Калоян Методиев: Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи

"Никой няма да взима по-голяма заплата от мене", каза Бойко Борисов по време на първия си мандат като премиер. Тогава имаше недоволство в обществото от огромни заплати в някои министерства. Днес 5-ти кабинет на ГЕРБ, Бойко Борисов вече е изпаднал до мрънкащ сервитьор на мнозинството, който няма особено мнение по нищо. Дори енергията му за сценки се е изпарила. Борисов докара България до някакъв абсурден модел на държавно заплащане - държавни милионери и държавни оцеляващи. Антиевропейски.
Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на Изпълнителния съвет на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:
Медиите са залети от публикации за държавни чиновници, които взимат по десетки хиляди левове на месец от данъкоплатците. Във Висшия съдебен съвет по 20 хиляди средно на човек месечно! По трасето е същото - бордове, регулатори, комисии, болници.... Депутатите току-що получиха поредните 11% увеличение. Море от тунеядци с шестцифрени доходи. Къде го има това по света? Европейските премиери и президенти не взимат по толкова. Министър-председателите на Словения, Хърватия, Португалия, Естония взимат по-малко от член на българското ВСС.
Да не говорим за луксовете - охрани, коли за всяка въшка, привилегии.... У нас има поне три измислени министерства, десетки ненужни агенции.... На този фон правителството тегли заем след заем, няма приходи в бюджета, вода няма, социални и бизнес програми са замразени...
Тотално се разпищолиха. Това е обрасло около държавата и я души в самодоволната си наглост. Антибюрократична революция и подравняване на държавното заплащане спрямо премиер, който е най-овластеният човек в една държава ( де юре). И гражданите да следят по него. Това е справедливият и работещ европейски модел. Прекалихте!
Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
С този лозунг мафията ходи на успешен лов за "маймуни с трици".
Време е за Възраждане!
18 шоуго на БСП
Най-забавно БСП опънаха избирателите си преди изборите едно после им плюха у суратя с мазен храчуляк.
"70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт"
точно така наборе
само възраждане не са мафия
То ГЕРБ разказа играта не само на избирателите си,но на всички.Ти за БСП си мислиш.
ама гепи кинти за това
политиците в България само крадят!крадят!
Те поне не са се крили какви ще ги вършат срещу държава и народ.Предвидими са.Докото БСПарите напрано голяма ку...вачка врътнаха на всичките си избиратели с мафиотската си коалиция.
Ми ние ще намалеем с още два милиона
Каква е ползата от тях?
Само за негативи се сещам!
Толкова са безполезни, глупави, вредни, нелицеприятни, ограничени, неграмотни, некултурни, отцеотстъпници и тн.
Петро, де да беше въпросът само за Калоян Методиев!? Вече такива са безчислено множество, но нетърпимото вече е това, че въпросът за депутатските заплати се критикува и от тях, когато вече не са депутати, както от скоро прави и Корнелия Нинова, при това без даже и да правят НАМЕК, ЧЕ ОСНОВАТА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА СЪЩИТЕ ЗАПЛАТИ Е НЕЗАКОННА ОТ МОМЕНТА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАСКИЯ ДАНЪК- ВЕЧЕ 20-НА ГОДИНИ!!!
А може би и някой такъв критик да е споменавал това, но ние да не сме го прочели и чули ПОРАДИ ЦЕНЗУРА, КАКВАТО И ФАКТИ ОТ ГОДИНИ НАЛАГА НАД ПОДОБНИ ИСТИНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ!?
