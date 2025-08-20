Новини
Желязков: България е сред най-силните поддръжници на европейската интеграция на Украйна

20 Август, 2025 14:05 693 44

България подкрепя решението за отваряне на първи преговорен клъстер, подчерта Желязков

Желязков: България е сред най-силните поддръжници на европейската интеграция на Украйна - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна, основана на принципа на собствените заслуги. Готови сме да помогнем на Киев по европейския път, като споделим ценен опит в интеграционния процес. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на видеоконферентния му разговор с украинския премиер Юлия Свириденко.

Премиерът Желязков приветства силната ангажираност на Украйна по отношение на ключовите реформи, свързани с ЕС, особено в контекста на настоящите геополитически предизвикателства за сигурността и продължаващата пълномащабна руска агресия. България твърдо вярва, че бъдещето на Украйна е в ЕС, европейската интеграция е гаранция за просперитет в целия регион, отбеляза министър-председателят. България подкрепя решението за отваряне на първи преговорен клъстер, подчерта Желязков и акцентира върху значението на украинския план за действие относно националните малцинства, като го счита за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава.

Министър-председателят Росен Желязков потвърди неотменната подкрепа на България за Украйна в контекста на войната. Приветстваме всички усилия, насочени към осигуряване на трайно решение, включително чрез твърдия ангажимент на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, посочи Желязков. По думите му преговорите трябва да се основават на принципите на справедливост, суверенитет и гаранции за сигурност, като се гарантира, че мирът не е просто отсъствие на война, а основа за дългосрочната стабилност, сигурност и просперитет на Европа и Украйна.

Премиерът Росен Желязков изтъкна също готовността на страната ни да се ангажира в процеса на следвоенно възстановяване, реконструкция и реформи в Украйна. В хода на срещата бяха обсъдени и въпроси от областта на регионалната енергийна сигурност и транспортната свързаност.


  • 1 Росен Желязков

    1 33 Отговор
    България ще осигури 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине!

    14:06 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалностите

    54 2 Отговор
    НЕ България, а шепа продажници гербоновоначалници!
    България трябва да блокира Украйна за ЕС!
    Стиска ли ви да направим референдум по въпроса?

    Коментиран от #15, #34

    14:07 20.08.2025

  • 4 ШЕФА

    30 1 Отговор
    Желязко и този до теб,пожелавам ви да ви поддържат на изкуствено дишане .

    14:08 20.08.2025

  • 5 Тоя

    39 2 Отговор
    и той като Банкянския - не спира да се хвали , а България затънала в блатото !

    14:08 20.08.2025

  • 6 Тъмен субект

    41 1 Отговор
    Желязков говори от свое име може би. Само не е ясно защо си вика "България". Този НЕ представлява нито българския народ, нито народното мнение.

    Коментиран от #42

    14:08 20.08.2025

  • 7 След приемането на уКраИна в ЕС-то

    24 1 Отговор
    Двама уКраИнци си говорят
    –Е, как е, как е сега ?
    –Как да е, φγЙня, аз съм безработен,
    жената чисти 🚾-та в Италия,
    синът се омъжи за белгиец,
    дъщерята е на витрините в Амстердам
    и за всичко е виновна Русия,
    те ни викаха , не ви трябва ЕС,
    знаеха , че ще им направим на пук
    г@Δините 😁

    14:11 20.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Метресата от Барселона

    22 0 Отговор
    Пионките Росенчо и Гошко, само кукловодът от Банкя не се вижда на снимката, но той и без това дърпа конците.

    14:16 20.08.2025

  • 11 цъ цъ цъ

    19 0 Отговор
    стига бе - не ви ли писна - бахтииииии и мисирките бахтииии и чудото

    Коментиран от #26

    14:16 20.08.2025

  • 12 В кой свят е този Yesman?

    26 0 Отговор
    "Премиерът Желязков приветства силната ангажираност на Украйна по отношение на ключовите реформи, свързани с ЕС..". Като се имат предвид критиките на ЕС по отношение на антикорупционните реформи в Украйна, се питам дали България въобще има собствена позиция по въпроса или просто повтаря опорките спуснати от ЕК.

    14:17 20.08.2025

  • 13 Той

    25 1 Отговор
    Управниците български поддържат всички, но не и българите.

    14:18 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Учуден

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Реалностите":

    Защо да я блокира, като братята копейки (първа политическа сила, най-голямата опозиционна партия, единствената алтернатива в галактиката, начело с канонизираната копейка свети Костя) скоро време ще извадят България от ЕС и НАТО?

    14:19 20.08.2025

  • 16 Гориил

    14 1 Отговор
    Дори смятайки България за недружелюбна държава, Русия все още интерпретира отношението си към нея меко, предпазливо и без излишни заплахи.

    14:20 20.08.2025

  • 17 Гого

    20 1 Отговор
    Пи!@л , кой ти е дал право да говориш от името на българите

    14:20 20.08.2025

  • 18 Фон дер Миндер

    19 1 Отговор
    Ей сервилното премиерче, не ти помня името , а какво ли мисли народа ? Май забравяш ,че България не е шепа корумпирани , и със съмнителна грамотност бюрократи наричащи сами себе си елит. Не , България е много повече!

    14:21 20.08.2025

  • 19 Калиопа

    14 1 Отговор
    чудя се когато дойде време да обърнеш палачинката какви ще ги приказваш.

    Коментиран от #20

    14:22 20.08.2025

  • 20 само гледай

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Калиопа":

    а тя ще се обърне - тука, тука е, и тези джендъря ще се покрият като ........................

    14:24 20.08.2025

  • 21 ЛИЛИ

    11 1 Отговор
    МАЛКИТЕ РОБИ СЛУШКАТ ПО ГОЛЕМИТЕ ЕВРО РОБИ

    14:25 20.08.2025

  • 22 НИКО

    7 1 Отговор
    ЧУДЯ СЕ СКОРО КАТО РАЗДЕЛЯТ СВЕТА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ОТ КОЯ СТРАНА НА БАРИЕРАТА ЩЕ СМЕ, НА ТРЪМП НЕ МУ Е НУЖНА ПРЕДАТЕЛСКА ДЪРЖАВА КАТО БЪЛГАРИЯ

    14:28 20.08.2025

  • 23 смешник при над 70% русофили ще твърди

    17 2 Отговор
    България е сред най-силните поддръжници на европейската интеграция на Украйна

    Коментиран от #39

    14:29 20.08.2025

  • 24 Хаха

    10 1 Отговор
    Боклука Желязко Костинбродски! Питай народа какво иска!
    Изорахте милиарди с украинските крадци! То хотели, то оръжия, то храна! Къде ще ги отнесете тези пари боклуци?
    И дали ще можете да си купите въздух с тях! Съмнявам се

    Коментиран от #41

    14:36 20.08.2025

  • 25 шаа

    8 1 Отговор
    моля т.нар. министър-председател да не говори от името на България

    14:39 20.08.2025

  • 26 Но-то-цо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "цъ цъ цъ":

    Как ще ни писне когато няма ко да праим бе.Всички сме с ТЕЛКове.Скука.А с интернета е забавно.И едно време си беше убаво но нямаше порно.Е,това е промяната,дорде не речеш.

    14:41 20.08.2025

  • 27 дядото

    5 2 Отговор
    заради нашите продажници започнахме да мразим украинците

    Коментиран от #37

    14:41 20.08.2025

  • 28 ФАКТИ

    4 2 Отговор
    ЕС ШАЙКА ОТ ЯЛОВИ ПАПАГАЛИ НА КОИТО ТРЪМ ИМ ПОКАЗА ЦЕНАТА. В КЛЕТКАТА ПОДЛОГИ.

    14:45 20.08.2025

  • 29 Българин

    5 2 Отговор
    Желязков,България вече оправи, сега ще помагаш иоправяш Украйна.Страната ни изгоря,трябват пари,а ти ще даваш на най-корумпираната Украйна.Нямаш срам и да даваш подобни изявления.Най-малкото ще ти искаме оставката, защото народа те ненавижда.

    14:49 20.08.2025

  • 30 7777

    0 2 Отговор
    България ще блокира както иУнгария присъединяването на Украйна в ЕС.

    14:51 20.08.2025

  • 31 Този жалък мафиот дразни все повече

    5 2 Отговор
    Некадърника инсталиран от тиквата

    14:54 20.08.2025

  • 32 Пешо

    3 2 Отговор
    Дано никога да не влязат,а и ние да излезем

    Коментиран от #36

    15:00 20.08.2025

  • 33 Гост

    2 2 Отговор
    Жейвзков 🚾 на Боко Тиквата продажна

    15:00 20.08.2025

  • 34 😁.........

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Реалностите":

    Още един референдум да направим след този за еврото🤣, ами направете референдум всички копейки да носите червени гащи и сто рубли залепени на челата ви🤣.

    15:06 20.08.2025

  • 35 Име

    3 2 Отговор
    Човек всеки ден трябва да благодаря на Бога, че му е дал живот и здраве, но най-вече за това, че не се е родил в русията!

    15:06 20.08.2025

  • 36 Те ще влязат в ЕС..

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пешо":

    А ние никога няма да излезем, обаче ти през това време още няма да си разбрал на коя планета от слънчевата система се намираш 😁.

    15:10 20.08.2025

  • 37 Ами тя....

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "дядото":

    Деменцията не прощава, след определена възраст.

    15:13 20.08.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Последният ЕвроАтлантик ще е българин❗

    15:15 20.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Кремък

    1 0 Отговор
    ,, Готови сме да помогнем на Киев по европейския път, като споделим ценен опит в интеграционния процес ".
    ------
    Можем да помогнем от опит да си закрият някой реактор,да си разрушат селското стопанство и да си бутнат Националната Детска Болница,защото нас ни взеха в ЕС-а защото нямаме такава , а те ако имат няма да отговарят на условията.

    15:17 20.08.2025

  • 41 Картаген

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Бъдещето им гарантирано ще е по островите.
    Ако успеят да избягат навреме ще отнесат парите по тропическите острови.Ако не успеят - заминават директно на остров Белене.

    15:23 20.08.2025

  • 42 Желязков говори....

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тъмен субект":

    точно от името на България като министър-председател, а на теб и на такива като теб никой не обръща внимание какво искате и мислите, слушайте си там копейкин и муньо Боташа.

    15:24 20.08.2025

  • 43 Доктор

    0 0 Отговор
    Какво нищожесто. Ужас.

    15:29 20.08.2025

  • 44 Тома

    0 0 Отговор
    За това ли теглихте 200 милиона бе Желязков.Да ги дадете на укронацистите

    15:29 20.08.2025

