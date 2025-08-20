Калоян Методиев: Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи

"Никой няма да взима по-голяма заплата от мене", каза Бойко Борисов по време на първия си мандат като премиер. Тогава имаше недоволство в обществото от огромни заплати в някои министерства. Днес 5-ти кабинет на ГЕРБ, Бойко Борисов вече е изпаднал до мрънкащ сервитьор на мнозинството, който няма особено мнение по нищо. Дори енергията му за сценки се е изпарила. Борисов докара България до някакъв абсурден модел на държавно заплащане - държавни милионери и държавни оцеляващи. Антиевропейски.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на Изпълнителния съвет на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Медиите са залети от публикации за държавни чиновници, които взимат по десетки хиляди левове на месец от данъкоплатците. Във Висшия съдебен съвет по 20 хиляди средно на човек месечно! По трасето е същото - бордове, регулатори, комисии, болници.... Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи. Къде го има това по света? Европейските премиери и президенти не взимат по толкова. Министър-председателите на Словения, Хърватия, Португалия, Естония взимат по-малко от член на българското ВСС.

Да не говорим за луксовете - охрани, коли за всяка въшка, привилегии.... У нас има поне три измислени министерства, десетки ненужни агенции.... На този фон правителството тегли заем след заем, няма приходи в бюджета, вода няма, социални и бизнес програми са замразени...

Тотално се разпищолиха. Това е обрасло около държавата и я души в самодоволната си наглост. Антибюрократична революция и подравняване на държавното заплащане спрямо премиер, който е най-овластеният човек в една държава ( де юре). И гражданите да следят по него. Това е справедливият и работещ европейски модел. Прекалихте!