МОСВ: С близо 12 дка е намалена площта на Природен парк „Сините камъни“

20 Август, 2025 16:13 457 1

Със заповеди са обявени нови защитени територии

МОСВ: С близо 12 дка е намалена площта на Природен парк „Сините камъни“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Площта на Природен парк "Сините камъни" е намалена с 11,771 дка посредством изключване на поземлен имот от землището на Сливен, община Сливен, област Сливен. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си по повод издадени заповеди на основание на Закона за защитените територии, уточни БТА.

Така общата площ на природния парк вече възлиза на 113 796,229 декара. Намаляването на площта на парка е по предложение на областния управител на Сливен, отбелязаха от министерството.

Със заповеди са обявени нови защитени територии. Три от тях са в категорията „защитена местност“. Това са Маринов дол, Сазладжата и Голяма Сютка. Четвъртата – Фрън кая и Деликли кая, е в категорията "природна забележителност".

Защитена местност Маринов дол е в землището на село Буново, община Мирково, Софийска област, с обща площ 421,869 декара. Тя е обявена с цел опазването на комплекс от разнообразни букови гори, високопланински горски култури от смърч и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици.

Защитена местност Сазладжата в землището на село Богданово, община Средец, област Бургас, е с обща площ 2301,892 декара. Тя представлява комплекс от чисти и смесени гори от благун и гнездови местообитания на редки и защитени видове птици като черен щъркел и др.

Защитена местност Голяма Сютка е разположена в област Пазарджик в землищата на град Ракитово, Батак и на село Грашево. Тя е с площ от 7350,785 декара. Предмет на опазване са местообитания на консервационно значими видове като кафява мечка, вълк, видра, трипръст кълвач и др. Обявена е и с цел да бъде осигурена буферна територия, ограничаваща антропогенното въздействие около северозападната граница на резервата "Беглика", в който се опазват ценни образци на смърчови екосистеми, редки и застрашени животински и растителни видове, посочиха от МОСВ.

Природната забележителност Фрън кая и Деликли кая в землищата на селата Челопеч и Мирково е с обща площ 35,505 дка. Обявена е с цел опазване на забележителен обект на неживата природа – скални форми с представителна и естетична стойност.

Заповедите за "Сините камъни" и за обявените нови защитени територии са публикувани в Държавен вестник на 19 август.

БТА припомня, че на 13 декември 2024 г. се състоя обществено обсъждане за намаляване на площта на Природен парк "Сините камъни" и изваждането на имот със сграда на т.нар. Алпийски дом от териториите и границите на парка. Срещу намаляване на площта на природния парк се обявиха граждани и организации преди месеци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сливналия

    4 0 Отговор
    Мутрите чрез герберския кмет най-накрая си взеха официално Алпийския дом и земите покрай него, иначе реално отдавна е оградено и там не се допускат граждани. За информация сградата е строена с народна пара и е известна като място за почивка на Тодор Живков.

    16:21 20.08.2025

