!

    9 0 Отговор
    Овчи народ!

    11:14 20.08.2025

  • 35 Смях в залата

    2 4 Отговор
    Напишете в google заплата на Тодор Живков и четете.

    11:16 20.08.2025

  • 36 не е вярно

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Жбръц до 5":

    политиците в България само крадят!крадят!

    11:16 20.08.2025

  • 37 Така е във всяка

    9 0 Отговор
    Една диктатура. Независимо дали нацистка или атлантическа.

    11:17 20.08.2025

  • 38 получиха поредните 11% увеличение

    8 0 Отговор
    А вие лапайте мухите роби

    11:19 20.08.2025

  • 39 Прав е Кальо...

    10 0 Отговор
    Необосновано вдигане на заплатите на държавните паразити, и то с много, той ги е изредил, това наливане на пари в не производствения сектор наруши баланса на пазара, предлагане-потребление и предизвика инфлация, цените тръгнаха нагоре, и това съчетано със спад в промишленоста и по малко постъпления в хазната и запушване на дупките с външни заеми макар и с благоприятна лихва в момента, ако продължи финансирането на на не производствения сектор/паразитите/ инфлацията и цените ще продължат да се покачват, никакво евро не е виновно, виновни са тия бандити които вече 20години са на власт и унищожават икономика и финанси.

    11:19 20.08.2025

  • 40 Човек 👤

    4 0 Отговор
    Тея във парламента взимат 15 цифрена сума някъде взимат на месец 2000 000 млн.лв .месечно на депутат се пада е то затова няма да ходя да гласувам повече за тях

    11:19 20.08.2025

  • 41 шоуто на БСП

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Малееееее,":

    Те поне не са се крили какви ще ги вършат срещу държава и народ.Предвидими са.Докото БСПарите напрано голяма ку...вачка врътнаха на всичките си избиратели с мафиотската си коалиция.

    11:21 20.08.2025

  • 42 Борисов дрънка глупости

    6 0 Отговор
    И нито една мисирка не посмя да повдигне темата

    11:21 20.08.2025

  • 43 Даа

    8 0 Отговор
    ОФцете си заслужаваме овчарите ,никой не ни е виновен ,освен покорния ген

    11:22 20.08.2025

  • 44 Така ви се пада

    7 0 Отговор
    Плащайте си глобите робиии

    11:24 20.08.2025

  • 45 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор
    Всичко е прогнило из основи,които и да изберем,краят ще е все същият...

    11:24 20.08.2025

  • 46 Ауу

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Старец":

    Ми ние ще намалеем с още два милиона

    11:24 20.08.2025

  • 47 И пак се оказа за

    6 0 Отговор
    Четвърти път че парите от сините и зелени зони ги нямало. Неправилно били инвестирани видиш ли

    11:26 20.08.2025

  • 48 А после

    5 0 Отговор
    Бедни сме биле ,бедна е само раята

    11:31 20.08.2025

  • 49 Р Г В

    0 0 Отговор
    През 80-те години на 20 век имаше виц в който преобладаваше и доза истина / изпита за пожар... е да надлеж.. върз... куч... на сянка..../ Какво може да очаквате от лидер мислещ за собственото си благополучие. Видяхме и съвременните шефове пожарникари лъснати , бръснати как денонощно се борят с огъня на гърба на обикновения огнеборец. От ден не се появяват на брифинги да споделят как молбите им към бог да прати дъжд са чути.

    11:39 20.08.2025

  • 50 Титити

    2 0 Отговор
    Може ли някой да ми каже , с какво заработват тези суми?
    Каква е ползата от тях?
    Само за негативи се сещам!
    Толкова са безполезни, глупави, вредни, нелицеприятни, ограничени, неграмотни, некултурни, отцеотстъпници и тн.

    11:39 20.08.2025

  • 51 Реалия

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петър":

    Петро, де да беше въпросът само за Калоян Методиев!? Вече такива са безчислено множество, но нетърпимото вече е това, че въпросът за депутатските заплати се критикува и от тях, когато вече не са депутати, както от скоро прави и Корнелия Нинова, при това без даже и да правят НАМЕК, ЧЕ ОСНОВАТА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА СЪЩИТЕ ЗАПЛАТИ Е НЕЗАКОННА ОТ МОМЕНТА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАСКИЯ ДАНЪК- ВЕЧЕ 20-НА ГОДИНИ!!!
    А може би и някой такъв критик да е споменавал това, но ние да не сме го прочели и чули ПОРАДИ ЦЕНЗУРА, КАКВАТО И ФАКТИ ОТ ГОДИНИ НАЛАГА НАД ПОДОБНИ ИСТИНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ!?

    11:42 20.08.2025

  • 52 Неграмотен Гербаджия

    2 1 Отговор
    Точно така, роби! Ще вземаме големите пари, а вие ще ни работите за 700 евро! Бат Бойко ме е назначил на държавна службица, защото слушкам и донасям, където трябва! И жена ми също! На детето му направиха бизнес, да има. Сега сме на Малдивите за лятото! На мрънкачи, като вас и 700 евро са много! Аре, и да не забравяте, че от вас нищо не зависи!!!

    11:42 20.08.2025

  • 53 Да бе

    2 0 Отговор
    сикаджииската мутра направи държавни милионери 240 х ра н ту т ни ка ко и то работят сряда и четвъртък,а в петък по -

    11:58 20.08.2025

