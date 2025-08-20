Новини
Желязков: Започваме реални стъпки по изграждането на язовир „Черни осъм“

20 Август, 2025 11:49 465 10

  • росен желязков-
  • язовир черни осъм

Местната власт следва в ускорени срокове да започне проектиране на всички проблемни участъци

Снимки: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Започва процедура по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод, за да се справим с кризата в безводието в Плевен“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание. Премиерът увери, че общината ще получи пълна политическа подкрепа от правителството след като разгледа предложенията по инвестиционната програма и ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизирана ВиК система. Местната власт следва в ускорени срокове да започне проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като се предложат и нови водоизточници. Росен Желязков е възложил на областния управител да свика кризисния щаб и да му бъде докладвано на седмична база за работата на всички отговорни институции за решаване на кризата.

„Държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция, по безопасност, по отношение на намаляване на риска, както и последващ контрол върху атракционните дейности“, коментира премиерът Желязков по повод трагичния инцидент в Несебър. Министър-председателят бе категоричен, че в този случай интервенцията на държавата е необходима. В тази връзка премиерът Желязков е възложил на съответните министри и на съответните агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности. „Тук ангажиментът не е само на търговеца, не само на ползвателя на услугата и не само на родителите. Тук трябва да имаме ангажимент, а не да си прехвърляме задълженията и упреците от институция на институция. Затова трябват спешни дейности още този сезон, който все още не е приключил и е в разгара си, и трябва да имаме анализ, в това число и на ниво закон“, категоричен бе Росен Желязков.

Правителството днес ще даде съгласие за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана, заяви още премиерът Росен Желязков. „Съгласието е изискано от президента и е част от процедурата, предвидена в Закона за НСО“, подчерта министър-председателят. Желязков бе категоричен, че Министерският съвет изпълнява този ангажимент, за да не нарушава междуинституционалния баланс, като няма да предлага законодателни промени по темата. В същото време той напомни, че парламентът е не само в правото, но и в задължението си да упражнява контрол върху правителството и при необходимост да предложи изменения в закона. „За да се възстанови единоначалието в специалните служби, които в момента функционират с изпълняващи длъжността ръководители, Народното събрание следва да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри“, заяви премиерът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Желяско

    6 1 Отговор
    Само проектирането ще ви отнеме 20 години! Същия сценарии като ,,Язовир и каскади’’ пукане фойерверки хеликоптери, турски министри и нищо един незавършен тунел!

    11:52 20.08.2025

  • 2 живеещите в околностите

    1 1 Отговор
    да се евакуират!

    11:53 20.08.2025

  • 3 немо

    4 1 Отговор
    "Реални стъпки" би било да започне изграждането на язовира, а не проучване, подробни устройствени планове и пр. тинтири - минтири. Интересно е и как изграждането на ВЕЦ към язовира води до решаване на кризата с безводието в Плевен?!

    11:54 20.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Росен Желязков тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна а му се свидят 30 000 лв да оправят водата в Плевен.

    11:54 20.08.2025

  • 5 Идва ми в повече

    5 1 Отговор
    Без коментар

    11:55 20.08.2025

  • 6 можачите

    2 0 Отговор
    това могат - правят криза, усвояват парите, нещата са по-лоши и по-скъпи от преди, но те са по-богати, по-дебели, по-нагли и най-вече - без никакви угризуния и готови за НОВИ ПОДВИЗИ - и да гласувате за можачите пак!

    12:04 20.08.2025

  • 7 От делавера

    2 0 Отговор
    На делавера. Куче влачи рейс.

    12:04 20.08.2025

  • 8 Руснаков

    2 0 Отговор
    Защо чак сега,галеници...нали за това сте на върха да предвиждате нещата и да предодвратите проблема преди да е станал...ама вдигнахте заплатите си на момента с 11 процента.

    12:04 20.08.2025

  • 9 Търновец

    1 0 Отговор
    В Бавария години наред учени правят карта на подземните води - дебит изходна точка и посока дълбочина. Там отдавна са пресметнали дневната консумация на един човек вида за пиене за баня и тоалетна за пране, не знам дали са пресметнали вида за индустрия и поливане. А в САЩ фермерите заплащат на малки семейни фирми да търсят вода на територията на фермата, една 3 координатна копачка за вода преди години струваше 70000 долара и фермерите не чакат на държавата. А сега като почнат едни обществени процедури за възлагане на поръчки отидоха 10 години. А откъде пари? Не е ли по добре да уволним 5000 кмета и кметски наместници от които полза няма и местните хора сами да решават?

    12:06 20.08.2025

  • 10 Сталин

    0 0 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    12:09 20.08.2025

