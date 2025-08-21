Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете в Несебър

Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това е установила съдебно-медицинска експертиза, каза за bTV д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.

Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.

Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.

Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.

Трима души са привлечени към наказателна отговорност след инцидента в Несебър, при който загина осемгодишно дете, съобщиха от Окръжна прокуратура - Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои внасянето на искане за "задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Окръжната прокуратура в крайморския град ръководи разследването на случая, при който 8-годишното дете падна от голяма височина по време на полет с парашут, теглен от моторница. На този етап разследването се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК, а именно за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие.

